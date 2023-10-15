Путин заявил об улучшении ВС РФ позиций почти на всей линии соприкосновения
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 15 октября, сообщил, что вооруженные силы (ВС) страны улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.
«То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, — это называется «активная оборона», и наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве», — заявил Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Президент уточнил, что улучшение позиций происходит в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях.
«Я хочу поблагодарить вооруженные силы, руководство вооруженных сил, но прежде всего бойцов наших на передних рубежах за их мужество и героизм», — добавил глава государства.
Ранее, 5 октября, Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Также в ходе выступления он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.