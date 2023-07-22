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В Британии назвали единственный вариант для контрнаступления Украины

Британский полковник Кемп назвал лобовые атаки единственным вариантом наступления Украины
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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У Украины остался один возможный вариант контрнаступления — это проведение лобовой атаки, заявил 21 июля в статье на сайте газеты The Telegraph британский полковник Ричард Кемп.

Он напомнил, что российская армия возвела масштабные рубежи обороны и не собирается отступать. По словам Кемпа, маневры ВС России в Херсонской и Харьковской областях в прошлом году были тактическим маневром для обмена «пространства на время».

«Это оставило Украине один вариант — начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции», — пишет полковник.

Кемп продолжил, что эта ситуация делает Украину исключительно уязвимой для изменения во мнении Запада по перспективам страны. Европейцы попросту могут устать, постоянно поддерживая Киев.

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Днем ранее директор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля сообщил, что медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должны вызывать удивления. Он добавил, что у российской армии было несколько месяцев на подготовку минных полей и долговременной обороны, поэтому украинской стороне будет непросто добиться прогресса.

19 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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