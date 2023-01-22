 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств по членству в НАТО
Происшествия
Более 20 тыс. жителей Воронежа остались без воды из-за аварии
Мир
Парламент Туркмении реорганизовали в однопалатный
Мир
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Мир
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Мир
Телеканал RT France объявил о закрытии из-за блокировки счетов
Мир
В минобороны Украины началась проверка после сообщений о разворовывании бюджета
Мир
Посол Украины в ФРГ призвал Берлин разрешить поставки Leopard 2 Киеву
Мир
Пользователи Twitter ужаснулись планам США по поддержке Киева в захвате Крыма
Мир
МИД Кувейта назвал сожжение Корана в Швеции провокацией для мусульман мира
Общество
Умер советский и литовский писатель Григорий Канович
Мир
В Болгарии заявили об опасности эскалации из-за поставок оружия на Украину
/

Звездные пути: Досталь в истории, SHAMAN в Донбассе, Болдуин в суде

О чем говорили на этой неделе поклонники прекрасного
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ушел из жизни режиссер и сценарист Николай Досталь, создатель фильмов «Штрафбат» и «Гражданин начальник». В Будапеште впервые в Европе сыграли Концерт для виолончели с оркестром Алексея Рыбникова. В музее МХТ имени Чехова открылась выставка «Станиславский. Начало», приуроченная к 160-летию со дня рождения великого реформатора. Певец SHAMAN дал благотворительные концерты в Донбассе и записал для будущей композиции голоса военнослужащих. Актеру и продюсеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Режиссер большого кино

18 января ушел из жизни народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь. Он снял 17 фильмов, в том числе «Штрафбат», «Стилет», «Завещание Ленина», «Коля — перекати поле», «Гражданин начальник».

По словам заслуженного артиста России Сергея Баталова, работа с Николаем Досталем оказалась для него путевкой в большое кино. И то же самое могут сказать о нем многие известные актеры.

Звёздные пути
режиссер и сценарист Николай Досталь
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
«Человек, выросший в России, не может не быть ее патриотом»
Народный артист России Николай Досталь — об историческом кино, любви к Родине и оптимистичной вере

— «Облако-рай» стало главной картиной не только для меня, но и для Андрея Жигалова, он должен был играть «мальчика с глобусом», а стал главным героем, — поделился Сергей Баталов с «Известиями». — Он не то чтобы искал талантливых людей — он чуял их.

Актер отметил, что режиссер в совершенстве владел площадкой — знал ремесло и осветителя, и бутафора, и реквизитора. Любил сам процесс создания фильма и не признавал халтуру.

Послание бойцам

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в рамках тура по городам России дал благотворительные концерты в Луганске и Мариуполе. Вместе со своей командой он представил большую программу, в которой были исполнены такие известные композиции, как «Встанем», «Я русский» и гимн России в авторской аранжировке.

Во время выступления в Луганске певец записал голоса военнослужащих и местных жителей — они войдут в студийную запись новой песни.

Звёздные пути
Певец SHAMAN Ярослав Дронов
Фото: РИА Новости/Максим Захаров
«Сочините и хайпаните — это нынче модно»
Певец SHAMAN — о неудобстве народной любви, планах на Новый год и успехе из-за лайков

По возвращении артист признался, что восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма отстоявших свое право говорить: «Я — русский».

Ранее в беседе с «Известиями» Ярослав Дронов подчеркивал, что выступления в Донбассе требуют серьезной подготовки, технического оснащения и организации безопасности зрителей.

Вместе проще

Театр «Новая опера» представит совместную постановку с Пермским театром оперы и балета. 1 апреля оперу «Летучий голландец» Рихарда Вагнера в постановке Константина Богомолова покажут в Перми, в сентябре — в Москве. Также в планах театра — совместные постановки с ГАБТом и Нижегородской оперой. Об этом «Известиям» рассказал директор «Новой оперы» Антон Гетьман.

— Пермская опера придумала прекрасный проект. Мне эта идея показалась интересной, и я предложил реализовать ее совместно. Все согласились, что это творчески, да и экономически выгодно, поскольку мы делим расходы, — поделился директор.

Звёздные пути
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«Самая большая проблема в нашей отрасли — дефицит идей»
Директор «Новой оперы» Антон Гетьман — о доме для современного танца, проекте с Большим театром и законопослушании Богомолова

Антон Гетьман, ранее курировавший совместные постановки с европейскими театрами, считает, что методика создания совместных российских спектаклей будет той же, но поменяется правовая основа. По его словам, внутри страны всё делается проще, быстрее, дешевле.

Учитель учителей

В музее МХТ имени Чехова открылась выставка «Станиславский. Начало», приуроченная к 160-летию со дня рождения одного из основателей Московского художественного театра Константина Станиславского. Посетители увидят фотографии, эскизы костюмов, бутафорию, афиши, программки и макеты. Некоторые из предметов представлены впервые.

123

Фото: пресс-служба Минкультуры
Поставили на месте: чем удивят Безруков и Розовский
Московский губернский и театр «У Никитских ворот» открыли юбилейные сезоны

— Для меня лично Станиславский — это учитель моих учителей, — заметил в беседе с «Известиями» худрук Губернского театра Сергей Безруков. — Я выпускник Школы-студии МХАТ, моим учителем был Олег Павлович Табаков, который, в свою очередь, учился у Василия Топоркова — ученика Константина Сергеевича. Так что от Константина Сергеевича меня отделяют только два рукопожатия.

По словам народного артиста, любой талантливый актер хотя бы фрагментарно живет на сцене «по Станиславскому» и именно эти моменты вызывают особый резонанс со зрительным залом.

Рыбников в Венгрии

В Будапеште в большом зале Музыкальной академии Ференца Листа состоялась европейская премьера Концерта для виолончели с оркестром Алексея Рыбникова. Солировал лауреат международных конкурсов Эндре Станковски. За пульт симфонического оркестра Венгерских железных дорог встал главный дирижер Венгерского оперного театра Гергей Кешшеяк.

По мнению Алексея Рыбникова, в период геополитических конфликтов международное культурное сотрудничество особенно необходимо.

123

Фото: commons.wikimedia.org
Народный альтист: как отпразднует юбилей Юрий Башмет
В программе IV Зимнего международного фестиваля искусств — симфонические полотна, музыкально-литературные вечера и театральные спектакли

Культура не принадлежит одному народу. Это продукт совместных процессов, — поделился народный артист в беседе с «Известиями». — Опера Мусоргского «Борис Годунов» — действительно русская опера, но жанр зародился в Италии. Музыкальные инструменты тоже родились в Европе, потом пришли в Россию. А отменять культуру — всё равно что отрезать себе руку или ногу.

В этом году в Венгрии будет представлено еще два сочинения русского композитора. Это — симфонический цикл Sequentia Ultima и опера «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский» по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир».

Везу огонь

В Москве состоялась зрительская премьера фильма Анны Яновской «Огонь», получившего Гран-при в конкурсе документального кино на фестивале «Окно в Европу».

Главный герой картины — Сергей Немировский, предприниматель и благотворитель, построивший несколько церквей, — везет Благодатный огонь из Иерусалима в Якутию. Там удивительным образом сочетается православие и язычество, описанные святителем Иннокентием Вельяминовым, одним из исторических персонажей фильма. В пути герою встречается множество людей, у каждого из которых своя судьба.

123

Фото: rgdoc.ru
Начало Чукотки: чем удивил кинофестиваль на краю света
«Золотой ворон» станет культурным форумом

— Мы готовились два года, но сняли быстро, — рассказала «Известиям» Анна Яновская. — Недели три в Якутии и несколько дней в Москве. Благодатный огонь — это повод для того, чтобы рассказать о том, что в России есть люди, которые строят храмы и называют колокола в честь своих детей, а храмы — в честь родителей.

Показательная порка

Актеру и продюсеру Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид будут предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Фигурантам грозит до пяти лет заключения.

Трагедия произошла в 2021 году в США на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Случайный выстрел Болдуина, игравшего вооруженного героя, поразил сотрудницу киногруппы.

Президент Союза адвокатов России доктор юридических наук Игорь Трунов считает, что у защиты Болдуина в суде будет достаточно сильная позиция.

Звёздные пути
алик болдуин фильм ржавчина
Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
Съемочная загадка: сможет ли Алек Болдуин избежать тюрьмы
Звезде Голливуда грозит реальный срок, а процесс может стать показательным, считают юристы

Есть специалист по оружию, есть ассистент режиссера, он подавал оружие и сказал, что оно безопасно. Вместе с тем на поясе, который носил актер, нашли боевые патроны, — отметил он в разговоре с «Известиями».

При этом, по словам эксперта, избежать наказания у Болдуина вряд ли получится. Как минимум можно говорить о нарушении им техники безопасности: оружие, даже холостое, нельзя направлять в сторону людей. Кроме того, усугубить ситуацию способен его звездный статус: процесс может стать своего рода показательной поркой.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023