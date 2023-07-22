В Британии назвали единственный вариант для контрнаступления Украины

У Украины остался один возможный вариант контрнаступления — это проведение лобовой атаки, заявил 21 июля в статье на сайте газеты The Telegraph британский полковник Ричард Кемп.

Он напомнил, что российская армия возвела масштабные рубежи обороны и не собирается отступать. По словам Кемпа, маневры ВС России в Херсонской и Харьковской областях в прошлом году были тактическим маневром для обмена «пространства на время».

«Это оставило Украине один вариант — начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции», — пишет полковник.

Кемп продолжил, что эта ситуация делает Украину исключительно уязвимой для изменения во мнении Запада по перспективам страны. Европейцы попросту могут устать, постоянно поддерживая Киев.

Днем ранее директор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля сообщил, что медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должны вызывать удивления. Он добавил, что у российской армии было несколько месяцев на подготовку минных полей и долговременной обороны, поэтому украинской стороне будет непросто добиться прогресса.

19 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.