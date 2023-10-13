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В ОП допустили уход Украины в глухую оборону зимой

Член ОП Данюк допустил, что в зимний период Украина уйдет в глухую оборону
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) России Никита Данюк прокомментировал в пятницу, 13 октября, заявление советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с долгими поставками оружия со стороны стран Запада.

Также аналитик спрогнозировал, что в зимний период Украина, скорее всего, уйдет в глухую оборону и ни о каких наступательных действиях речи идти не будет.

«Украинское общество пребывало внутри информационного пузыря пропаганды о том, что они (ВСУ. — Ред.) наступают успешно и что западная помощь поможет чуть ли не выйти к Крыму — реальность к людям приходит не через новости, а через друзей и близких родственников, которые в этом контрнаступлении выполняли роль просто пушечного мяса», — сказал он в беседе с RT, добавив, что обществу нужно дать виновника этого провала.

По словам Данюка, никто не будет говорить, что изначально план Зеленского и действия украинских военачальников были обречены на провал.

Член ОП отметил, что месседж Подоляка был направлен на внутреннюю аудиторию для того, чтобы попытаться купировать недовольство внутри страны.

«Нужно показать, что есть некий Запад, который, с одной стороны, помогает, с другой стороны, если бы помогал намного эффективнее, если бы оружие и боеприпасы доставлялись оперативнее, тогда бы мы смогли что-то продемонстрировать», — сказал он.

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Ранее, 12 октября, Подоляк обвинил западные страны в провалах контрнаступления ввиду долгих поставок оружия ВСУ, которые в Киеве называют «выпадением из графика», передает НСН. По словам Подоляка, когда киевские власти осенью прошлого, 2022 года активно выпрашивали оружие у Запада, западные партнеры «еще боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине, максимально быстро».

По его данным, согласно договоренности, Киев мог получить поставку через три недели, а в конечном счете получал через два-три месяца, сообщает телеканал «360». При этом Подоляк не объяснил, почему руководство Украины при таком «выпадении из графика» всё же объявило о начале контрнаступления, которое привело к десяткам тысяч погибших мобилизованных украинцев.

Ранее в тот же день начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что украинская армия «выбилась из графика» в планах ведения военных действий. Кроме того, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Буданов отметил, что «не всё пошло кувырком». Он не стал разъяснять, что он имел в виду, когда говорил про график.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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