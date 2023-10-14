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СМИ сообщили о тревоге Зеленского и НАТО из-за подготовки ВС РФ к зиме

Al Khaleej: Зеленский и НАТО встревожены подготовкой российских ВС к зиме
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники обеспокоены активной подготовкой Вооруженных сил РФ к продолжению специальной военной операции (СВО) предстоящей зимой. Об этом в пятницу, 13 октября, пишет газета Al Khaleej.

По данным издания, Москва развивает тактику ведения боевых действий в зимние месяцы. Между тем ВС РФ уже получили более современные вооружения и укрепили линии обороны в зоне СВО.

«Зеленский вместе с НАТО пребывает в состоянии неуверенности относительно того, что принесет следующая зима, учитывая подготовку России на боевых фронтах и ​​военные планы, подготовленные Минобороны РФ, обеспечивающие более совершенное вооружение для своих сил на фронтах и ​​усиление обороны», — говорится в материале.

Журналисты также указали на разочарование альянса из-за провала украинского контрнаступления. Однако даже в такой ситуации командование ВСУ настаивает на продолжении контрнаступления, добавляет «Газета.Ru».

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О колоссальных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят и на Западе. Так, 14 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинская армия оказалась на грани полного уничтожения. Он отметил, что украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой», однако, по сути, армия Украины уничтожена.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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