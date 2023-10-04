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В НАТО заявили о кончающихся боеприпасах для поставок Украине

Адмирал НАТО Бауэр: поставляемые Украине западные боеприпасы почти закончились
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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На европейских складах практически закончились боеприпасы, которые страны Запада могли бы передать Украине. Об этом 4 октября заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности, передает CNN.

«Теперь дно бочки видно. Мы отдаем Украине системы вооружения и боеприпасы, и это здорово, но наши склады не заполнены. Мы начали отдавать оружие с полупустых складов в Европе, и сейчас запасы заканчиваются», — отметил Бауэр.

По словам западных военных аналитиков, «арсенал демократии» США должен работать сверхурочно, в противном случае военные усилия Украины на поле боя могут оказаться под угрозой.

Представитель министерства обороны США в июле сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют на поле боя от двух до трех тыс. артиллерийских снарядов в день. Тогда же Пентагон отмечал, что на тот момент предоставил Украине более двух млн артиллерийских снарядов.

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Ранее, 3 октября, европейский чиновник заявил, что страны Евросоюза (ЕС) больше не могут поставлять Украине боеприпасы из своих запасов, потому что дальнейшие поставки вооружения Киеву могут угрожать собственной безопасности объединения. Один из представителей администрации президента США Джо Байдена отметил, что после 18 месяцев интенсивных боевых действий европейские запасы иссякают. При этом он указал на то, что остается надежда, что страны смогут найти выход из данной ситуации.

Позже в этот же день военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин выразил сомнение по поводу того, что Запад уменьшит поставки вооружения на Украину из-за истощения своих запасов, потому что хотят внушить своему населению, что без помощи Соединенных Штатов Украина проиграет конфликт. При этом, по мнению эксперта, задача США — как можно дольше затянуть конфликт на Украине, чтобы разорять Россию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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