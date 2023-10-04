CNN сообщил о передаче США иранского оружия Украине
США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия. Об этом 4 октября сообщает CNN.
Телеканал со ссылкой на официальных американских представителей уточняет, что Центральное командование Соединенные Штатов намерено объявить об этом на этой неделе — до 8 октября.
В статье говорится, что таким образом Вашингтон собирается устранить нехватку вооружения Украины.
Еще в феврале газета The Wall Street Journal написала, что американские военные прорабатывают вариант передачи Украине тысяч перехваченных единиц оружия и более миллиона патронов, которые Иран якобы планировал передать боевикам в Йемене. Речь шла о вооружении, которое изъяли у контрабандистов, которых подозревали в работе с иранской стороной.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято в феврале прошлого года из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.