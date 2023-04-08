Виват русский Гамлет: за что убили Павла I

Петр I и Екатерина Великая. Император Павел и цесаревич Александр. Михайловский замок и послание графа Орлова. А еще вахтпарады, комические балеты, камзолы, мундиры, офицерские шарфы и трагедия в стихах. Театр Вахтангова представил премьеру «Павла I». «Известия», побывав на спектакле, убедились, что императорская тема стала поводом поведать как об истории России, так и о судьбах вахтанговцев .

Стакан лафиту

Пьесу «Павел I» Дмитрий Мережковский написал не только по склонности к историческим сюжетам, но и по родственной обязанности. В царствование Павла начал службу в гвардейском Измайловском полку его дед . «Павел I» в постановке Театра Вахтангова , по сути, тоже семейная история и тоже отчасти семейный долг. Но обо всем по порядку.

«Я изобразил мрачный зимний день. Густой туман сыпется с темного неба. В глубине плац-парада высится грозный фасад Михайловского замка, одна сторона которого еще в лесах…» — писал о своей работе «Парад при Павле I» Александр Бенуа (кстати, в этом самом замке, ныне здании Русского музея, она и экспонируется).

Сценограф Максим Обрезков, похоже, вдохновился этим описанием, овеяв тьмой и туманом дворцовые интерьеры.

Фото: Валерий Мясников

Непроницаемо черный кабинет . Серебро шпалер подернуто влагой. В глубине высятся металлические конструкции-леса, куда персонажи поднимаются для наблюдений и обобщений . В центре — подиум. Здесь вершатся дела государственные .

У каждого деятеля своя правда, и все они уверены, что радеют за Отечество. Глава заговорщиков граф Пален (Игорь Карташев) только на первый взгляд двурушник : Павлу доносит о заговоре семьи, наследнику докладывает о немилости отца, но на самом деле у этого убежденного сибарита («Не угодно ли стакан лафиту?») цели государственные: деспотичество искоренить, разумное правление установить.

Ему, военному губернатору имперской столицы, выпало самое трудное — своими руками этому способствовать . Почти рыдая, втолковывает он мятущемуся цесаревичу: «Вы говорили — я делаю. А делать труднее, чем говорить».

Про уродов и людей

Гулко постукивает по каменным плитам трость — Павлу является его царственная родительница (Ирина Дымченко), почившая за четыре года до описываемых событий .

У Мережковского Екатерины II в списке персонажей нет. Ее дописала режиссер Наталья Ковалева , движимая желанием отразить линию русского Гамлета — так, по легенде, называли Павла в Европе. В отличие от Шекспира фантом и реальная мать здесь в одном лице , и потому Екатерина соединяет могильный хлад и женское раздражение.

Августейшие особы беседуют о муже и отце — императоре Петре III, умершем при таинственных обстоятельствах . Сын, нежно припав к матери, извлекает из обшлага ее рукава ветхий лист и, захлебываясь от боли и возмущения, выкрикивает известные слова из письма графа Орлова: «Толко урод наш очень занемог и схватила ево нечаенная колика, и я опасен, штоб он севоднишную ночь не умер, а болше опасаюсь, штоб не ожил».

Фото: Елена Кондратова

Неприступную императрицу, вперившую в зал недвижные очи, истерикой не проймешь.

Отбросив сына, как шелудивого котенка, она гордо удаляется, чтобы затем еще пару раз явиться, напомнить преемнику о его никчемности, а после его смерти на коронации наследника гордо пройтись об руку с последним своим фаворитом Платоном Зубовым .

Чем так раздражил Павел мать? Тем, что не умеет разделять и властвовать, не усвоил и не собирается усваивать науку царей. Екатерина владела ею в совершенстве, как и другой призрак — Петр Великий , о встрече с которым Павел рассказывает княгине Гагариной. Предупреждал прадед правнука, жалел о его трагической судьбе: «Павел, бедный Павел, бедный князь!», но тот не прислушался.

Человек, не царь

Павел — человек, о чем и сам говорит, а должен быть императором. Должен — но не хочет или не может . Как простой смертный, он вспыльчив, отходчив, коварен, доверчив, благороден, мелочен и впечатлителен.

Любит абстрактных людей («И пусть меня Дон-Кишотом зовут — сей доблестный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так, как я люблю человечество»), но готов до смерти засечь провинившегося фельдфебеля.

Фото: Валерий Мясников

Александр Олешко в роли Павла блистательно всё это отыгрывает, но не позволяет себе рухнуть во фрейдистскую бездну . Вопреки тяжким переживаниям в его герое неистребимы изысканность и легкость. Словом, то, что называют вахтанговским мироощущением.

Музыка и хореография — важные составляющие его реализации, и создатели «Павла I» об этом помнят. Музыки в спектакле много, но, к сожалению, набрана она из того, что на слуху .

Возможно, в театральном обиходе существует методичка со списком популярной классики. Отдельные ее пункты, например Кончерто Гроссо Шнитке и Адажио из 23-го Концерта Моцарта, настолько затерты постоянным употреблением, что вызывают стойкое раздражение.

Думается, вахтанговцы заслужили право иметь композитора в резиденции. Более того, для театра, провозгласившего музыкальность художественным принципом, это даже обязанность.

Душа и шарф

В помощь пластическому решению оказываются пристрастия императора и дворцовый этикет. Вахтпарад с участием будущих заговорщиков впору назвать вахтбалетом . «Гляди-ка, Саша, двенадцать шеренг как равняются, — говорит брату великий князь Константин. — Сам бы король Прусский позавидовал. Ах, черт побери, вот это по-нашему, по-гатчински!»

Вышеупомянутая гуашь Бенуа с ее отточенными шагами марша, ровным ритмом вертикалей и геометрией строительных лесов, похоже, и здесь послужила импульсом. Как и там, картину организует фигура императора. Павел, принимая парад, копирует позу собственного бронзового памятника в Гатчине . Опираясь на трость, горделиво озирает свое совершенное войско. Виват император.

Фото: Олег Королев

«А все-таки быть беде…» — неймется Константину. Войсковой балет сменяет комическая пантомима нетрезвых заговорщиков . Хаотичные перемещения прерываются статичными мизансценами: перетрусившие гвардейцы, замерев от страха, ожидают карающей длани.

На фоне всеобщего ужаса Павел хранит гордое достоинство. Уходит из жизни с непринужденной элегантностью . Орудие убийства — офицерский шарф — обращается в символ. Вокруг шеи убиенного вьется-кружится и вздымается ввысь легчайший белый шелк. Отлетела душа. Банально, но красиво.

Павел и Симонов

В «Павле I» вахтанговцы рассказали не только об истории России, но и об истории своего театра . Сделали это ненавязчиво, как бы между прочим, но для тех, кто знаком с вахтанговскими скрижалями, весьма убедительно.

В текст спектакля включены фрагменты поэтической трагедии Евгения Симонова «Смерть Павла Первого» . Стилистической погоды они не делают, звучат эпизодически , но знаменателен сам факт их появления.

Фото: Валерий Мясников

Эту пьесу Симонов написал вскоре после увольнения, а фактически изгнания из Театра Вахтангова, который он возглавлял без малого 18 лет . Сыграли ее впервые в 1991 году на сцене созданного им московского Театра-студии .

Выбор темы соратники режиссера сочли символическим . Василий Мичков, игравший в том спектакле Павла, годы спустя утверждал: «Смерть Павла Первого» — это не только историческая драма. Это его личная драма. Как и Павел, Евгений Рубенович был предан собственными друзьями и самыми близкими единомышленниками. Он внес в эту пьесу свою судьбу, свое сердце, свою боль и свою тоску».

Дочь Симонова Ольга напрямую связывала содержание трагедии с тем, что произошло в театре 25 сентября 1987 года: «Театра его, главного режиссера, лишили жестоко, ударом ножа в спину, как и водится во времена дворцовых переворотов».

Давно нет в живых инициаторов и бенефициаров тех событий. Разумеется, у них тоже была своя правда, и только вечность примирила их с Симоновым. А нынешняя премьера — это и связь времен (в спектакле играют актеры, участвовавшие в его постановке), и дань уважения коллеге-вахтанговцу, верно служившему своему театру . И, конечно, осознание неизбежности случившегося.

Говорят, Юрий Любимов на свой лад утешал Евгения Рубеновича: «Не расстраивайся, в театре всегда так делают — веками». Что верно, то верно. Главное, чтобы потом с благодарностью вспоминали.