Очаги культуры: Кемпф в «Зарядье», SHAMAN в Костроме, Лавроненко в мультивселенной

В Музее-заповеднике П.И. Чайковского (Клин) и в московском КЗ «Зарядье» выступил знаменитый британский пианист Фредерик Кемпф, исполнивший произведения Чайковского, Бетховена, Шопена, Рахманинова и Прокофьева. Мариупольский театр 20 ноября завершает гастроли по южным городам России. Новый сезон МХАТ имени Горького открывает 23 ноября с обновленным дизайном интерьеров и кресел. На экраны онлайн-кинотеатров вышел фантастический сериал «Суперпозиция» с участием Константина Лавроненко. В рамках российского тура певец SHAMAN выступил в Костроме и Иванове. В прокат вышел фильм братьев Дарденнов «Тори и Локита» об африканских детях-иммигрантах в Бельгии. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

Любовь с детства

В Музее-заповеднике П.И. Чайковского (Клин) и в московском КЗ «Зарядье» выступил знаменитый британский пианист Фредерик Кемпф, исполнивший произведения Чайковского, Бетховена, Шопена, Рахманинова и Прокофьева . Музыканта, считающего, что в России самая отзывчивая публика, не остановила царящая в западном мире русофобия.

— Россия для меня слишком важна, чтобы отказаться от нее из-за cancel culture. Я пианист, а не политик. Моя задача — играть для публики и создавать красоту, — рассказал «Известиям» Фредерик Кемпф. — Я так злился, когда в Англии в марте хотели вообще перестать играть русскую музыку. А почему? Что плохого сделал Чайковский? Это очень расстроило меня!

Очаги культуры Фредерик Кемпф Фото: Воронежский молодежный оркестр

Пианист признался, что во время пандемии больше всего выступал именно в России, поскольку во многих других странах, в том числе в Великобритании, концерты отменяли полностью и о культуре вовсе перестали заботиться, поставив ее на последнее место. Тогда как Россия смогла сохранить музыкальную жизнь . Нравятся артисту и наши слушатели. В отличие от западной, преимущественно пожилой публики, в России аудитория разновозрастная, и это свидетельствует о том, что любовь к искусству людям прививается с детства, отметил Кемпф.

Южный вояж

Мариупольский республиканский академический ордена «Знак Почета» русский драматический театр 20 ноября завершает гастроли по южным городам России. Артисты с огромным успехом выступили в Ростове-на-Дону, Симферополе, Ялте, Севастополе и Краснодаре. Были показаны комедия «Водевили» по Чехову и музыкальная сказка «Золотой цыпленок».

— Всего с началом творческого сезона театр, который сейчас играет на сцене Центра детско-юношеского творчества, выпустил девять премьерных спектаклей. Еще одну премьеру коллектив готовит для детей Мариуполя к зимним праздникам: 23 декабря состоится первый показ спектакля-карнавала «Бременские музыканты» с новогодним утренником «Кругосветное путешествие Снегурочки с Дедом Морозом», — поделился с «Известиями» худрук Александр Ростов.

Очаги культуры Сцена из спектакля «Водевили» Фото: t.me/logvinenko_rnd

Он также рассказал, как идет восстановление взорванного ВСУ театра. Здание демонтируют, обнаружат все коммуникационные сооружения — воду, электричество. И за два года возведут абсолютно такое же , какое было до взрыва, уверен худрук.

Заснуть в театре

Новый сезон МХАТ имени Горького открывает 23 ноября в обновленном здании. Посетители оценят новый дизайн интерьеров и удобство кресел в зрительном зале. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор театра Владимир Кехман.

— Мой театр — в первую очередь комфорт, пусть человек даже поспит, — поделился он. — Случались годы, когда было так жарко в Петербурге, что люди приходили в Михайловский театр просто потому, что там были кондиционеры, и отдыхали в прохладе в удобных креслах. З рители, которые уже всё знают, такие театралы-театралы, пусть приходят в МХТ им. Чехова на неудобные стулья. А для человека, который только начинает ходить в театр, — неважно, в какой, хоть в кукольный, — это огромная работа.

Очаги культуры Владимир Кехман Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Гендиректор отметил, что его задача — воспитывать новую публику, которая приходит в театр только для того, чтобы прийти в театр, — потом она вырастает и ей начинает нравиться.

Владимир Кехман также рассказал о масштабном ремонте, который предстоит театру на Тверской после юбилейного 125-го сезона. За девять месяцев предстоит поменять все фасады, крышу, гидроизоляцию, сделать гримерки, офисные помещения, верхнюю и нижнюю механизацию сцены. При этом сценическое оборудование, несмотря на санкции, поставят немецкие фирмы. На это уже получено официальное разрешение правительства Германии.

Осознают, но поздно

На экраны онлайн-кинотеатров вышел фантастический сериал «Суперпозиция». Роль ученого, перемещающегося во времени, сыграл заслуженный артист России Константин Лавроненко. По словам актера, кроме путешествия в мультивселенных, его привлекла линия взаимоотношений с сыном.

— Абсолютно человеческая история с искренним проявлением чувств, — рассказал он. — Взаимоотношения отцов и детей — сложный момент. Важно пытаться почувствовать перемены, тренды современной жизни.

Очаги культуры Съемки сериала «Суперпозиция» Фото: пресс-служба сериала «Суперпозиция»

Говоря о нынешней ситуации, Константин Лавроненко заметил, что «сейчас всё мутное осело и стало понятно кто, что и где».

— В трудные времена на Руси люди всегда объединялись, — подчеркнул он. — Как можно покинуть свою Родину? Как можно вещать глупость и гадость, уехав из страны? Нельзя! Это такие простые вещи.

Артист признался, что разочаровался в некоторых кумирах своей юности, когда услышал их негативные отзывы о России. О н считает, что большинство уехавших будет сожалеть о том, что сбежали, но будет уже поздно.

Вернитесь невредимыми

В рамках российского тура певец SHAMAN выступил в Костроме и Иванове. Программа продолжительностью более двух часов по традиции завершилась композициями «Встанем», «Я — русский» и Гимном Российской Федерации. Как рассказал певец «Известиям», в ближайшее время он планирует выступить в Донбассе.

— Как раз сейчас моя команда очень активно занимается этой темой. Как только всё будет готово, я с удовольствием сообщу вам все детали и подробности. Я знаю, что меня в Донбассе очень ждут. И в сердцах живущих там людей мои песни находят особый отклик. Это серьезная мотивация и большая ответственность, я должен оправдать их ожидания, сделать какое-то особое выступление. Это требует определенного времени на подготовку, чтобы всё сделать круто, «по-взрослому», — рассказал артист.

Очаги культуры SHAMAN Фото: Ольга Малахова

Он также поделился своими впечатлениями от выступления на Красной площади, где Гимну России в его исполнении подпевал Владимир Путин, и рассказал о своей мечте.

— Я мечтаю, чтобы все наши ребята, защищающие Родину, вернулись домой живыми, невредимыми и с победой, — сказал певец.

Мигранты и Европа

В прокат вышел фильм братьев Дарденнов «Тори и Локита» об африканских детях-иммигрантах в Бельгии. По словам Жан-Пьера Дарденна, команде фильма была поставлена задача взглянуть обществу в глаза, поместить на экран людей, которые невидимы в каждодневной жизни.

Очаги культуры Кадр из фильма «Тори и Локита» Фото: Archipel 35

— В этот раз мы выбрали несовершеннолетних детей, которые иммигрировали без родителей, потому что сейчас именно они кажутся наиболее незащищенными, — рассказал режиссер «Известиям». — Мы поместили двух друзей, Тори и Локиту, в эпицентр повествования. Это рассказ о дружбе, о взаимовыручке, об адаптации. Но их история всё равно в итоге приводит нас к вопросу о приеме иммигрантов. Если вам кажется, что мы на экране создаем образ Европы, то — да, безусловно, потому что история происходит в Бельгии, а Бельгия — часть Европы.