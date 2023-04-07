Одни за всех: французские «Три мушкетера» ставят на реализм

В предстоящий уикенд выйдет сразу несколько приключенческих западных фильмов — «Три мушкетера: Д'Артаньян», «Принц пустыни» и «Бюро магических услуг». Также в прокате док «Боже! Чувствую приближение твое!» об Андрее Тарковском и триллер «Профессор и призрачный убийца» с Морганом Фрименом в главной роли. «Известия» рассказывают, что посмотреть на выходных.

«Три мушкетера: Д’Артаньян»

12+

Режиссер: Мартин Бурбулон. В ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин, Луи Гаррель, Вики Крипс, Лина Кудри, Джейкоб Форчун-Ллойд.



Это уже вторые «Три мушкетера», вышедшие в отечественном прокате этой весной. Первой была экранизация Билла Томаса, которая за два уикенда собрала в России всего 2,4 млн рублей. Судя по актерскому составу, картина Мартина Бурбулона обещает быть более успешной. Главные роли исполнили восходящая звезда Франсуа Сивиль, небожители мирового масштаба Венсан Кассель и Ева Грин, Пио Мармай (номинировался на премию «Сезар» в 2009 году), секс-символ французского кино Луи Гаррель.

«Три мушкетера» Бурбулона — это еще одна вольная интерпретация романа Александра Дюма. Неизменной осталась общая идея: Д’Артаньян хочет стать мушкетером, Атос, Портос и Арамис сначала вызывают его на дуэль, но потом принимают в свои ряды, а кардинал Ришелье строит планы по захвату власти. По духу фильм ближе к «Пиратам Карибского моря»: сюжет развивается быстро, экшен-сцены не дают зрителю заскучать, дуэли на шпагах и погони сменяются танцами на балу, разве что отсутствуют фэнтезийные элементы.

К фильма уже запланирован сиквел, который должен выйти в декабре 2023 года, — «Три мушкетера: Миледи».

«Бюро магических услуг»

12+

Режиссер: Джеффри Уокер. В ролях: Патрик Гибсон, Кристоф Вальц, Сэм Нил, Миранда Отто, Дэймон Херриман, Джессика Де Гау, Мези Этвуд, Рэйчел Хаус, Крис Пэнг, Софи Уайлд.

В фильме снялись обладатель двух «Оскаров» Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный»), трехкратный номинант на «Золотой глобус» Сэм Нил, Миранда Отто («Леденящие душу приключения Сабрины») и Дэймон Херриман («Во все тяжкие»). В основу фэнтезийной новинки легла книга Тома Холта «Переносная дверь». Режиссером выступил Джеффри Уокер, работавший над сериалами «Кости», «Американская семейка» и «Молодой Скала».

Пол Карпентер — житель Лондона и неудачник по жизни. Он только закончил обучение в университете и пытается найти работу — без денег Пол останется на улице. В день очередного собеседования у героя всё идет наперекосяк: не звонит будильник, шнурки рвутся, двери кабинетов путаются. Устроиться на работу всё же получается (по случайности), но в не обычную, а магическую организацию — бюро, занимающееся планированием неожиданностей и совпадений. На новой должности юноша открывает в себе дар провидца. Его начальник это замечает и поручает Полу найти волшебную переносную дверь, которая открывает путь в любую точку мира.

«Я хочу! Я буду!»

12+

Режиссер: Павел Воронин. В ролях: Екатерина Гусева, Станислав Дужников, Валентина Ляпина, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев, Алексей Чумаков, Сергей Дьяков.

Режиссером фильма стал Павел Воронин, он писал сценарии к фильму «Быть», сериалу «Даешь молодежь!» и скетч-шоу «6 кадров». Главные роли достались Екатерине Гусевой (сериалы «Бригада» и «Есенин», фильм «Домовой») и Станиславу Дужникову («ДМБ», «Метро», «Турецкий гамбит», сериалы «Дальнобойщики», «Ивановы-Ивановы»).

Надежде 45 лет, у нее есть семья и работа в университете. Но всю свою жизнь она поступала так, чтобы угодить окружающим. Измена мужа стала последней каплей — женщина решает всё изменить и начать жить собственной жизнью. Помогает ей в этом племянница Алена, которая придумывает ей новый имидж. Ситуацию усложняет то, что родственники и близкие осуждают Надежду за кардинальную смену жизненного курса: у нее появился молодой любовник.

«Принц пустыни»

12+

Режиссер: Эрик Барбье. В ролях: Яссир Дриф, Александра Лами, Юсеф Хаджди, Надия Бензакур, Джесутасан Антонитасан, Пьер Ансисс, Эмин Эннаджи, Саид Бей, Анас Эльбаз.

Режиссером картины выступил Эрик Барбье. Его предыдущий фильм «Маленькая страна» был номинирован на премию «Сезар» за лучший адаптированный сценарий. Новая лента рассказывает о дружбе зверя и мальчишки, вместе преодолевающих трудности в пустыне. Невольно напрашивается сравнение с «Жизнью Пи», только «Принц пустыни» больше ориентирован на детскую аудиторию.

12-летний мальчик Зоди живет в племени на территории пустыни Сахары. Однажды, возвращаясь из школы, он спасает осиротевшего верблюжонка, выхаживает его и дает имя — Тео. Они становятся неразлучными друзьями, а от знакомого ветеринара Джулии мальчик узнает, что окрепший верблюд — прирожденный бегун. Зоди решает принять участие в верблюжьей гонке Абу-Даби — победитель получит щедрый приз.

Несмотря на незамысловатый сюжет, картину нельзя назвать аттракционом для детей — параллельно зрителям показывают бедственное положение африканских племен, для которых получить даже среднее образование очень непросто.

«Боже! Чувствую приближение твое!»

12+

Режиссеры: Николай Бурляев, Дмитрий Чернецов.

Николай Бурляев сыграл главные роли в кинолентах Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Первая картина выиграла «Золотого льва» на 23-м Международном кинофестивале в Венеции, и оба фильма признаются одними из лучших в истории мирового кино.

Это не документальный фильм о работах Андрея Тарковского или сборник воспоминаний Николая Бурляева. Авторы киноленты размышляют о духовной и религиозной составляющих творчества советского режиссера. Совмещается это с кадрами из произведений Тарковского, съемками мест, где они создавались, выдержками из дневников.

«Профессор и призрачный убийца»

16+

Режиссер: Джордж Галло. В ролях: Коул Хаузер, Морган Фримен, Мюриэль Хилейр, Вернон Дэвис, Брайан Курландер, Петер Стормаре, Люк Стратт-МакКлюр, Маюми Роллер, Талия Ассераф, Коуди Леммон

Джордж Галло писал сценарии к серии фильмов «Плохие парни» и «Успеть до полуночи». Морган Фримен, сыгравший в «Профессоре и призрачном убийце» одну из главных ролей, уже снимался в другой работе Галло — «Ангел мести». Но та картина получила смешанные отзывы критиков. Остается надеяться, что новая картина будет более успешной. Компанию Фримену составил Коул Хаузер (сериал «Йеллоустоун», «Двойной форсаж», «Черная дыра»).

По сюжету в нескольких городах мира молодых девушек жестоко убивают. Полиция считает, что за этим стоит психически больной маньяк, но поймать его не получается — ему всегда удается скрыться без следа с места преступления. Исследуя место трагедии, детектив Бойд находит необычную зацепку. Он обращается за консультацией к профессору Мэклзу, изучающему древние культы. Вместе они приходят к выводу, что убийства — жертвоприношение богам. Бойд и Мэклз решают работать вместе и найти фанатика.