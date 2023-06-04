Чай со слоном: Китай готов к политическому сближению с Индией

Специализирующееся на международной повестке китайское издание The Global Times опубликовало редакционную статью под названием «Мы морально поддерживаем деколонизацию Индии». Индийско-китайские отношения сложны и неоднородны из-за конкуренции и разного восприятия исторического опыта. Однако потенциальный масштаб этих связей колоссален, и Пекин, похоже, готов их развивать. Подробнее — в материале «Известий».

Всеобщая деколонизация

The Global Times, которое иногда называют рупором Коммунистической партии Китая (что является некоторым преувеличением), не скрывает удовлетворения тем, как правительство Нарендры Моди проводит деколонизацию и «подчеркивает независимую уверенность» . Как одно из доказательств издание приводит открытие в Нью-Дели нового здания парламента. В торжественной речи, посвященной этому событию, премьер-министр страны заявил, что «новый парламент — это не просто здание, а свидетельство самостоятельности Индии».

Кроме того, издание призывает Индию не позволить Западу в соответствии со старыми колониальными привычками вбить клин между двумя великими народами, ибо «Азия и весь мир достаточно велики, чтобы вместить одновременный подъем Китая и Индии».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: Getty Images/ANI Photo

Хотя эта статья и не является официальной позицией китайских властей, однако она представляет своего рода послание, цель которого — сформировать соответствующую мирную повестку в китайско-индийских отношениях, ныне не самых теплых, отметил в беседе с «Известиями» старший преподаватель кафедры стран Восточной Азии Восточного факультета ГАУГН Андрей Волынский.

По его словам, китайское руководство в последние годы, реализуя свою внешнеполитическую стратегию, обращает значительное внимание на формирование соответствующих дискурсов. Они служат альтернативой западному неолиберальному видению. Часть этого процесса — умелое использование китайскими политиками и авторами постколониальной и деколониальной повесток.

— Статья — своего рода предостережение Индии на фоне сообщений американской стороны о возможности сближения Индии с блоком НАТО и всё еще нерешенного индийско-китайского приграничного конфликта, бенефициаром которого авторы статьи считают западный неоколониализм, — отметил Волынский.

Тезис о совместном лидерстве двух цивилизаций отнюдь не нов. После Второй мировой войны, когда приблизительно в одно и то же время Индия обрела независимость (1947 год), а в Китае завершилась гражданская война (1950 год), идея о создании нового, азиатского полюса силы, независимого от мировых держав, была очень популярна и продвигалась национальными политическими элитами. Ее подкрепляло обоюдное желание Пекина и Нью-Дели не присоединяться ни к одному из лагерей в холодной войне.

Сложный исторический опыт

Однако всё изменилось в 1962 году. Пограничный конфликт, мгновенно переросший в пусть кратковременную, но войну, нанес огромный ущерб двусторонним отношениям, причем проигравшей войну Индии особенно. Вторая индо-пакистанская война, в которой КНР оказала поддержку Исламабаду, и еще одно столкновение на границе в 1967-м году только увеличили образовавшуюся пропасть в отношениях.

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Если для Китая этот конфликт остался практически незаметным, то для Индии события оставили глубокую историческую травму, рассказал в подкасте «Известий» руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

— В индийском национальном мифе война 1962 года представляется как «предательский удар в спину», хотя, по сути, эти события стали следствием серии обоюдных ошибочных решений, основанных на неправильных оценках намерений друг друга. Вследствие этого кризиса сегодня в индийском политическом классе сложно найти политика, которого можно было бы именовать прокитайским, — отметил эксперт.

Лидерство и автономия

Впрочем, вопреки расхожему мнению, противостояние Пекина и Нью-Дели не является экзистенциальным ни для одной из сторон. Иными словами, ни Индия, ни Китай не угрожают государственности друг друга. Более того, ни пограничные споры вокруг регионов Аксайчин и Южный Тибет, ни военно-политическое сотрудничество КНР и Пакистана не оказывают влияния на всё более возрастающее экономическое сотрудничество.

В 2022 году объем торговли между двумя странами вырос на 8,4%, до $135,98 млрд. Для сравнения: аналогичный показатель между Индией и США за этот же период составляет $128,55 млрд. В то же время Нью-Дели не может не беспокоиться на тему растущего влияния китайского капитала в Южной Азии, которую считает зоной своего политического и экономического влияния. Для Пекина остается актуальным тенденция переноса транснациональными компаниями части производств из КНР в Индию.

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По данным Международного валютного фонда, 35,5% роста мировой экономики будет обеспечиваться Индией и Китаем. По этой причине стремление Запада создать экономический и геополитический противовес в Индо-Тихоокеанском макрорегионе для сдерживания КНР очевидно.

Однако Нью-Дели, несмотря на активные двусторонние контакты с США, действует максимально прагматично , и то, в чем некоторые хотят увидеть желание «усидеть на двух стульях», в реальности является лишь следованием внешнеполитической концепции «стратегической автономии». Такой же рациональный расчет является основным мотивом развития отношений с Россией и поддержки политики БРИКС. И с точки зрения национальной идеологии тема деколонизации, продвигаемая националистическим правительством Моди, играет в этой концепции существенную роль.

Смените тон

В этом свете особенно показательной получилась реакция индийского правительства на претензии, высказанные главой евродипломатии Жозепом Боррелем относительно «нарушения» Индией антироссийских санкций. Как известно, доля российской нефти в индийском импорте с февраля 2022 года выросла в 35 раз. Соответственно, экспорт энергоносителей в ЕС также показал реактивный рост. Например, объемы поставляемого из Индии в Европу дизельного топлива увеличились троекратно. Боррель сначала увидел в этом «поставки «отмытой» российской нефти», но уже спустя сутки после ответа из Нью-Дели передумал и предложил обсудить этот вопрос «как друзья».

Отношения с бывшей метрополией тем более далеки от идеальных. В марте было объявлено о срыве торговых переговоров с правительством Великобритании из-за позиции последнего относительно сикхского сепаратизма. В мае же британская пресса сообщила о желании Нью-Дели вернуть на родину тысячи драгоценностей, вывезенных на остров с ее территории, в частности знаменитый алмаз «Кохинур», ныне украшающий корону королевы Елизаветы.

Алмаз «Кохинур» (справа) украшающий корону королевы Елизаветы Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor

Британцы, с индийской точки зрения, были полноценными иноземными завоевателями, которые выкачивали ресурсы из колонии, отмечает Алексей Куприянов. По его словам, империя была выстроена за счет интересов Индии, на ее богатствах и труде ее крестьян. Результатом стала деурбанизация и деиндустриализация Индии.

— В то же время Британия оставила глубокий след в ее политической культуре. Так что индийские элиты, получившие образование в бывшей метрополии, создавали суверенное государство в специфической постколониальной среде. Нарендра Моди во многом поставил борьбу с этими элитами, которую он называл бандой с Хан Маркета (Хан Маркет — элитный район Нью-Дели — «Известия»), в центр своей предвыборной программы. Он опирался, с одной стороны, на фермерское большинство, но, с другой, и на новый городской средний класс, который был недоволен уровнем своего представительства в политике, — рассказал эксперт.