Продолжение преследует: ВС РФ успешно отбивают атаки под Купянском

Украинские формирования 10 октября провели четыре контратаки под Купянском, потеряв в боях до 25 боевиков и шесть единиц техники , сообщили в Минобороны России. Противник пытается связать наши войска боем и заставить перебросить дополнительные резервы на это направление в ущерб более важным. Несмотря на постоянные атаки ВФУ, под Купянском российские бойцы медленно, но верно отодвигают линию боевого соприкосновения на запад , отмечают эксперты. Также 10 октября министр обороны Сергей Шойгу проверил ход производства зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» в Ульяновске.

Замысел не удался

На купянском направлении группировка ВС РФ «Запад» за сутки отразила четыре атаки ВФУ, противник потерял до 25 боевиков и шесть единиц техники, сообщили 10 октября в Минобороны России.

— Активными действиями при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система M777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, 10 октября ВФУ попытались провести ряд последовательных контратак в районе Купянска. По словам собеседников издания, скорее всего, украинское командование попыталось связать российские войска боем и заставить перебросить дополнительные резервы на это направление.

Основные удары наносились в районе Синьковки и Кисловки. Помимо механизированных подразделений, ВФУ на этих направлениях задействовали штурмовые группы из состава егерских бригад, также активно применялась артиллерия. К исходу дня все атаки противника были отражены.

Уровень профессионализма украинских боевиков падает, а у наших бойцов растет, поэтому и происходят события, которые мы сейчас наблюдаем, — мы медленно продвигаемся вперед , рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Линия боевого соприкосновения неоднородна: где-то есть серьезные укрепления, где-то нет, — объяснил он. — Купянск — город, в который мы вошли без единого выстрела в феврале 2022 года, и его потеря была болезненной для нас. Сейчас мы видим активное сопротивление со стороны ВФУ на этом направлении, постоянную переброску резервов, создание новых укрепрайонов.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Эксперт обратил внимание, что сейчас там идут тяжелые бои.

— Мы ведем боевые действия, как ни одно государство в мире не вело: не разрушаем дома граждан, бережем их жизни и жизни военнослужащих. Это всё накладывает определенное ограничение на характер боевых действий — например, в «мясные штурмы» мы не ходим. В этом причина того, что мы продвигаемся медленно. ВС РФ несут минимальные потери, в основном это раненые, — отметил он.

Досрочная поставка

Министр обороны России Сергей Шойгу 10 октября проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Ульяновске, сообщили в военном ведомстве. Там производят современные зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3».

В ходе инспекции генеральный директор Ульяновского механического завода Сергей Чурин доложил министру о готовности к досрочной передаче в ВС РФ в октябре очередного дивизиона ЗРК «Бук-М3».

— По условиям гособоронзаказа текущего года нам подлежит отгрузить два дивизиона. Первый дивизион отгружен досрочно в сентябре, второй находится на окончательной сборке, на настройке. Коллектив завода и инфраструктура готовы к увеличению объемов производства комплексов, запланированных на 2024 и 2025 года, — подчеркнул Сергей Чурин.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

По словам Сергея Шойгу, продукция «Алмаз-Антея» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне СВО. Министр также вручил награды сотрудникам завода, обслуживавшим и ремонтировавшим технику в районах проведения спецоперации.

— Спасибо за ваш труд как здесь, в цехах этого замечательного предприятия, так и, безусловно, там, на передовой, где вашими руками делается многое для того, чтобы наши системы противовоздушной обороны были самыми эффективными и, самое главное, своевременно поступали после ремонта, после обслуживания на свою боевую работу, — отметил Сергей Шойгу.

Удерживая рубежи

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях , сообщили в Минобороны РФ.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили две атаки украинских подразделений в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВФУ в районах Курдюмовки и Андреевки в ДНР.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки штурмовых отрядов теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение подразделениям ВФУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Старомайорское в ДНР.

В районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР уничтожен полевой склад с боеприпасами десантно-штурмовой бригады ВФУ.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили две атаки штурмовых групп специального назначения и механизированной бригады ВФУ в районах юго-восточнее Кузьмино и Червоная Диброва в ЛНР и нанесли поражение войскам и технике противника в районах Кременной в ЛНР, Григоровки и Торского в ДНР.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых отрядов механизированной бригады ВФУ в районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение личному составу и технике десантно-штурмовой и механизированной бригад ВФУ в районе Работино и северо-западнее Вербового.

На этих направлениях противник потерял свыше 500 боевиков и 27 единиц техники, включая артиллерийскую систему М777 производства США.

«Торнадо» на купянском направлении

На купянском направлении побывала военный корреспондент «Известий» Марина Кравцова и увидела, как наши бойцы уничтожают пункты дислокации ВФУ с помощью РСЗО «Торнадо-С».

По словам корреспондента, реактивные системы залпового огня работают и днем и ночью.

Единственная сложность, которая возникает в темное время суток, — добраться до точки с выключенными фарами. После у реактивщиков всё на автоматизме — четыре минуты на развертывание и система готова к работе.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

— Только что командиру поступили координаты внеплановой цели, и в полной темноте ребята выдвигаются на позицию. Работают по украинским формированиям фугасными снарядами повышенной мощности, — рассказала Кравцова.

Начальник расчета «Торнадо-С» Николай подчеркнул, что РСЗО максимально эффективна при уничтожении войск, скоплений техники и особо важных объектов.

Он также успел поработать на предшественнике «Торнадо» — «Смерче». Николай отметил, что, если раньше РСЗО наводились практически вручную, теперь всё делает компьютер.

Точными ударами расчет уничтожил пункт дислокации ВФУ. Затем быстро собирается и уходит в укрытие.

— С введением так называемых управляемых реактивных снарядов существенно увеличилась точность. Когда происходит пуск снаряда, он постоянно получает данные со спутников и в соответствии с этим корректирует траекторию полета. Погрешность — метра два-три, не больше, — заметил Николай, начальник расчета «Торнадо-С».

Утром российских реактивщиков ждет снова выезд. В этот раз цель — укрепленный пункт управления украинскими подразделениями, который вычислила разведка.

Минус 19 БПЛА

Всего за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 580 бойцов ВФУ и 39 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Фото: ТАСС/Александр Река

В Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВФУ «Херсон».