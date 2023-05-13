Идея икс: малыши с тремя родителями и китайские корни индейцев

Как «Евровидение» попыталось опровергнуть устойчивую репутацию политизированного мероприятия, что связывает североамериканских индейцев с китайцами и для чего к процедуре ЭКО подключили третью персону. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Уход со всех фронтов

Нынешний год принес много кардинальных перемен в жизнь финского премьера Санны Марин . Во-первых, ее партия проиграла апрельские парламентские выборы, в честь чего госпожа Марин покинула пост лидера социал-демократов и вскоре окончательно расстанется с креслом премьера (сейчас она продолжает руководить страной как временно исполняющая обязанности до окончания процесса формирования новой правящей коалиции). А во-вторых, 37-летняя Санна Марин решила распрощаться с мужем — Маркусом Ряйккененом, с которым она состояла в официальном браке три последних года.

На этой неделе самый известный финский политик и ее супруг — ныне бизнесмен, а в прошлом профессиональный футболист — сообщили о разводе. Рассказывать о причине такого решения пара не стала, но добавила, что они останутся друзьями и любящими родителями для своей пятилетней дочери. В общей сложности уходящая премьер и ее будущий экс-супруг были вместе последние 19 лет, решив узаконить свои отношения уже после рождения ребенка и в период, когда Санна Марин находилась на должности премьера Финляндии . При этом свадьба прошла в самый разгар пандемии коронавируса и была ввиду обстоятельств довольно скромной.

Санна Марин и Маркус Ряйккенен Фото: соцсети

Но хотя бы финский премьер побывала замужем. Ее бывшей новозеландской коллеге 42-летней Джасинде Ардерн, покинувшей пост главы правительства зимой этого года, это пока так и не удалось . Еще в 2019 году Ардерн, также к тому моменту успевшая родить дочь, объявила о помолвке со своим многолетним партнером Кларком Гейфордом и скорой свадьбе, но решила отложить ее на неопределенный срок из-за бушевавшей тогда в стране вспышки COVID-19. И с тех пор так и ходит «в девках».

Сообразили на троих

Британские ученые, которых по всему миру часто троллят за ненужные изобретения и странные исследования, представили общественности на этой неделе один действительно важный научный прорыв — «ребенка от трех родителей». Впрочем, так новорожденных, появившихся на свет благодаря новаторской методике, окрестила пресса, а не сами врачи.

Метод инновационного искусственного оплодотворения основан на использовании всего 0,1% ДНК донора-женщины: митохондрии из ее яйцеклетки соединяются с ядром из яйцеклетки матери ребенка, что позволяет предотвратить неизлечимые генетические заболевания у детей в случае, если мать выступает носителем митохондриальных заболеваний.

Фото: ТАСС/Zuma/Tang Yi

С такими заболеваниями рождается один из 6 тыс. младенцев в мире. И из-за дефекта митохондрий в клетках матери (это передается исключительно по женской линии) дети могут страдать нарушением функций головного мозга, мускульной дистрофией, пороками сердца и слепотой, что чревато высокой степенью инвалидности. В самых критических случаях новорожденные с этими заболеваниями умирают в первые 48 часов жизни.

Первый ребенок в мире, зачатый при помощи такого рода ЭКО, появился на свет в Мексике благодаря процедуре, проведенной в США. В Британии же таких детей пока получили впервые и их не больше пяти , сообщили ученые журналистам.

Первая китайская экспансия

Довольно долго историки и палеогенетики считали, что первыми предками североамериканских индейцев были переселенцы из Южной Сибири и Алтая , которые пришли на ныне американские земли, включая Аляску, примерно 14–15 тыс. лет назад. Однако, как выяснили исследователи Куньминского института зоологии, чьи выводы обнародовал на днях научный журнал Cell Reports, еще в ледниковый период в заселении Америки поучаствовали жители севера Китая . Они, как заявляется, перешли в Северную Америку по Берингову перешейку еще 19–26 тыс. лет назад.

«Азиатские корни индейцев Америки оказались гораздо более переплетенными, чем мы считали в прошлом. Выяснилось, что в формировании генофонда индейцев сыграли важную роль не только выходцы из Сибири, Австрало-Меланезии и Юго-Восточной Азии, но и люди, жившие на северном побережье Китая», — заявила одна из экспертов института зоологии.

Фото: AP/Lindsey Wasson

По данным ученых, в течение долгих 10 лет изучавших 100 тыс. современных и 15 тыс. древних образцов ДНК по всей Евразии, во время второй миграции с севера Китая люди оттуда поселились в Японии. Это отчасти подтверждается и сходством доисторических наконечников стрел и копий, найденных в Америке, Китае и Японии.

Отказали три раза, «не хочу» сказали три

За долгие годы существования музыкального конкурса «Евровидение» его организаторов и участников многократно обвиняли в излишней политизированности . Но в этом году устроители конкурса вдруг взяли и решили показать, что они все-таки вне политики . На этой неделе стало известно, что «Евровидение» отказало украинскому президенту Владимиру Зеленскому в просьбе выступить с видеообращением во время финала конкурса 13 мая в Ливерпуле .

Лидер Украины рассчитывал обратиться к аудитории популярного конкурса, насчитывающего порядка 160 млн зрителей, с призывом продолжать поддерживать Киев против Москвы. Но Европейский вещательный союз, курирующий «Евровидение», заявил, что «неполитический характер мероприятия» остается одним из краеугольных камней конкурса, что априори запрещает предоставлять кому-либо возможность делать политические заявления в рамках него.

Фото: REUTERS/Phil Noble

Впрочем, Зеленскому не привыкать к подобного рода отказам . В недавнем прошлом ему дважды отказали в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар», равно как и на кинофестивале в Торонто в сентябре. Отклонили его просьбу и в ФИФА перед началом финала чемпионата мира по футболу в Катаре в декабре прошлого года.

Некоторые в Британии, которая принимает конкурс в этом году вместо Украины, назвали решение неправильным, посчитав, что в нынешних геополитических условиях Зеленскому можно было пойти навстречу. То, что ему напрасно не дали выступить на «Евровидении», признала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, правда, по совсем иной мотивации. «В этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию», — написала Захарова в Telegram-канале .

Прогресс поневоле

Африканские страны не особо ассоциируются с понятием «цифровизация». Но тем не менее бывают и исключения. На этой неделе власти Зимбабве выпустили в обращение национальную цифровую валюту, обеспеченную золотом . Каждый цифровой токен, который можно приобрести как за зимбабвийские доллары, так и за твердую валюту, обеспечен 1 г золота. Для физических лиц при покупке токенов их минимальная стоимость установлена на уровне $10, для юридических лиц — $5 тыс.

Стать продвинутыми в Хараре решились не от хорошей жизни. Новая альтернатива по замыслу должна укрепить пошатнувшуюся национальную валюту Зимбабве, курс которой официально составляет сейчас около 1 тыс. зимбабвийских долларов за $1 .

Фото: ТАСС/imago stock&people

Проблемы с национальной валютой наблюдаются в африканской стране не одно десятилетие. Еще в 1998 году из-за довольно кособокой денежно-кредитной политики годовой уровень инфляции в Зимбабве достигал 47%. А 10 лет спустя страна поставила мировой антирекорд: в ноябре 2008 года инфляция составляла 98% в день, или свыше 79 млрд процентов в ежемесячном исчислении. И, понятное дело, такая гиперинфляция полностью съедала заработки, пенсии и накопления людей.

На каком-то этапе Зимбабве даже отказывалась от использования своей собственной валюты в пользу американского доллара, потом возвращала ее и запрещала деньги США (последнее, впрочем, не прошло благодаря развитости черного рынка и впоследствии доллар узаконили вновь).