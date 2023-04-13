Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Крутые меры» 16+

Режиссер: Евгений Кораблев. В ролях: Владимир Епифанцев, Игорь Лифанов, Владимир Гостюхин, Андрей Фролов, Артур Ваха, Екатерина Рябова.

Премьера сериала. Уволенный с военной службы капитан Егор Морозов возвращается из горячей точки в свой родной город. Здесь у него остался младший брат Кирилл — преуспевающий бизнесмен. Он известен в криминальных кругах под именем Мороз и является лидером ОПГ. В день их встречи Кирилла убивает неизвестный киллер. Егор твердо намерен найти и покарать убийц. Старый друг и подельник брата — Слава по кличке Баюн, не может помочь в раскрытии дела, поэтому Егор устраивается обычным опером в полицию.

В эфире РЕН ТВ 16 апреля

«Русский крест» 12+

Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов

История о покаянии и духовном возрождении простого человека — Ивана Ростка — достигшего предела в своем падении. На фоне распада СССР, экономического и идейного кризиса 1990-х герой переживает личную драму. И только после явления ему святого Георгия он обретает веру и ставит перед собой задачу — восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

С 16 апреля в прокате

Фото: Атмосфера кино

«Жить Жизнь» 18+

Режиссер: Артем Аксененко. В ролях: Любовь Аксенова, Роман Васильев, Юрий Чурсин, Даниил Воробьев, Владислав Ценев, Игорь Гордин

В основу сериала лег бестселлер Анны Богинской, который исследует тему манипуляций, проникающих в любые типы взаимоотношений: любовь, секс, дружба, бизнес. 30-летняя Аня — образованная и яркая девушка. У нее карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

С 13 апреля в онлайн-кинотеатре START

«Винни-Пух: Кровь и мёд» 18+

Режиссёр: Рис Фрейк-Уотерфилд. В ролях: Крейг Дэвид Доусетт, Крис Корделл, Николай Леон

Вольное прочтение произведений Алана Милна о всемирном любимце Винни Пухе в жанре хоррор. Начало истории осталось неизменным: в детстве Кристофер Робин знакомится с Винни, Пятачком и их друзьями. Подвох заключается в том, что Кристофер приносит им еду, но по мере взросления мальчика посещения прекращаются. Винни Пух и его команда голодают и сходят с ума.

С 15 апреля в онлайн-кинотеатре Premier

«Наводнение» 18+

Режиссер: Иван Твердовский. В ролях: Анна Слю, Софья Шидловская, Максим Щеголев, Влад Прохоров, Екатерина Стеблина, Наталья Майзингер

Во время сборов по плаванию тренер Софья со своим мужем Трофимом берут на воспитание племянницу, оставшуюся сиротой. Аня подает надежды, но не разговаривает после смерти родителей, что становится предметом травли для других спортсменов. Вступившись за Диму, одного из парней в команде, она приобретает первого настоящего друга. Запускается цепочка необратимых событий, которые способны разрушить отношения Трофима и Софьи.

Уже в прокате

Фото: Мариинский театр

Театр

«Иоланта» 12+

Режиссер: Анна Шишкина. В ролях: Екатерина Гончарова, Гелена Гаскарова, Диана Казанлиева, Роман Арндт, Кирилл Белов, Иван Гынгазов, Роман Бурденко и др.

«Иоланта» — последняя опера Петра Чайковского. Композитор искал сюжет для небольшого лирического произведения и обратил внимание на одноактную пьесу датского писателя Генрика Герца «Дочь короля Рене». Трогательная история об исцелении слепой от рождения принцессы вдохновила композитора, и он обратился к брату Модесту с просьбой написать либретто. В новой постановке Мариинки каждый присутствующий в зале сможет погрузиться в поэтичную историю о том, как истинная любовь помогла дочери короля обрести красоту мира. За дирижерский пульт в день премьеры встанет Валерий Гергиев.

15 апреля, 17:00, 16 апреля, 15:00, 19:00, Мариинский театр

Фото: МХТ имени А. П. Чехова/Александра Торгушникова

«Полярная болезнь» 18+

Режиссер: Марина Брусникина. В ролях: Ольга Литвинова, Дарья Юрская, Янина Колесниченко, Юлия Чебакова, Алёна Хованская, Алексей Варущенко, Валерий Трошин, Армэн Арушанян, Елизавета Орлова, Маргарита Якимова

История о трех женщинах, которые едут торговать в отдаленные деревни и поселки на Севере. Татьяна, Валя и Люба — у каждой из них своя причина оставить дом и, надеясь только на себя, кочевать по вечной мерзлоте под Полярной звездой. Однако это пьеса — вовсе не бытовая, ведь кроме людей в ней действуют и духи Севера, подлинные хозяева этих мест. Духи, которые привносят в ослепительную белизну холодного пространства яркие краски и даже юмор.

14 апреля, 19:00, МХТ имени Чехова, Малая сцена

Фото: Театр Моссовета

«Москва. Полный круг» 16+

Режиссер: Павел Пархоменко. В ролях: Дмитрий Подадаев, Дарья Таран, Анастасия Белов, Ваня Пищулин, Анастасия Белова, Евгения Лях, Дарья Емельянова

Роуд-муви по мотивам пьесы Александра Архипова «Полный круг» и документальных историй жителей столицы, собранных режиссером и артистами театра в технике вербатим. Главный герой едет по кольцевой ветке московского метро в надежде снова увидеть девушку, в которую влюбился. Муки ожидания долгожданной встречи превращаются в игру воспаленного сознания, и герой начинает придумывать про случайных попутчиков разные истории, пытаясь разгадывать их судьбы.

14, 16 апреля, 19:00, Театра Моссовета, сцена «Под крышей»

«Я ничего не помню» 16+

Режиссер: Вадим Дубровицкий. В ролях: Наталья Тенякова, Валерий Баринов

Сюжет пьесы разворачивается на кухне Лео, где он разговаривает с Леонорой. На протяжении многих лет они встречаются изо дня в день, но природа их отношений до конца не ясна. Что их связывает? Одиночество, давняя дружба или любовь? Для режиссера постановки это полноценный перезапуск спектакля 1998 года по пьесе Артура Миллера об одиночестве, прихотях памяти и смысле жизни. «Я ничего не помню» — это грустная и смешная история выдающегося драматурга.

18, 19 апреля, 19:00, La Театр

Концерты

«Шедевры Сергея Рахманинова» 6+

К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова оркестр «Русская Филармония» представит свой проект. Концерты для фортепиано с оркестром — это тот любимый жанр, к которому Рахманинов обращался всю жизнь. Второй и Третий фортепианные концерты принесли автору заслуженный успех и были по праву признаны лучшими русскими фортепианными концертами — после Первого концерта Чайковского. Также прозвучит рапсодия на тему Паганини. Солист — пианист Филипп Копачевский.

13 апреля, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал

Фото: Московская филармония

Оратория «Воскресение» Георг Фридрих Гендель 6+

Российская премьера оратории «Воскресение» в Страстную пятницу — не только крупное музыкальное событие, но и новая яркая страница в истории «генделевского ренессанса», продолжающегося в Московской филармонии уже почти 15 лет. За пультом Московского камерного оркестра Musica Viva — его художественный руководитель Александр Рудин, среди солистов — мастера исполнения барочной музыки Диляра Идрисова (сопрано), Лилия Гайсина (сопрано), Мария Остроухова (меццо-сопрано), Сергей Годин (тенор) и Владимир Красов (бас).

14 апреля, 19:00, Концертный зал имени П.И. Чайковского

Российский национальный молодежный симфонический оркестр и Филипп Чижевский 6+

Уникальный вечер премьер, который объединит более 200 исполнителей. Впервые в России — к 100-летию со дня рождения Дьёрдя Лигети — прозвучит его грандиозный «Реквием». Впервые в мире — Концерт Алексея Сысоева «Сферы», написанный специально для Российского национального молодежного симфонического оркестра. На сцене — Госкапелла России имени А.А. Юрлова, Госхор имени А. В. Свешникова, солисты — Юрий Фаворин (фортепиано), Андрей Волосовский (перкуссия), Македа Монне (сопрано), Полина Панина (меццо-сопрано), за пультом — Филипп Чижевский.

15 апреля, 19:00, Концертный зал имени П. И. Чайковского

Музеи

«Нюрнберг. Правосудие во имя жизни» 0+

Выставка рассказывает о ключевых моментах Нюрнбергского процесса через живопись, рисунки и фотографии очевидцев событий — художников Кукрыниксов, графика и иллюстратора Николая Жукова, мастера политической карикатуры Бориса Ефимова и военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея, освещавшего ход трибунала. На «суде народов» его снимки были представлены в качестве обвинительных документов. Посетители также увидят редкие архивные документы: личные письма и официальные запросы, вырезки из газет и дневниковые записи. Все эти артефакты передают ход событий Нюрнбергского процесса и позволяют погрузиться в атмосферу зала суда.

До 28 мая, выставочные залы РОСИЗО

«Тонкая оболочка детского» 6+

Выставка — отражение наших воспоминаний и эмоций из прошлого. В рамках проекта художница Яна Егармина исследует ребенка как «маленького человека», а детство воспринимается как самый нестабильный период в жизни. В работах Яны различные интерпретации этапов детства. Кукла из фарфора — метафора субтильного ребенка, объект переноса травматических событий, которые происходят в жизни. Воздушно-пузырьковая пленка символизирует художественный подход к защите и безопасности. Зеркало — портал, соединяющий настоящее и прошлое.

До 14 мая, арт-пространство Cube.Moscow

Фото: Пресс-служба госкорпорации «Ростех»

Выставка калининградского янтаря 0+

В Москве открывается Янтарная галерея — единственный в столице музей, посвященный балтийскому камню. Посетители смогут увидеть редкие самородки, камни с инклюзами и украшения, а также познакомиться с технологиями добычи и переработки янтаря. У посетителей будет возможность собственноручно отшлифовать янтарь в специальном механическом барабане. Самый большой экземпляр камня, выставленный в Янтарной галерее на Арбате, весит 1796 г. В природе янтарные тяжеловесы встречаются крайне редко. Промышленную добычу этого материала на балтийских берегах России ведет входящий в состав «Ростеха» Калининградский янтарный комбинат.

С 14 апреля, в Янтарной галерее на Арбате

«Театр Островского. Контексты» 0+

В день 200-летия великого русского драматурга Александра Николаевича Островского открылась выставка в Музее Даля. Она посвящена осмыслению творческой деятельности реформатора русского театра и изучению литературных связей между драматургией его предшественников, современников и последователей. На выставке представлены рукописи А.Н. Островского, издания его сочинений, личные вещи, фотографии, карикатуры. Бахрушинский театральный музей передаст 32 предмета из своего собрания для экспонирования. В том числе эскизы к костюмам для спектаклей по пьесам Островского, письма афиши и редкие издания.

До 16 июля, ГМИРЛИ имени В.И. Даля – Дом И.С. Остроухова в Трубниках

Фото: naturephototalks.ru

Nature Photo Talks 16+

Крупнейший в России ежегодный Форум природной фотографии. Гостей мероприятия ждут фотошедевры на огромном экране, новые знакомства, дискуссии и опыт лучших фотографов страны. Слушатели научатся применять нейросети в творчестве, разберутся в современной фототехнике и узнают о самых фотогеничных местах России. Главным событием станет презентация II тома альбома «Объекты всемирного природного наследия. Россия» и автограф-сессия с создателями. Вход свободный по регистрации на сайте.

16 апреля, 11:00–20:00, Горный институт НИТУ «МИСиС»

«Панк-культура. Король и Шут» 16+

В двух выставочных пространствах «Винзавода» посетителям расскажут две истории. В «Цехе белого» представят ретроспективу панка как явления в музыке, моде и искусстве. Зрители попадают в Англию середины 1970-х, рядом с витриной культового магазина SEX, оказавшего значительное влияние на формирование привычного образа панка.

В «Цехе красного» — о пути группы «Король и Шут». Письма Горшка Князю в армию и дембельский альбом. Уникальные оригиналы тетрадей с черновиками текстов, которые впоследствии были взяты за основу «Старой книги». Также можно увидеть ранние фотографии, разрисованные Князем рубашки, в которых он выступал на первых концертах группы, первые афиши.

До 31 мая, центр современного искусства «Винзавод»

Фестивали

Второй международный кинофестиваль «День Победы» 6+

Международное жюри оценит картины по шести номинациям. Эксперты будут выбирать из документальных фильмов, короткометражных игровых картин и проведут конкурс советских художественных фильмов 1950–1960 годов с торжественной церемонией в Центральном Доме кинематографистов и концертом артистов МАМТа и Театра оперетты.

18 апреля в кинотеатре «Поклонка» представят фильм Анны Голиковой «Глубокая разведка», рассказывающий о бойцах Отдельной мотострелковой бригады особого назначения. 19 апреля гостям фестиваля покажут фильм «Внутри снимка» режиссера Таисии Никитиной. Он повествует о жизни и творчестве известного советского фотокорреспондента Евгения Халдея. Показы фильмов бесплатны, необходима предварительная регистрация на сайте кинотеатра.

С 17 по 21 апреля, Музей Победы, кинотеатр «Поклонка», Дом Кино

DANCE OPEN 2023 6+ В Петербург приедут более 250 артистов, представляющих 10 мировых хореографических брендов из Франции, Венгрии, Бразилии, Кубы, Аргентины и России. 14 апреля три одноактных балета в программе «Движение» представит Муниципальный балет Сан-Паулу. 16 апреля программу продолжит аргентинская труппа Malevo. 17 апреля всех любителей современной хореографии, и в особенности практикующих испанский национальный танец фламенко, ждет подарок — мастер-класс Матиаса Хайме. 18 апреля состоится традиционное хореографическое шоу Гала DANCE OPEN.

До 18 апреля, Александринский театр

Кинофестиваль «Циолковский» в Калуге, 12+

В День космонавтики в Калуге традиционно открывается Международный кинофестиваль «Циолковский». Жюри и зрители оценят и увидят фильмы, связанные с темой космоса, его философии и загадочности, из таких стран, как Индия, Китай, Бразилия, Италия, Монголия, Казахстан, Армении и других. Оценивать картины будут летчик-космонавт Олег Артемьев, продюсер Владимир Бокун, президент China Film Promotion International Co Гу Гоцин, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, режиссер Мария Сергеенкова, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианна Слащева, народный артист РФ Леонид Якубович. Председатель жюри — директор Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского Наталья Абакумова.

С 12 по 16 апреля, Калуга

Фото: Музей-заповедник «Архангельское»

Фестиваль «Светлая Пасха в Архангельском» 0+

Гостей ждет праздничная программа, вдохновленная русскими пасхальными традициями и обычаями — хороводы и вертеп, звонница и эстафеты, театральные представления и пасхальный квест «Что мы знаем об Архангельском?» Знатоки истории и «географии» усадьбы не только найдут припрятанные на территории парка деревянные яйца, но и смогут обменять их на съедобные крашеные. В Колоннаде состоится праздничный пасхальный концерт с участием мужского хора «Архангельский глас» Заиконоспасского монастыря.

16 апреля, Музей-заповедник «Архангельское»