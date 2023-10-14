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Восток новостей: в заявлении G20 захотели отразить не только украинский вопрос

Ряд стран-участниц указали на отсутствие в декларации других конфликтов, в том числе между Израилем и Палестиной
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Arvind Yadav
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Делегаты парламентского саммита стран «большой двадцатки» в Нью-Дели 14 октября приняли совместное заявление, рассказали «Известиям» в российской делегации. Итоговый документ также есть в распоряжении издания. Украинский вопрос в итоге был отражен в той же формулировке, что и на саммите лидеров «группы двадцати» в сентябре. Делегаты вновь признали различие взглядов и оценок ситуации и подчеркнули негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности. Ряд стран при этом указали на отсутствие в параграфе, посвященном этому вопросу, других конфликтов, в том числе между Израилем и Палестиной. Делегация Индонезии даже предлагала включить соответствующую оговорку в заявление.

Украина и Ближний Восток

В завершающий день саммита спикеров парламентов стран G20 делегаты приняли итоговое заявление. Параграф, который касается Украины, полностью дублировал формулировки декларации сентябрьского саммита лидеров «группы двадцати» в Индии. Текст совместного заявления по итогам парламентского саммита есть в распоряжении «Известий».

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«Мы подтвердили наши национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и на Генеральной Ассамблее ООН, и подчеркнули, что все государства должны действовать таким образом, чтобы это согласовывалось с целями и принципами Устава ООН во всей его полноте. В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения для стремления к территориальным приобретениям, направленным против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства», — говорится в документе.

Здание

Вид на конференц-центр Яшобхуми во время 9-го саммита спикеров парламентов G20 в Индии

Фото: Getty Images/Hindustan Times/Arvind Yadav

Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы, отмечается в заявлении. Как и в сентябре, делегаты «подчеркнули влияние человеческих страданий и дополнительных негативных последствий» украинского конфликта в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста.

«Были выражены различные взгляды на ситуацию и ее оценки», — сказано в заявлении.

В нем также отражен призыв к полному осуществлению зерновой сделки «для обеспечения беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и Украины». Действие сделки завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду неисполненных Западом обязательств перед российской стороной. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов РФ.

Делегация Индонезии 13 октября предложила, не меняя текст декларации, сделать дополнение к документу и внести туда вопрос по палестино-израильскому конфликту, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, который также полетел в Индию в составе российской делегации.

Израиль

Военные действия на границе Израиля

Фото: REUTERS/Gil Eliyahu

При этом итоговое заявление было принято консенсусом делегаций в изначальном виде, пояснил «Известиям» по завершении саммита вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ряд стран зарезервировали свою позицию по параграфу 20 (в нем как раз говорится об Украине. — «Известия») в силу отсутствия там упоминания других конфликтов, — уточнил сенатор.

Как выяснили «Известия», в предлагаемом дополнении, в частности, говорилось, что палестино-израильский конфликт «жесточайшим образом затронул многих гражданских лиц, в том числе женщин, детей, работников здравоохранения, а также оказал негативное воздействие на глобальную энергетическую безопасность».

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Двусторонние встречи

Во второй день саммита председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела ряд двусторонних встреч: со спикером нижней палаты парламента Индии Омом Бирлой, председателем Государственного совета Султаната Оман Абдулмаликом Аль Халили и главой Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

На встрече с Абдулмаликом Аль Халили также была затронута тема Украины. Россия ценит взвешенную и самостоятельную позицию Омана по этому вопросу, сказала Матвиенко, обращаясь к коллеге.

Матвиенко

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Думаю, что, как и на другие страны, на Оман оказывается давление [с призывом] включиться в такую русофобскую, антироссийскую политику. Но Султанат Оман демонстрирует свою суверенность, независимость, взвешенную независимую внешнюю политику», — подчеркнула спикер Совфеда.

Аль Халили заверил, что Оман самостоятельно принимает решения, подтвердив предположение Валентины Матвиенко о давлении Запада.

«Оман действительно подвергается давлению со стороны Запада. Но решение остается за нами. Мы за взвешенные отношения и с Западом, и с Россией», — сказал Аль Халили, добавив, что страна не занимает ничью сторону в украинском конфликте.

В первый день саммита Матвиенко провела «на ногах» несколько бесед с коллегами из других стран. Корреспондент «Известий» успел заметить краткие разговоры спикера Совфеда с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем, спикером национального совета провинций (верхняя палата парламента) ЮАР Амосом Масондо. Кроме того, перед пленарным заседанием Матвиенко пообщалась с зампредом консультативного совета Саудовской Аравии Ханан Аль-Ахмади, которая сидела по левую руку от спикера Совфеда на заседании.

Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите G20

Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

По словам Матвиенко, встреча с Моди была «короткая, но очень содержательная».

«Я передала привет Владимира Владимировича Путина, его наилучшие пожелания», — рассказала спикер Совфеда.

Нарендра Моди на встрече заявил, что был бы рад принять в стране президента РФ Владимира Путина, уточнила Матвиенко.

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