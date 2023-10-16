Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ рекомендовало россиянам отложить поездки в Ливан
Общество
МВД объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина
Туризм
Посольство РФ опровергло данные об отмене на Шри-Ланке сбора для россиян
Экономика
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Мир
Пятичасовой режим прекращения огня введен на юге Газы
Спорт
Российский теннисист Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP
Мир
Путин назвал позицию Украины препятствием для мирного урегулирования конфликта
Мир
Путин рассказал о выстраивании отношений Россией и Китаем шаг за шагом
Мир
В США отметили слабость американской армии из-за помощи Украине
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км
Мир
Трамп назвал шуткой интервью Байдена телекомпании CBS
Туризм
Туры на ноябрьские праздники за год подорожали на 70%
Мир
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в использовании воинственной риторики в Израиле
Общество
Синоптики рассказали о завершении бархатного сезона на курортах Черного моря
Сюжет:

Путин назвал позицию Украины препятствием для мирного урегулирования конфликта

Путин: Россия никогда не была против завершить конфликт на Украине мирным путем
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылёв
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начало Россией специальной военной операции — это не начало конфликта, это попытка его завершить. Москва никогда не возражала сделать это мирными методами, однако этому мешает позиция Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая, текст опубликован на сайте Кремля.

Так, российский лидер сначала напомнил о созданных США в 2008 году предпосылках кризиса на Украине. Тогда Вашингтон заявил, что ждет Киев в НАТО. Путин задался вопросом, для чего это было сделано. Ситуация накалялась из года в год, пока это не привело к кризису 2014 года, а затем эскалация вышла на новый уровень.

«Так что начало специальной военной операции — это не начало войны, это попытка ее прекратить. Что касается того, чтобы этот конфликт завершить мирными средствами, — а мы никогда не возражали против этого. Более того, даже договорились в Стамбуле в свое время о том, что мы готовы к этому при обеспечении законных интересов России в сфере безопасности. И так украинская сторона нарисовала себе такие очень жесткие рамки. Мы практически с этим согласились, но, как только наши войска отошли от столицы Украины, Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку эти договоренности», — напомнил Путин.

После этого, продолжил он, Киев решил, что будет добиваться поражения Москвы на поле боя. Однако, как заметил Путин, с начала проведения своего контрнаступления — 4 июня — несет только большие потери, не добившись никаких результатов.

«Мы знаем предложение наших китайских друзей, высоко ценим. Я считаю, что они вполне реалистичны, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей. Но, к сожалению, противная сторона не желает вести никакие переговоры. Как с ними вести переговоры, если они не хотят?» — подчеркнул Путин.

Ранее, 5 октября, российский лидер заявил, что спецоперация была начата для того, чтобы закончить войну на Украине, которая началась еще в 2014 году и идет уже десятый год.

Восток новостей: в заявлении G20 захотели отразить не только украинский вопрос
Ряд стран-участниц указали на отсутствие в декларации других конфликтов, в том числе между Израилем и Палестиной

Он напомнил, что не Россия запугивала крымчан и севастопольцев этническими чистками и не она пыталась принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек.

Еще в июне Путин также указывал, что Россия была вынуждена использовать армию в попытке остановить начатую киевским режимом в 2014 году войну. Он добавил, что при поддержке западных партнеров киевский режим применял авиацию, танки, артиллерию на северо-западе против Донбасса.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Спецоперация по защите региона, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023