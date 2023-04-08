Недетские игры: в Сети выйдет сериал о геймерах-попаданцах

На more.tv стартуют военно-фантастический сериал «Закрытый уровень», а также «Бешенство» от режиссера «Чебурашки». Среди других онлайн-релизов — драматический сериал «Актрисы» на Wink и «Кинопоиске», комедия «Грызня» от Netflix и «Хорошие матери» на Disney+. «Известия» рассказывают о главных премьерах онлайн-кинотеатров в апреле .

«Бешенство»

18+

more.tv

Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко, его «Чебурашка» стала самым кассовым фильмом за всю историю российского проката. До ленты-рекордсмена «Бешенство», конечно, не дотянуло, но за время проката картина собрала 96 млн рублей и получила преимущественно положительные отзывы критиков. В основу сюжета лег реальный случай нападения бешеных волков на людей в Амурской области в 2019 году . Снимавшиеся в фильме волки — дрессированные. Ранее они участвовали в съемках «Игры престолов».

По сюжету, в тайге разгорается эпидемия бешенства среди волков. В это время отец, которому грозит тюремный срок, хочет перед заключением отбить у сына наркотическую зависимость. Для этого он насильно привозит его в охотничий домик , чтобы переждать ломку. Вместе они оказываются в западне .

Главную роль исполнил Алексей Серебряников, в фильме снимались Евгений Ткачук и Георгий Дронов.

«Закрытый уровень»

16+

more.tv

Приключения «попаданцев» для российского зрителя не новинка: хорошо известны «Мы из будущего», «Рубеж», «Чернобыль. Зона отчуждения». Антон Розенберг (работал над фильмом «Escape from Tarkov. Raid» по одноименной отечественной игре) решил осовременить задумку и отправить своих героев во времена Великой Отечественной, но при помощи компьютерных игр.

Компания молодых друзей-геймеров проникает в лабораторию, где работает их друг. Здесь разрабатывают прорывной симулятор военных действий , и подросткам не терпится испытать его на себе. Они загружаются в недоработанный уровень, действие которого разворачивается на оккупированной белорусской территории в 1941 году . Они оказываются заперты в виртуальной реальности, а единственный способ выбраться — пройти игру. Им дается только одна «жизнь», и если они ее потеряют, то погибнут в реальности .

«Сансара»

16+

Okko

Амбициозный сериал Марии Агранович, известной по арт-триллеру «Люби их всех» и сериалу «The Телки». Андрей — кредитный менеджер. Между близкими, друзьями и работой он почти всегда выбирает последнее. Отпраздновав 35-й день рождения и проснувшись после шумной вечеринки, он не может вспомнить все детали произошедшего . Вскоре мужчина осознает, что время пошло вспять: он очнулся за день до праздника . Чтобы ход жизни вновь стал естественным, ему предстоит переосмыслить свои поступки, отношения с близкими и стать лучшей версией себ я.

«Сансара» — драма о человеке, которому дают шанс исправиться и понять, что действительно важно в жизни: любовь, честность, семья и доброта. Главные роли исполнили Павел Деревянко и Кристина Асмус. Источником вдохновения авторов стала песня Басты «Сансара».

«На дне»

16+

Premier

К одноименной пьесе Максима Горького сериал отношения не имеет.

Степа выходит из тюрьмы по УДО. Его мечта — стать элитным сантехником в Москве . Но судьба распоряжается иначе — в наследство он получает комнату бабушки в старом доме в Нижнем Новгороде. Выясняется, что внука «одарили» крупным долгом , который он должен отдать полицейскому. В противном случае Степе грозит новый срок.

Чтобы выбраться из долговой ямы, он попытается уговорить соседей продать жилье застройщику, который хочет возвести на месте дома торговый центр . Новинка станет доступна с 27 апреля.

Главные роли достались Татьяне Орловой, Тимофею Трибунцеву и Данилу Тябину, режиссером стал Борис Казанцев.

«Жить жизнь»

18+

Start

13 апреля состоится премьера сериала «Жить жизнь» от создателей «Содержанок». Режиссером новинки выступил Артем Аксененко, а шоураннером — Дарья Мороз. В основу сюжета легла одноименная книга Анны Богинской. На фестивале ORIGINAL+ сериал получил особую награду по итогам зрительского голосования. Главные роли исполнили Любовь Аксенова, Роман Васильев и Дарья Мороз.

Аня — образованная и успешная девушка. Она пережила смерть мужа , но справилась с горем, хотя и не спешит заводить новые отношения, предпочитая оставаться свободной. Все меняется после встречи с хирургом Матвеем. Постепенно девушка понимает, что новый партнер манипулирует ее чувствами, а эти нездоровые отношения — не случайность. Она намерена победить жестокого ухажера в его же игре .

«Солнце мое»

16+

«Кинопоиск»

Режиссер картины, Шарлотта Уэллс, получила в этом году награду от Британской киноакадемии в номинации «Лучший дебют сценариста, режиссера или продюсера». Главные роли исполнили Фрэнки Корио и номинированный на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» Пол Мескал (драма «Нормальные люди»). Многие критики называют «Солнце мое» одним из лучших фильмов прошлого года, и только сейчас релиз дошел до легальных онлайн-площадок.

Родители 11-летней девочки Софи в разводе. Она отправляется с отцом Калумом на каникулы в Турцию. Софи снимает поездку на видеокамеру — впоследствии она будет пересматривать записи, чтобы попытаться понять отца. Калум же, судя по всему, страдает от депрессии и из-за постоянной тревоги не может наладить отношения с отдаляющейся от него дочерью .

«Актрисы»

18+

Wink и «Кинопоиск»

«Актрисы» — проект режиссера Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой. Премьера сериала состоялась 30 марта, но финальные серии первого сезона приходятся на конец апреля.

По сюжету, актер Гера Колдин больше не может играть Зилова в «Утиной охоте» и мечтает о новых ролях на сцене и в кино. Самым перспективным ему кажется артхаусный фильм «Нерв», за женскую роль в котором борются несколько актрис из его родного театра. Постоянная конкуренция изматывает женщин, но желание занять место в проекте слишком велико.

Сериал показывает обратную сторону сцены , где люди работают в условиях постоянного стресса, одиночества и неуверенности в завтрашнем дне, ведь в любой момент они могут потерять все.



«План Б»

18+

«Амедиатека»

Режиссер сериала — Жан-Франсуа Асселин. Главную роль исполнил Патрик Джей Адамс, в 2012 году он был номинирован на Премию Гильдии актеров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале (телесериал «Форс-мажоры»). Сериал станет доступен для просмотра с 17 апреля.

Филипп стремится держать все и вся под контролем. Однажды он открывает в себе способность перемещаться во времени. Для него это становится возможностью изменить жизнь — исправить трещащий по швам брак, разобраться с проблемами на работе и наладить отношения с семьей. Но герой забывает, что малейшее изменение в прошлом может привести к катастрофическим последствиям в будущем .

«Грызня»

16+

Netflix

«Грызня» — первый режиссерский проект корейского сценариста и продюсера Ли Сон-джина, который он ведет в качестве шоураннера. Также режиссерами выступили Джейк Шрейер и Киека Миядзаки (приз зрительских симпатий за лучший художественный фильм Берлинского кинофестиваля 2019-го года). Картину тепло приняли как критики, так и зрители. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины — 98% (на основе 66 рецензий критиков). Зрительская оценка — 97%.

Сериал рассказывает о конфликте двух разных людей. Эми Лау — успешная женщина с благополучной семьей, а Дэнни Чо — строитель-одиночка, которому всю жизнь приходилось пахать. Оба страдают от сильного стресса и скрывают накопленный гнев . Однажды они встретились на дороге , один не пропустил другого, завязалась перепалка, которая переросла в одержимость местью . «Грызня» — комедия с обилием черного юмора о жизни в полном стресса мире, а также о разрыве между богатыми и бедными.

«Хорошие матери»

16+

Disney+

Один из режиссеров — Джулиан Джаррольд («Джейн Остин», «Короны»). «Хорошие матери» в этом году получили премию программы «Berlinale Series» на Берлинском кинофестивале. В основу сюжета легла реальная история поимки членов итальянского преступного клана «Ндрангета», а также одноименная книга Алекса Перри.

Три женщины состоят в клане «Ндрангета» — одной из самых могущественных преступных организаций мира. Вместе они решают сотрудничать со спецслужбами и разрушить группировку изнутри, чтобы у их детей был шанс на счастливое и свободное от криминала будущее .



«Последнее, что он мне сказал»

18+

Apple TV+

Сериал основан на бестселлере Лоры Дейв, она же занималась адаптацией сценария вместе со своим супругом Джошем Сингером, обладателем «Оскара» за «Лучший сценарий» (криминальная драма «В центре внимания»). Главные роли исполнили Дженнифер Гарнер, Николай Костер-Вальдау и Энгаури Райс.