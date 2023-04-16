Крутые сферы: «Вызов» в космосе, SHAMAN в Луганске, брейк-данс в Александринке
Премьерный показ «Вызова» — первого игрового фильма, снятого в космосе, состоялся в Москве в День космонавтики. На сцене Александринского театра продолжается XXII сезон Международного фестиваля балета DANCE OPEN. Сериал «Крутые меры» с Игорем Лифановым и Владимиром Епифанцевым покажет канал РЕН ТВ. Свою новую песню «Мы» певец SHAMAN посвятил национальной идее. Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева привез в столицу спектакль «Лес». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.
12 смен энергии
Премьерный показ «Вызова» — первого игрового фильма, снятого в космосе, — состоялся в Москве в День космонавтики. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль, провели на МКС 12 съемочных смен.
Клим Шипенко надеется, что зрители прочувствуют энергию космоса, которую старались запечатлеть создатели картины.
Актеры Михаил Тройник, Юлия Пересильд и режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко (слева направо)
— Это космос, как он есть — вживую, с минимальным компьютерным внедрением материала, — поделился с «Известиями». — Там камера ничего не весит. Ее можно запустить двумя пальцами, и она будет лететь и снимать.
По словам режиссера, он привез с МКС много мелочей, фотокарточек, которые каждый день напоминают ему, что это был не сон и он действительно там находился.
По сюжету, героиня Юлии Пересильд — хирург Женя Беляева, которой всего за месяц необходимо подготовиться к полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.
Локомотив танца
На сцене Александринского театра продолжается XXII сезон Международного фестиваля балета DANCE OPEN. В Петербург приехали более 250 артистов, представляющих 10 хореографических брендов из России, Франции, Венгрии, Бразилии, Кубы и Аргентины.
Зрители уже увидели виртуозную комедию в стиле брейк-данс «Лобби», которую исполнила лионская труппа Tie Break, а также недавнюю премьеру из Перми — программу «Севагин/Самодуров/Пимонов», где балеты обозначены фамилиями сочинивших их хореографов. Две из трех партитур этого вечера написаны по заказу пермского театра Владимиром Ранневым и Антоном Светличным.
Артисты в сцене из спектакля «Лобби» французской группы Tie Break на сцене Александринского театра в рамках XXII Международного фестиваля балета Dance Open – 2023
Доктор искусствоведения, обозреватель «Известий» Светлана Наборщикова назвала этот факт обнадеживающим.
— Невероятный расцвет русского балета в начале прошлого века во многом был обусловлен приходом в балетный театр авангардных на тот момент композиторов — Стравинского, Прокофьева, — подчеркнула она. — Музыка стала локомотивом танца. Хорошо, что наш современный балет следует этому примеру.
Латиноамериканский танец в Петербурге представили Муниципальный театр балета Сан-Паулу (Бразилия) и аргентинская труппа Malevo, чье выступление состоится в воскресенье. Завершится фестиваль 18 апреля гала-концертом звезд балета.
Неоднозначный человек
Сериал «Крутые меры» с Игорем Лифановым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях покажет канал РЕН ТВ.
Игорь Лифанов рассказал «Известиям», что его герой — неоднозначный человек и ему нравится играть одного и того же персонажа с разными красками.
Кадр сериала «Крутые меры»
— Потому что и в жизни люди такие же, — заметил он. — Сейчас мы добрые, а через минуту можем вспылить. И мой персонаж тоже разный. Он стремится к справедливости. Мы все хотим, чтобы нас любили и ценили. Ведь нам кажется, что нас недооценивают.
В основу детективно-драматического боевика легла история бывшего военного, который, вернувшись в родной город, пытается разобраться в обстоятельствах смерти брата.
Вместе целая страна
Свою новую песню и клип «Мы» певец SHAMAN посвятил русской национальной идее.
— Артист показал тех, с кем связывает грядущее процветание страны, — пояснили в пресс-службе певца. — Сразу все поколения и эпохи в истории государства SHAMAN примиряет и объединяет простой максимой, открывающей клип: «Мы — это наше великое прошлое, настоящее и будущее.
В записи песни приняли участие более 1 тыс. голосов — во время гастролей в Луганске артист попросил зрителей, пришедших на концерт, трижды проскандировать: «Мы».
Главными персонажами клипа стали дети, в том числе получивший огнестрельное ранение и спасший двух девочек в Брянской области 10-летний Федор Симоненко и нападающий команды по следж-хоккею ХК «Реванш» 12-летний Тимур Ашуров. Также в клипе снялся трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по шахматам, самый молодой международный мастер в истории России 14-летний Савва Ветохин.
Больше чем дружба
Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева привез в Москву спектакль «Лес». Показ состоялся в рамках XIII Международного театрального фестиваля «Островский в Доме Островского», который проходит в Малом театре.
— Это был первый спектакль, который мы сделали после того, когда наши мальчишки пошли воевать. Сегодня он снова обрел первозданный облик. Артисты, вернувшиеся с фронта, окрепли, возмужали. Надеюсь, зрители не будут разочарованы, — поделилась с «Известиями» директор Луганского русского театра Галина Михайлюк-Филиппова.
Она рассказала, что коллектив за время боевых действий потерял одного коллегу, еще несколько артистов восстанавливаются после ранений.
По словам директора, с Малым театром луганчан связывает больше чем дружба. Он первым из российских театров летом 2022 года приехал в Луганск на гастроли.