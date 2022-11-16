Переиграли границы: кто из зарубежных музыкантов приедет в Россию

Звездный британский пианист, солисты итальянского театра La Scala, выдающееся немецкое сопрано и американский дирижер, учившийся у Пьера Булеза, — все они до конца года приедут в Россию с концертами. Вопреки логистическим сложностям и санкциям классические музыканты продолжают выступать в нашей стране, и многие из них не готовы отказываться от российских гастролей даже под угрозой «культуры отмены». «Известия» изучили программы ведущих концертных организаций на ближайшие месяцы и узнали подробности у организаторов и самих артистов.

Без рока

В прошлые годы Россия — не только Москва — была излюбленным регионом для зарубежных гастролеров. Как академические, так и поп- и рок-звезды с удовольствием включали крупнейшие города страны в маршруты своих туров. Но весной в сфере шоу-бизнеса ситуация радикально изменилась. И дело здесь не в принципиальности музыкантов, а в объективных сложностях, отмечают эксперты рынка.

— То, что большие и средние артисты пропали с афиш, связано по большей части с логистикой. Маршруты туров планируются минимум за год, а их география выстраивается так, чтобы было удобно и легко переезжать из страны в страну с концертными траками (большими фурами с оборудованием. — «Известия»). В России пока еще не очень предсказуемая ситуация с закрытием/открытием границ и почти полное отсутствие комфортного авиасообщения, — поделился с «Известиями» СЕО и основатель билетного оператора Ticketscloud Егор Егерев.

Переиграли границы_3 Дирижер Джордж Пехливанян Фото: commons.wikimedia.org

Кроме того, по его словам, дополнительной проблемой оказываются финансовые отношения в новых реалиях. Обычно организатор вносит предоплату артисту, которая часто равна 100% гонорара. В случае отмены или переноса она частично или полностью может быть возвращена. Но сейчас возникают затруднения с валютными и международными переводами из-за отключения основных российских банков от системы SWIFT, а это создает риски для обеих сторон.

Таким образом, поклонникам рок- и поп-музыки сейчас приходится довольствоваться — за редкими исключениями — концертами представителей отечественного шоу-бизнеса. А вот ценителям классического искусства повезло больше. В случае с заграничными солистами нет ни проблем с перемещением через границу крупного оборудования, ни существенных финансовых рисков (бюджеты и гонорары здесь во много раз ниже, чем в эстрадной сфере). Кроме того, важным стимулом для них становится возможность выступить в великих залах с прекрасной акустикой: тот же Большой зал консерватории считается одной из лучших академических площадок в мире, и никакая политика не в силах это изменить.

«Россия для меня слишком важна»

В ближайшие дни в Музее-заповеднике П.И.Чайковского (Клин) и в московском «Зарядье» состоятся концерты знаменитого британского пианиста Фредерика Кемпфа, а в Казани на Фестивале имени Софии Губайдулиной выступит американский дирижер, ученик Пьера Булеза Джордж Пехливанян, причем он встанет за пульт Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан. Месяцем ранее тот же оркестр играл с испанским дирижером Сесаром Альваресом. Гастролер тогда сказал «Известиям»: «Считаю, что оркестр из Татарстана находится в высшей лиге по всем европейским параметрам». И объяснил, что не готов отказываться от выступлений перед российской публикой, даже несмотря на угрозу расторжения западных контрактов.

Фредерик Кемпф также осознает все риски, но не считает правильным идти на поводу у «культуры отмены».

Переиграли границы_2 Британский пианист Фредерик Кемпф Фото: Global Look Press/Natalya Loginova

— Россия для меня слишком важна, чтобы отказаться от нее из-за cancel culture. Я пианист, а не политик. Моя задача — играть для публики и создавать красоту, — рассказал «Известиям» Фредерик Кемпф. — Я так злился, когда в Англии в марте хотели вообще перестать играть русскую музыку. А почему? Что плохого сделал Чайковский? Это очень расстроило меня!

Пианист признался, что во время пандемии больше всего выступал именно в России, поскольку во многих других странах, в том числе в Великобритании, концерты отменяли полностью и о культуре вовсе перестали заботиться, поставив ее на последнее место. Тогда как Россия смогла сохранить музыкальную жизнь.

Нравится артисту и наша публика. В отличие от западной, преимущественно пожилой, она разновозрастная, и это свидетельствует о том, что любовь к искусству в России прививается с детства, отмечает Кемпф.

Три тенора и много студентов

Концертные организации с осторожностью говорят о запланированных выступлениях зарубежных артистов, особенно если дата мероприятия еще не близко. «Всё в любой момент может измениться», — признаются участники рынка. Но тем не менее не отказываются даже от весьма амбициозных планов.

Так, КЗ «Зарядье» обещает привезти 30 декабря барочную суперзвезду из Германии Симону Кермес. В месте с отечественным ансамблем аутентичных инструментов Pratum Integrum она исполнит виртуозные арии XVIII века, а в дополнение к старинной музыке обещана композиция Стинга.

В Московской консерватории 18 декабря ждут солистов главного итальянского оперного театра La Scala. Концерт «Гранд Christmas Гала. Три тенора» явно планируется по образцу и подобию знаменитого шоу Паваротти, Доминго и Каррераса, только уже с артистами нового поколения : на сцену Большого зала выйдут Риккардо Радос, Массимилиано Писапия и Айван Дефабиани, а за пульт симфонического оркестра «Новая Россия» встанет Алессандро д'Агостини.

Переиграли границы_1 Певица Симона Кермес Фото: Global Look Press/Frederic Kern

— Организаторы стараются решить все вопросы, чтобы заявленные артисты приехали в Москву, — сообщили «Известиям» в PR-отделе консерватории. И пояснили, что, помимо вышеуказанных звезд, игру и пение зарубежных музыкантов из Китая, Южной Кореи, Японии, Словении и других стран всегда можно послушать в Малом, Рахманиновском и Белом залах. Речь идет о студентах, которые учатся на иностранном отделении МГК и сейчас находятся в России.

Впрочем, в концертных организациях призывают зрителей не концентрироваться на зарубежных артистах и видят в сокращении количества гастролеров положительные стороны.

— Уменьшение иностранных артистов в афишах московских концертных залов — возможность для продюсеров, творческих людей, музыкального менеджмента проявить себя, сделать свой продукт, создать новый проект, — отметил генеральный директор зала «Зарядье» Иван Рудин.

И заверил «Известия», что даже в нынешних условиях интерес публики не падает, а число проданных билетов в «Зарядье» ежемесячно увеличивается.