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Путин заявил об улучшении ВС РФ позиций почти на всей линии соприкосновения

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 15 октября, сообщил, что вооруженные силы (ВС) страны улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

«То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, — это называется «активная оборона», и наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве», — заявил Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Президент уточнил, что улучшение позиций происходит в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях.

«Я хочу поблагодарить вооруженные силы, руководство вооруженных сил, но прежде всего бойцов наших на передних рубежах за их мужество и героизм», — добавил глава государства.

Продолжение преследует: ВС РФ успешно отбивают атаки под Купянском
ВФУ пытаются связать наши подразделения боем и заставить перебросить на это направление дополнительные резервы

Ранее, 5 октября, Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Также в ходе выступления он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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