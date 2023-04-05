Эффект Эйфмана: чем удивил академический театр балета в Кремле

Онегин и Треплев. Братья Карамазовы и Анна Каренина. Петр Чайковский и Ольга Спесивцева. А также мощная энергия, экстремальные поддержки и движения на грани. В Кремлевском дворце Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представил гала-концерт в честь своего 45-летия. «Известия» побывали в Кремле и убедились, что балеты, созданные мастером, не теряют своей притягательности, а мысли, которыми Борис Яковлевич делился с нашим изданием, — актуальности.

Народный хореограф

Борис Эйфман — поистине народный хореограф. Куда бы ни приехал Театр балета, его ждут полные залы и преданные поклонники. На этот раз мэтр собрал аншлаг в Кремлевском дворце. Очередь на вход растянулась до метро, там же начинали спрашивать лишние билеты.

В Кремле театр Эйфмана последний раз выступал в 1980 году. С тех пор сменилось несколько поколений артистов, а любовь публики осталась неизменной, причем публики разных возрастов: в КДС пришли как молодые зрители, так и те, кто ходил на эйфмановские спектакли десятилетия назад. Для них Борис Яковлевич приготовил специальный подарок — ностальгический дуэт из «Мастера и Маргариты (1987).

В двухактную программу вошли фрагменты постановок разных лет, представляющие магистральные направления творчества хореографа — балет-биографию и балет-интерпретацию. В первом Эйфман соединяет два жанра — жизнеописание и изобретенную им хореографическую психодраму. Во втором — ту же психодраму и литературную классику.

В обоих зритель находит то, чем славен его балет: серьезную драматургию, музыкальные шедевры, мастерский танец, яркую сценографию. А главное — мощную эмоциональную энергию, безотказно заряжающую позитивом, несмотря на трагический исход многих историй.

Чайковский в почете

Балетов-биографий на балетной «полке» Эйфмана собрано на хорошую библиотеку. Среди его героев — Мольер, Спесивцева, Роден, Баланчин и даже император Павел Первый («Русский Гамлет»).

Петр Ильич Чайковский в этом ряду занимает почетное место. На его музыку хореограф поставил лучшие свои балеты. А его личность притягивает Эйфмана уже много лет. Первого «Чайковского» он создал 30 лет назад, в 2016 году представил второго — с уточняющим названием «Чайковский. PRO et CONTRA».

На вопрос, от кого и от чего надо защищать композитора, постановщик отвечал, что «он ощущал себя грешником и в то же время — человеком религиозным в высшем значении этого слова».

— В нем постоянно шла борьба между Богом и дьяволом. Мы не защищаем и тем более не обвиняем. Мы пытаемся понять, каким именно образом личные драмы звучали в его музыке, — пояснил автор.

Фрагмент из этого балета открыл вечер. Божеское начало воплощал Петр Ильич (Олег Габышев), дьявола — его жестокий двойник (Сергей Волобуев), муз композитора — Надежда фон Мекк (Мария Абашова) и Антонина Милюкова (Любовь Андреева). Если отвлечься от исторических реалий и оценить танец, то на сцене был красивый квартет с головокружительными поддержками и выразительными стоп-кадрами.

Экстрим в норме

В дуэте из «Красной Жизели» тоже звучал Чайковский: драму балерины Спесивцевой, не сумевшей отделить жизнь от сцены и погрузившейся в безумие, воплотили Любовь Резник и Игорь Субботин.

«Страсти по Мольеру, или Маска Дон-Жуана» стали территорией Моцарта, Берлиоза, Люлли. Эпизод, представленный на гала-концерте, рассказал историю шести театральных персонажей, сопровождаемых кордебалетом мольеровских зрителей и актеров.

Спектакль «Роден, ее вечный идол» — о творческой ревности и жертве во имя искусства — Эйфман посвятил Огюсту Родену и Камилле Клодель. В их дуэте начальная умиротворенность взрывается финальным противлением. Все грани сложного состояния убедительно прожили Сергей Волобуев и Виктория Мокроусова.

Здесь впору вспомнить высокочтимого Эйфманом Леонида Якобсона с его миниатюрами на тему скульптур Родена. Это явления одного ряда — с той разницей, что Якобсон делал из мраморной основы танец (скульптуры оживали), а его последователь превращает в материал самих танцовщиков — гнет, ломает, лепит податливые тела.

— Это не жестокость, — отвечал он на вопрос о жалости к артистам. — Любая экстремальная поддержка, движение на грани срыва — выражение эмоционального состояния современного человека. А через десять лет пойдут еще дальше: то, что сегодня поражает, будет нормой.

Накопительный багаж

Создание балетов по произведениям русской литературной классики Эйфман считает своей миссией — и творческой, и гражданской.

— Ценность нашей страны — в накопительном багаже, который собирали наши предки, — говорил он «Известиям» десять лет назад. — Эти глыбы литературы и искусства, этот огромный духовный опыт гениальных предшественников мы даже не пытаемся передать будущему поколению — нет такой государственной программы. Всё, что окружает молодых, привнесено из другого мира, который не знает ни нашей души, ни наших идеалов. Но если мы не передадим их нашим детям, у нас будет другая страна и другая нация. Вот почему я обращаюсь к русской классике. Хочу, чтобы нашим наследникам достались не только наши квартиры, но и духовное богатство.

Слова хореографа сегодня актуальны как никогда. И как никогда своевременны его литературные балеты. В Кремле показали фрагменты из «Евгения Онегина», «Анны Карениной», «Чайки. Балетной истории» и «По ту сторону греха» по мотивам «Братьев Карамазовых».

Сейчас Эйфман работает над «Преступлением и наказанием». Говорит, что Достоевский с его желанием проникнуть в суть человека не отпускает — «он будто бы пишет один огромный, бесконечный роман, в котором существуют все его герои и он сам».

XXI век русского балета

«Чайка. Балетная история» — прежде всего личное творческое высказывание, размышление хореографа о путях искусства. Заречная, Аркадина, Треплев и Тригорин — не только люди, но и выразители полярных творческих идей. Что касается Эйфмана, то его мечта — синтезировать самые разные идеи: XXI веку русского балета нужны универсальные творцы.

На финал вечера он припас ликующий балабиль из «Эффекта Пигмалиона». Тематические картинки на заднике сменил коллаж из афиш: за 45 лет театр Эйфмана дал сотни спектаклей в России и мире. Под заключительный фейерверк афиши уступили место видеопроекции с будущим домом театра — Дворцом танца. Тем, что возводится на Петроградском острове и должен быть готов в 2024-м. По мысли Эйфмана, именно туда придет молодое поколение с новым арсеналом выразительных средств и техник, обобщит богатство пластики и продолжит его дело.

Пока театр продолжает гастролировать. Этой весной «Евгения Онегина», «Анну Каренину» и «Чайку. Балетную историю» увидят зрители Красноярска, Новосибирска, Омска и Тюмени. Гастроли пройдут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.