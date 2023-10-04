ВС США заявили о передаче 2 октября Киеву 1 млн конфискованных у Ирана патронов

Власти США 2 октября передали Украине около 1,1 млн конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм. Об этом сообщается в среду, 4 октября, на сайте центрального командования американских вооруженных сил (ВС).

«2 октября 2023 года правительство США передало Вооруженным силам Украины около 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что американское правительство «получило право собственности на эти боеприпасы 20 июля 2023 года в рамках гражданского иска министерства юстиции о конфискации оружия у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР)».

Уточняется, что боеприпасы были конфискованы военно-морскими силами центрального командования США на транзитном судне без гражданства 9 декабря 2022 года.

Ранее в среду телеканал CNN сообщал о том, что с помощью поставки Киеву конфискованных у Ирана боеприпасов Вашингтон собирается устранить нехватку вооружения Украины.

О том, что американские военные прорабатывают вариант передачи Украине тысяч перехваченных единиц оружия и более миллиона патронов, которые Иран якобы планировал передать боевикам в Йемене, газета The Wall Street Journal сообщала еще в феврале. Речь шла о вооружении, которое изъяли у контрабандистов, которых подозревали в работе с иранской стороной.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято в феврале прошлого года из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.