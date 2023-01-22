Звездные пути: Досталь в истории, SHAMAN в Донбассе, Болдуин в суде

Ушел из жизни режиссер и сценарист Николай Досталь, создатель фильмов «Штрафбат» и «Гражданин начальник». В Будапеште впервые в Европе сыграли Концерт для виолончели с оркестром Алексея Рыбникова. В музее МХТ имени Чехова открылась выставка «Станиславский. Начало», приуроченная к 160-летию со дня рождения великого реформатора. Певец SHAMAN дал благотворительные концерты в Донбассе и записал для будущей композиции голоса военнослужащих. Актеру и продюсеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры .

Режиссер большого кино

18 января ушел из жизни народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь . Он снял 17 фильмов, в том числе «Штрафбат», «Стилет», «Завещание Ленина», «Коля — перекати поле», «Гражданин начальник».

По словам заслуженного артиста России Сергея Баталова, работа с Николаем Досталем оказалась для него путевкой в большое кино . И то же самое могут сказать о нем многие известные актеры.

Звёздные пути Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— «Облако-рай» стало главной картиной не только для меня, но и для Андрея Жигалова, он должен был играть «мальчика с глобусом», а стал главным героем, — поделился Сергей Баталов с «Известиями». — Он не то чтобы искал талантливых людей — он чуял их .

Актер отметил, что режиссер в совершенстве владел площадкой — знал ремесло и осветителя, и бутафора, и реквизитора. Любил сам процесс создания фильма и не признавал халтуру .

Послание бойцам

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в рамках тура по городам России дал благотворительные концерты в Луганске и Мариуполе . Вместе со своей командой он представил большую программу, в которой были исполнены такие известные композиции, как «Встанем», «Я русский» и гимн России в авторской аранжировке.

Во время выступления в Луганске певец записал голоса военнослужащих и местных жителей — они войдут в студийную запись новой песни .

Звёздные пути Фото: РИА Новости/Максим Захаров

По возвращении артист признался, что восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма отстоявших свое право говорить: «Я — русский».

Ранее в беседе с «Известиями» Ярослав Дронов подчеркивал, что выступления в Донбассе требуют серьезной подготовки, технического оснащения и организации безопасности зрителей.

Вместе проще

Театр «Новая опера» представит совместную постановку с Пермским театром оперы и балета. 1 апреля оперу «Летучий голландец» Рихарда Вагнера в постановке Константина Богомолова покажут в Перми, в сентябре — в Москве . Также в планах театра — совместные постановки с ГАБТом и Нижегородской оперой. Об этом «Известиям» рассказал директор «Новой оперы» Антон Гетьман.

— Пермская опера придумала прекрасный проект. Мне эта идея показалась интересной, и я предложил реализовать ее совместно. Все согласились, что это творчески, да и экономически выгодно, поскольку мы делим расходы, — поделился директор.

Звёздные пути Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Антон Гетьман, ранее курировавший совместные постановки с европейскими театрами, считает, что методика создания совместных российских спектаклей будет той же, но поменяется правовая основа. По его словам, внутри страны всё делается проще, быстрее, дешевле.

Учитель учителей

В музее МХТ имени Чехова открылась выставка «Станиславский. Начало», приуроченная к 160-летию со дня рождения одного из основателей Московского художественного театра Константина Станиславского . Посетители увидят фотографии, эскизы костюмов, бутафорию, афиши, программки и макеты. Некоторые из предметов представлены впервые.

Фото: пресс-служба Минкультуры

— Для меня лично Станиславский — это учитель моих учителей, — заметил в беседе с «Известиями» худрук Губернского театра Сергей Безруков. — Я выпускник Школы-студии МХАТ, моим учителем был Олег Павлович Табаков, который, в свою очередь, учился у Василия Топоркова — ученика Константина Сергеевича. Так что от Константина Сергеевича меня отделяют только два рукопожатия.

По словам народного артиста, любой талантливый актер хотя бы фрагментарно живет на сцене «по Станиславскому» и именно эти моменты вызывают особый резонанс со зрительным залом .

Рыбников в Венгрии

В Будапеште в большом зале Музыкальной академии Ференца Листа состоялась европейская премьера Концерта для виолончели с оркестром Алексея Рыбникова . Солировал лауреат международных конкурсов Эндре Станковски. За пульт симфонического оркестра Венгерских железных дорог встал главный дирижер Венгерского оперного театра Гергей Кешшеяк.

По мнению Алексея Рыбникова, в период геополитических конфликтов международное культурное сотрудничество особенно необходимо.

Фото: commons.wikimedia.org

— Культура не принадлежит одному народу. Это продукт совместных процессов , — поделился народный артист в беседе с «Известиями». — Опера Мусоргского «Борис Годунов» — действительно русская опера, но жанр зародился в Италии. Музыкальные инструменты тоже родились в Европе, потом пришли в Россию. А отменять культуру — всё равно что отрезать себе руку или ногу .

В этом году в Венгрии будет представлено еще два сочинения русского композитора. Это — симфонический цикл Sequentia Ultima и опера «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский» по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир».

Везу огонь

В Москве состоялась зрительская премьера фильма Анны Яновской «Огонь», получившего Гран-при в конкурсе документального кино на фестивале «Окно в Европу» .

Главный герой картины — Сергей Немировский, предприниматель и благотворитель, построивший несколько церквей, — везет Благодатный огонь из Иерусалима в Якутию . Там удивительным образом сочетается православие и язычество, описанные святителем Иннокентием Вельяминовым, одним из исторических персонажей фильма. В пути герою встречается множество людей, у каждого из которых своя судьба.

Фото: rgdoc.ru

— Мы готовились два года, но сняли быстро, — рассказала «Известиям» Анна Яновская. — Недели три в Якутии и несколько дней в Москве. Благодатный огонь — это повод для того, чтобы рассказать о том, что в России есть люди, которые строят храмы и называют колокола в честь своих детей, а храмы — в честь родителей .

Показательная порка

Актеру и продюсеру Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид будут предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Фигурантам грозит до пяти лет заключения .

Трагедия произошла в 2021 году в США на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Случайный выстрел Болдуина, игравшего вооруженного героя, поразил сотрудницу киногруппы.

Президент Союза адвокатов России доктор юридических наук Игорь Трунов считает, что у защиты Болдуина в суде будет достаточно сильная позиция.

Звёздные пути Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

— Есть специалист по оружию, есть ассистент режиссера, он подавал оружие и сказал, что оно безопасно. Вместе с тем на поясе, который носил актер, нашли боевые патроны , — отметил он в разговоре с «Известиями».