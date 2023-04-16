Крутые сферы: «Вызов» в космосе, SHAMAN в Луганске, брейк-данс в Александринке

Премьерный показ «Вызова» — первого игрового фильма, снятого в космосе, состоялся в Москве в День космонавтики. На сцене Александринского театра продолжается XXII сезон Международного фестиваля балета DANCE OPEN. Сериал «Крутые меры» с Игорем Лифановым и Владимиром Епифанцевым покажет канал РЕН ТВ . Свою новую песню «Мы» певец SHAMAN посвятил национальной идее. Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева привез в столицу спектакль «Лес». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

12 смен энергии

Премьерный показ «Вызова» — первого игрового фильма, снятого в космосе, — состоялся в Москве в День космонавтики . Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль, провели на МКС 12 съемочных смен.

Клим Шипенко надеется, что зрители прочувствуют энергию космоса, которую старались запечатлеть создатели картины .

Актеры Михаил Тройник, Юлия Пересильд и режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко (слева направо) Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Это космос, как он есть — вживую, с минимальным компьютерным внедрением материала, — поделился с «Известиями». — Там камера ничего не весит. Ее можно запустить двумя пальцами, и она будет лететь и снимать .

По словам режиссера, он привез с МКС много мелочей, фотокарточек, которые каждый день напоминают ему, что это был не сон и он действительно там находился.

По сюжету, героиня Юлии Пересильд — хирург Женя Беляева, которой всего за месяц необходимо подготовиться к полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту .

Локомотив танца

На сцене Александринского театра продолжается XXII сезон Международного фестиваля балета DANCE OPEN. В Петербург приехали более 250 артистов , представляющих 10 хореографических брендов из России, Франции, Венгрии, Бразилии, Кубы и Аргентины.

Зрители уже увидели виртуозную комедию в стиле брейк-данс «Лобби», которую исполнила лионская труппа Tie Break, а также недавнюю премьеру из Перми — программу «Севагин/Самодуров/Пимонов» , где балеты обозначены фамилиями сочинивших их хореографов. Две из трех партитур этого вечера написаны по заказу пермского театра Владимиром Ранневым и Антоном Светличным .

Артисты в сцене из спектакля «Лобби» французской группы Tie Break на сцене Александринского театра в рамках XXII Международного фестиваля балета Dance Open – 2023 Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Доктор искусствоведения, обозреватель «Известий» Светлана Наборщикова назвала этот факт обнадеживающим.

— Невероятный расцвет русского балета в начале прошлого века во многом был обусловлен приходом в балетный театр авангардных на тот момент композиторов — Стравинского, Прокофьева , — подчеркнула она. — Музыка стала локомотивом танца. Хорошо, что наш современный балет следует этому примеру .

Латиноамериканский танец в Петербурге представили Муниципальный театр балета Сан-Паулу (Бразилия) и аргентинская труппа Malevo, чье выступление состоится в воскресенье. Завершится фестиваль 18 апреля гала-концертом звезд балета .

Неоднозначный человек

Сериал «Крутые меры» с Игорем Лифановым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях покажет канал РЕН ТВ .

Игорь Лифанов рассказал «Известиям», что его герой — неоднозначный человек и ему нравится играть одного и того же персонажа с разными красками .

Кадр сериала «Крутые меры» Фото: РЕН ТВ

— Потому что и в жизни люди такие же, — заметил он. — Сейчас мы добрые, а через минуту можем вспылить. И мой персонаж тоже разный. Он стремится к справедливости. Мы все хотим, чтобы нас любили и ценили. Ведь нам кажется, что нас недооценивают.

В основу детективно-драматического боевика легла история бывшего военного , который, вернувшись в родной город, пытается разобраться в обстоятельствах смерти брата.

Вместе целая страна

Свою новую песню и клип «Мы» певец SHAMAN посвятил русской национальной идее .

— Артист показал тех, с кем связывает грядущее процветание страны , — пояснили в пресс-службе певца. — Сразу все поколения и эпохи в истории государства SHAMAN примиряет и объединяет простой максимой, открывающей клип: «Мы — это наше великое прошлое, настоящее и будущее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В записи песни приняли участие более 1 тыс. голосов — во время гастролей в Луганске артист попросил зрителей, пришедших на концерт, трижды проскандировать: «Мы» .

Главными персонажами клипа стали дети, в том числе получивший огнестрельное ранение и спасший двух девочек в Брянской области 10-летний Федор Симоненко и нападающий команды по следж-хоккею ХК «Реванш» 12-летний Тимур Ашуров . Также в клипе снялся трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по шахматам, самый молодой международный мастер в истории России 14-летний Савва Ветохин .

Больше чем дружба

Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева привез в Москву спектакль «Лес» . Показ состоялся в рамках XIII Международного театрального фестиваля «Островский в Доме Островского» , который проходит в Малом театре.

— Это был первый спектакль, который мы сделали после того, когда наши мальчишки пошли воевать. Сегодня он снова обрел первозданный облик. Артисты, вернувшиеся с фронта, окрепли, возмужали . Надеюсь, зрители не будут разочарованы, — поделилась с «Известиями» директор Луганского русского театра Галина Михайлюк-Филиппова.

Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко Спектакль «Лес»

Она рассказала, что коллектив за время боевых действий потерял одного коллегу, еще несколько артистов восстанавливаются после ранений .