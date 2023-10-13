Сомнения критиков: Матвиенко ответила на замечание вице-главы Европарламента

Украинский вопрос будет отражен в итоговом документе парламентского саммита G20 в Индии как минимум так же, как и на саммите лидеров «группы двадцати» в сентябре , сообщили «Известиям» в Госдуме. Тогда участники признали различие взглядов и оценок ситуации на этот конфликт . Российская делегация во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко начала работу на парламентском саммите стран «большой двадцатки» 13 октября . В первый день председатель верхней палаты успела выступить с официальными докладами, а также переговорить в кулуарах с коллегами из нескольких стран. Не обошлось без обсуждения как раз темы конфликта на Украине, где оппонентом Матвиенко оказалась вице-председатель Европарламента Никола Бир .

Какие страны не приехали на саммит

В Нью-Дели 13 октября прошел первый день саммита председателей парламентов стран «большой двадцатки». Российскую делегацию возглавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко . Незадолго до начала пленарного заседания появилась информация, что число реально прибывших делегаций не оправдало формат саммита. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев написал об этом в своем Telegram-канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Капустин

« Главные блюстители демократии и свободы мнений (США, Канада, Франция и Германия) воздержались от визита в Индию — видимо, после того, как не получилось вставить свои неизменные антироссийские пять копеек в повестку », — отметил он.

Позже организаторы саммита представили «Известиям» официальную справку, в которой были перечислены члены прибывших делегаций. В ней действительно отсутствовали представители этих четырех стран.

Об участии России в саммите можно было догадаться еще до прибытия на площадку. Перед гостиницей, где разместили делегацию, индийские власти установили баннеры с фотографиями российских парламентариев и надписью «Добро пожаловать» на английском .

Помимо официального пленарного заседания и работы секций Валентина Матвиенко провела несколько бесед с коллегами из других стран . Корреспондент «Известий» успел заметить краткие разговоры спикера Совфеда с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем, спикером национального совета провинций (верхняя палата парламента) ЮАР Амосом Масондо. Кроме того, перед пленарным заседанием Матвиенко пообщалась с зампредом консультативного совета Саудовской Аравии Ханан Аль-Ахмади, которая сидела по левую руку от спикера Совфеда на заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-президент Республики Индия, председатель Совета штатов парламента Джагдип Дханкхар во время встречи Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ

Тема саммита — «Одна Земля. Одна семья. Одно будущее». Открывая пленарное заседание, премьер-министр Индии сразу призвал страны «обратиться к ценностям братства и единства» . Нарендра Моди отметил, что в мире сейчас наблюдается конфронтация во многих уголках мира.

« Разобщенный мир не способен решать эти проблемы, которые стоят перед человечеством . Пришло время обратиться к ценностям братства и единства. Мы должны рука об руку двигаться вперед к светлому будущему . Пришло время обеспечить развитие и процветание для всех. Нам нужно преодолеть международный кризис доверия и поставить это во главу угла всех наших инициатив», — сказал Нарендра Моди.

Как Матвиенко ответила на критику

Но в итоге без конфронтации не обошлось даже в зале заседаний. Вице-председатель Европарламента Никола Бир во время своего выступления затронула тему ситуации на Украине. Она обвинила Россию в создании «глобального кризиса» и в росте цен на зерно и продовольствие. Реакция на выступление среди делегатов была неоднозначной.

Вице-председатель Европарламента Никола Бир Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Сессия была посвящена устойчивому развитию. Валентина Матвиенко во время своего выступления отреагировала на обвинения Бир.

« Если госпожа заместитель председателя Европарламента готова к дискуссии — я готова провести ее с вами в деталях, в картинках . Пожалуйста, приглашаю вас к такому диалогу», — подчеркнула Матвиенко.

Она заявила, что именно Запад устроил государственный переворот на Украине и спровоцировал там кризис . Спикер Совфеда также указала на заявления Украины о том, что власти страны не собирались выполнять Минские соглашения, которые были призваны урегулировать кризис.

Напомним, ранее лидеры «группы двадцати» (на прошедшем саммите G20 российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров) в итоговой декларации на саммите в сентябре признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди участников этой структуры. Итоговый документ парламентского саммита в Нью-Дели, как ожидается, делегаты примут 14 октября . Пока не было информации, что представители какой-либо из стран не согласны утверждать финальную резолюцию, поэтому шансы на ее принятие достаточно высоки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Капустин

Украинский вопрос будет отражен в итоговом документе как минимум так же, как и на саммите лидеров «группы двадцати» в сентябре , уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, который входит в состав делегации.

— На сегодняшних двух сессиях было 20 выступлений. Только в одном выступлении вице-председатель Европарламента пыталась поднять тему Украины и не была поддержана никем , — заявил он «Известиям».

Он добавил, что реакции со стороны Николы Бир на предложение спикера Совфеда провести дискуссию по украинскому вопросу не последовало.