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CNN сообщил о передаче США иранского оружия Украине

CNN: США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия
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Фото: AP/U.S. Navy
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США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия. Об этом 4 октября сообщает CNN.

Телеканал со ссылкой на официальных американских представителей уточняет, что Центральное командование Соединенные Штатов намерено объявить об этом на этой неделе — до 8 октября.

В статье говорится, что таким образом Вашингтон собирается устранить нехватку вооружения Украины.

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Еще в феврале газета The Wall Street Journal написала, что американские военные прорабатывают вариант передачи Украине тысяч перехваченных единиц оружия и более миллиона патронов, которые Иран якобы планировал передать боевикам в Йемене. Речь шла о вооружении, которое изъяли у контрабандистов, которых подозревали в работе с иранской стороной.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято в феврале прошлого года из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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