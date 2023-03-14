Без песни слов не выкинешь: как прошел 100-й концерт SHAMAN

В московском «Крокус Сити Холле» 13 марта прошел 100-й концерт SHAMAN. Это второй дополнительный сольник в столице. Первое выступление состоялось 9 марта. Шоу, на которое не зазывала ни одна афиша в городе, собрало переаншлаг — 7 тыс. зрителей. « Известия» присоединились к фанатам и послушали главные хиты певца.

«Были в Луганске на его выступлении»

Собрать полный «Крокус» не под силу порой даже народному артисту. SHAMAN, первое выступление которого состоялось 2 марта 2022 года, сделал это без труда. В декабре он сообщил в соцсетях о большом сольном концерте в Москве. На нем он презентовал программу «Я русский». Билеты на шоу 9 марта были распроданы в первые несколько дней. Цена — от 2 тыс. рублей на галерку до 15 тыс. в партер. И надо заметить, дорогие билеты ушли первыми. Ажиотаж был такой, что организаторам пришлось ангажировать «Крокус» еще на одно выступление SHAMAN.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Так совпало, что именно этот второй дополнительный сольник в Москве стал 100-м в непродолжительной карьере артиста.

Поклонники, а особенно поклонницы, собрались перед входом в «Крокус» еще за три часа до начала концерта. Многие ради него специально прибыли в столицу.

— Мы с мамой сегодня прилетели из Новосибирска, — говорит девушка, стоящая первой у дверей в концертный зал. — Из аэропорта сразу сюда .

— А мы с мужем из Казахстана, — сообщила дама чуть постарше. — У нас тоже слушают песни SHAMAN. Пока здесь стояли в очереди, познакомились с ребятами из Донбасса. Они рассказывали, что были в Луганске на его выступлении.

Зритель вообще приехал подготовленный: у кого флажки с надписями «Красноярский с тобой SHAMAN», плакаты «Урал любит SHAMAN», «Мы русские!». Представители фанклубов Сочи, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Омска с флагами и цветами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

За полтора часа до начала охрана открыла стеклянные двери, и толпа фанатов устремилась в другую очередь. В центре фойе билеты в танцевальный партер обменивали на браслеты в фан-зону.

— Я пришла сюда первой, первой буду стоять и на вход в зал, — зычно скомандовала высокая брюнетка модельной внешности.

У первых пришедших была возможность встать под самую сцену, которая на концерте SHAMAN трансформировалась в подиум, устремленный в зрительный зал.

Начинающий артист Юрий Дронов

Шоу началось со светомузыкальной увертюры. Под вспышки софитов прозвучал микс из Чайковского, Бородина, Скрябина, Рахманинова в роковой аранжировке. Затем на фоне триколора с кличем «Я русский!» появился сам SHAMAN . Он предстал перед зрителями весь в черной коже, на рукаве куртки — национальный триколор. Пробежав по подиуму сквозь дым и искры, он начал концерт с песни «Дай жáру!».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Привет, родные! Привет, Москва! С вами SHAMAN! — кричал для тех, кто еще не понял.

А затем представил своих музыкантов и звукорежиссеров и начал с распевок с залом. Зал подхватывал.

— У меня для вас крутые новости! Вы все сегодня присутствуете на юбилейном 100-м концерте! Есть ли в зале те, кто был 2 марта год назад на моем самом первом концерте?

В зале подняли руки человек тридцать.

— Представляете, теперь вас семь тысяч!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На композиции «Улетай», открывшей полтора года назад миллионам жителей страны талант музыканта, зрители попали в самое большое в Москве караоке. Контакт с залом певец нашел моментально. Зрители понимали: не зря Ярослав Дронов взял себе сценический псевдоним SHAMAN. Показать уважение залу он решил при помощи народного караоке. В сопровождении двух охранников прошел через весь зал и поднялся на галерку. Балкон визжал от восторга и чисто, без фальши пел песню. Взамен получал фото с автографом кумира.

Большим сюрпризом для зала стало появление на сцене отца звезды. С родителем SHAMAN исполнил свежий хит «Моя Россия». Рок-гитарист Юрий Дронов уже выходил на сцену с сыном . Впервые это произошло на недавнем выступлении в Питере. Трогательный дуэт никого не оставил равнодушным — им подпевал весь «Крокус».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Как после за кулисами признался «Известиям» отец артиста, он боится за сына.

— В свете последних событий очень волнуюсь за его безопасность, — сказал Юрий Дронов . — Это один из страхов, который не отпускает.

Не мудрено: завистников, откровенных хейтеров у его сына теперь очень много. Фейки, вбросы и даже обвинения в разжигании ненависти не заставляют себя ждать. Но даже самый раскрученный артист не мог мечтать о том, чтобы накануне выступления в американской газете The New York Times вышла статья, в которой русского исполнителя SHAMAN назвали «добровольным посланником» . Сработало круче любой рекламы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сменив за мгновение образ, SHAMAN выдал «Ты моя» и «Дельтаплан» — бессмертный хит великого композитора Эдуарда Артемьева, именно он в 2013 году помог тогда еще начинающему певцу сделать первый шаг на пути к успеху . Зал подхватил разудалую песню-посвящение бойцам русской армии «Полюшко-поле».

Нашаманил

На финал 100-го концерта SHAMAN оставил самую тяжелую артиллерию — хиты, получившие высшее признание соотечественников и ставшие народными.

Но одним из самых сильных номеров стал «Вокализ». Артист пел гортанное, нараспев, брал высокие и низкие ноты. Казалось, это и есть камлание якутского шамана. Единственная композиция, которую зрители слушали молча и следили за каждым движением на сцене.

Это были не все сюрпризы. На сцену вышел артист балета Сергей Полунин. Он поставил номер на песню «Встанем». Уникальность этой коллаборации в том, что увидеть выступление Полунина и SHAMAN можно только однажды, на 100-м концерте в «Крокусе».

Артист балета Сергей Полунин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Как рассказал «Известиям» Сергей Полунин, ради этого номера он восстановился от травмы на два месяца раньше.

— Год назад я порвал ахилл, и думал, что больше не выйти на сцену, — сказал Полунин. — Я знал, что на восстановление уйдет полгода, и поставил такую цель себе. Но SHAMAN предложил совместный номер на песню «Встанем». И мне это показалось очень символичным. Восстановился за четыре . Нашаманил!

У каждого зрителя на кресле лежали флажки и свеча. С первых нот все встали и подняли вверх зажженные свечи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Григорий Крючков

И какой концерт без «Я русский»? Под дым и искры артист спел свой хит. Зал дружно скандировал: «Россия! Россия!»

В завершение программы все вместе с SHAMAN исполнили гимн России в авторской аранжировке музыканта. Казалось, это самый большой семитысячный хор, который слаженно и чисто поет главную песню страны, а руководит им народный артист SHAMAN. По окончании зрители устроили овацию и не отпускали певца.

Получается, что SHAMAN — тот, кто превратил гимн страны в хит. То, что было не под силу школьной программе, ему удалось.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Количество просмотров и прослушиваний песен SHAMAN на различных цифровых платформах приближается к полумиллиарду. Только на YouTube «Встанем» зрители посмотрели 40 млн раз, а у рок-манифеста «Я русский» — почти 30 млн просмотров.

Зрители еще долго не хотели расходиться. Их даже не убедила песня «Спасибо», исполненная на бис. В гардероб никто не бежал.

На юбилейное выступление приехали самые главные гости — родители, бабушка и дедушка. «Известия» после концерта прошли в гримерку артиста и узнали, какую оценку ему поставили близкие.

— Да никакую, они же не учителя, а я не ученик, — сказал SHAMAN. — Мне важно, что они были, что гордятся мной как сыном, внуком, артистом и гражданином России!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

И немного статистики:

400 осветительных приборов задействованы в сценографии. 18 искрометов, 20 пушек (углекислота), 4000 воздушных шаров,

5000 флагов России (это инициатива фан-клубов, они делали за свой счет и раздавали), 7000 кг оборудования сцены, 100 человек — технический персонал, 20 человек — команда артиста (музыканты, менеджеры и администраторы), 120 человек — персонал «Крокуса» (охрана, гардеробщицы, официанты, билетеры и т д).