Путин назвал позицию Украины препятствием для мирного урегулирования конфликта

Начало Россией специальной военной операции — это не начало конфликта, это попытка его завершить. Москва никогда не возражала сделать это мирными методами, однако этому мешает позиция Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая, текст опубликован на сайте Кремля.

Так, российский лидер сначала напомнил о созданных США в 2008 году предпосылках кризиса на Украине. Тогда Вашингтон заявил, что ждет Киев в НАТО. Путин задался вопросом, для чего это было сделано. Ситуация накалялась из года в год, пока это не привело к кризису 2014 года, а затем эскалация вышла на новый уровень.

«Так что начало специальной военной операции — это не начало войны, это попытка ее прекратить. Что касается того, чтобы этот конфликт завершить мирными средствами, — а мы никогда не возражали против этого. Более того, даже договорились в Стамбуле в свое время о том, что мы готовы к этому при обеспечении законных интересов России в сфере безопасности. И так украинская сторона нарисовала себе такие очень жесткие рамки. Мы практически с этим согласились, но, как только наши войска отошли от столицы Украины, Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку эти договоренности», — напомнил Путин.

После этого, продолжил он, Киев решил, что будет добиваться поражения Москвы на поле боя. Однако, как заметил Путин, с начала проведения своего контрнаступления — 4 июня — несет только большие потери, не добившись никаких результатов.

«Мы знаем предложение наших китайских друзей, высоко ценим. Я считаю, что они вполне реалистичны, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей. Но, к сожалению, противная сторона не желает вести никакие переговоры. Как с ними вести переговоры, если они не хотят?» — подчеркнул Путин.

Ранее, 5 октября, российский лидер заявил, что спецоперация была начата для того, чтобы закончить войну на Украине, которая началась еще в 2014 году и идет уже десятый год.

Он напомнил, что не Россия запугивала крымчан и севастопольцев этническими чистками и не она пыталась принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек.

Еще в июне Путин также указывал, что Россия была вынуждена использовать армию в попытке остановить начатую киевским режимом в 2014 году войну. Он добавил, что при поддержке западных партнеров киевский режим применял авиацию, танки, артиллерию на северо-западе против Донбасса.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Спецоперация по защите региона, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.