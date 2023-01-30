Звездный ресерч: SHAMAN стрижется, Климова блистает, Шакира не унывает

В Москве прошла кинопремия «Золотой орел», на красной дорожке которой блистали топовые российские актеры. На фестивале Bubble Comics Con анонсировали сиквел «Майора Грома» и премьеру сериала «Король и Шут». SHAMAN неожиданно сменил имидж. Люся Чеботина ответила на обвинения «звездного» стоматолога. Пике показал новую девушку, и реакция Шакиры не заставила себя ждать. А у Гарри Стайлса произошел неловкий момент прямо на сцене. «Известия» выбрали самое интересное за неделю из жизни знаменитостей.

«Золотой орел»

Самым крупным светским мероприятием прошлой недели стало вручение национальной кинопремии «Золотой орел». Торжественная церемония прошла в Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» и собрала весь цвет российского кинематографа. На красной дорожке большинство звезд блистало в черном.

Одной из самых красивых пар журналисты назвали Ивана Янковского и Диану Пожарскую. Актриса появилась в элегантном платье, а ее спутник — в классическом смокинге. К слову, лучшим фильмом стал «Чемпион мира», на съемках которого, как пишет пресса, и познакомилась пара. А Ивана за работу в картине жюри признало лучшим актером в кино.

Появился на красной дорожке и Никита Ефремов, который получил статуэтку за роль в «Нулевом пациенте» (лучший актер мини-сериала). Он тоже выбрал классику. Особое внимание светской прессы было обращено на Екатерину Климову. Актриса присутствовала на мероприятии в качестве почетного гостя. Журналисты отметили безупречный образ звезды — черное платье с объемными цветами и открытыми плечами.

Новый «Майор Гром» и сериал «Король и Шут»

Говорили на минувшей неделе знаменитости и о картинах, которые зрителям еще предстоит увидеть. В субботу, 28 января, на фестивале Bubble Comics Con анонсировали сиквел «Майора Грома». Планируется, что он выйдет в 2024 году под названием «Майор Гром: Игра». Исполнитель главной роли Тихон Жизневский рассказал «Известиям», что уже начал подготовку к съемкам.

— Нужно подготовить тело. Качаемся, тренируемся, растягиваемся. Герой, который может 50 человек вырубить, должен покрепче быть, а не как мой герой выглядел в первой части — он худоват был, — сказал Тихон «Известиям».

Кроме того, на фестивале назвали дату выхода еще одного проекта — сериала о группе «Король и Шут». Солист Андрей Князев объявил поклонникам, что премьера состоится 2 марта.

SHAMAN срезал дреды

Певец SHAMAN неожиданно сменил имидж, чем удивил поклонников. В новом образе музыкант появился в клипе «Исповедь». На смену дредам пришла другая прическа, символизирующая начало нового этапа творчества. Подробнее об этом видео читайте в нашем традиционном обзоре музыкальных новинок.

Галя, у нас замена!

Владимир Пресняков выступит вместо Валерия Меладзе 8 марта в концертном зале «Барвиха Luxury Village», пишут «РИА Новости». Купленные ранее билеты, по данным издания, будут действительны. До этого стало известно об отмене выступлений артиста и в других городах России.

Илью Прусикина признали иноагентом

Минюст РФ признал лидера группы Little Big Илью Прусикина иноагентом. На сайте ведомства отмечается, что он получал поддержку от иностранных источников, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Сейчас артист не живет в России.

Скандал из-за виниров

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина ответила стоматологу, который обвинил ее в недобросовестности. В одном из интервью специалист рассказал, что певице сделали виниры стоимостью около 2,5 млн рублей за рекламу, но условия бартера та не выполнила. После этих слов артистка решила рассказать свою версию случившегося. На странице в соцсети она написала, что желаемого результата тогда не получила, а потом у нее якобы начались проблемы со здоровьем: воспаление десны, гипертонус мышц лица, смещение челюстного сустава и кисты. В итоге Люся Чеботина переделала виниры у арабского стоматолога из Дубая.

Шакира vs Пике

Бывший защитник сборной Испании и экс-супруг певицы Шакиры впервые опубликовал на своей странице в соцсети фото с новой девушкой — 23-летней Кларой Чиа Марти, которая, по информации СМИ, и стала причиной разрыва звездной пары. Шакира и Пике были вместе больше 10 лет. После расставания певица выпустила новую песню, которая стала своего рода диссом на бывшего. Не стала молчать она и после селфи Пике с новой пассией. Певица опубликовала видео, в котором танцует под свой хит, и подписала: «Женщины больше не плачут, женщины танцуют меренге».

Пэрис Хилтон стала мамой

Одна из самых известных блондинок мира — Пэрис Хилтон — впервые стала мамой. В своем блоге она опубликовала трогательное фото с рукой младенца и подписала: «Тебя уже так сильно любят, что не передать словами». Пэрис Хилтон 41 год. В 2021 году она вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. Пресса пишет, что ребенка выносила суррогатная мать.

Этот неловкий момент

Этот неловкий момент, когда ты выступаешь перед толпой поклонников и у тебя рвутся штаны в том самом месте. Конфуз произошел с британским певцом Гарри Стайлсом на концерте в Лос-Анджелесе. Во время исполнения песни он попытался встать в эффектную позу, но у него лопнули брюки. В этот момент в зале, сообщает Daily Mail, находилась звезда «Друзей» Дженнифер Энистон, которая была первой знаменитостью, в которую он был влюблен. Впрочем, музыкант не растерялся и продолжил выступление, прикрыв дыру рукой.