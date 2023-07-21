В Белом доме рассказали о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли ощутимые потери в ходе контрнаступления. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме по безопасности в Аспенском институте.
«[Контрнаступление] продолжается, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет непростым», — сказал он.
По словам Салливана, Киев еще не использовал весь свой потенциал и ждет подходящего момента. Вашингтон проводит консультации по данному вопросу, но окончательное решение будет принимать украинская сторона.
В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что никаких результатов украинского контрнаступления сейчас нет. Он отметил, что западные кураторы Украины явно разочарованы, так как ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники и ракет.
Накануне, 20 июля, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс указал на медленные темпы украинского контрнаступления. Однако подчеркнул при этом, что такие показатели не должны удивлять, потому что наступать сложнее, чем обороняться.
15 июля газета The New York Times, ссылаясь на американских и европейских чиновников, написала, что за первые две недели контрнаступления было уничтожено или повреждено до 20% вооружения украинских сил в зоне боевых действий. Отмечается, что среди потерь были западные боевые машины — танки и бронетранспортеры.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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