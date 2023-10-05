Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю

Если поставки западного вооружения Украине прекратятся, она продержится неделю. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«То есть представьте себе: [поставки вооружений] прекратятся завтра, жить останется [Украине] неделю только», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что сейчас на Украине бюджет выглядит сбалансированным, а экономические показатели внешне выровнены. Однако, по его мнению, это результат ежемесячных многомиллиардных вливаний: по подсчетам президента в страну поступает примерно 4-5 млн долларов ежемесячно по разным каналам: кредитам и грантам, например.

Путин отметил, что на Западе также кончаются боеприпасы. По его подсчетам, США производят 14 тыс. снарядов 155-го калибра, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день тратят до 5 тыс. Президент подчеркнул также, что в США пытаются увеличить производство боеприпасов до 75 тыс. к концу следующего года.

Путин отмечает, что подобная ситуация с запасами вооружения складывается и в Европе, где политики сами заявляют, что поставили Украине всю бронетехнику и боеприпасы, которые могли.

«Они же сами сказали, это не я придумал, публично заявили. Теперь дело за Украиной, пусть они контрнаступают. А потом в кулуарах добавляют: любой ценой. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Вот они [ВСУ] и делают это, пытаются делать любой ценой», — отметил Путин.

Ранее, 4 октября, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности заявил, что на европейских складах практически закончились боеприпасы, которые страны Запада могли бы передать Украине, а вооружение отдается с уже полупустых складов. При этом 2 октября Вооруженные силы (ВС) США сообщили, что передали Украине около 1,1 млн конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

До того, 3 октября, военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов предположил, что прекращение поставок исключено, но страны Запада планируют приостановить передачу вооружения из своих запасов. Однако в этот же день военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин выразил сомнение по поводу того, что Запад уменьшит поставки вооружения на Украину из-за истощения своих запасов, потому что хотят внушить своему населению, что без помощи Соединенных Штатов Украина проиграет конфликт. При этом, по мнению эксперта, задача США — как можно дольше затянуть конфликт на Украине, чтобы разорять Россию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.