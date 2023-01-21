Съемочная загадка: сможет ли Алек Болдуин избежать тюрьмы

Дело Алека Болдуина — готовый сценарий голливудской драмы, и сейчас у нее начался новый акт. Артисту предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинсон на съемочной площадке фильма «Ржавчина» . С семьей погибшей адвокатам Болдуина удалось достичь соглашения, но прокурор настаивает на сроке до полутора лет. «Известия» разбирают подробности этого дела и пытаются понять, настолько ли виновен Болдуин, чтобы оказаться за решеткой.

«Никто не может быть выше закона»

Обвинение будет предъявлено Алеку Болдуину до конца января. Аналогичное решение касается и члена группы, который был на площадке ответственным за оружие. Об этом объявила окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс.

Съемочная загадка Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

— Актеру и продюсеру «Ржавчины» Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид будут предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году. <…> Пока я на своем посту, никто не может быть выше закона, и каждый заслуживает правосудия, — говорится в заявлении.

21 октября 2021 года во время съемок одной из сцен фильма «Ржавчина» Алек Болдуин застрелил Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу. Пистолет использовался в качестве реквизита и не должен был быть заряжен боевыми патронами. Во время разбирательств один из фигурантов дела, ассистент режиссера Дэвид Холс, пошел на сделку. Он признался в халатном обращении с огнестрельным оружием, и поэтому он будет отбывать наказание условно , говорится в заявлении прокурора. А вот Болдуин свою вину признавать тогда не стал и даже дал интервью, в котором рассказал о трагедии.

— Кто-то виноват в случившемся, я не могу сказать кто, но я уверен, что это точно не я, — заявил актер ABC News после случившегося.

Сейчас, если Болдуина всё же признают виновным в непредумышленном убийстве, ему может грозить до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тыс.

Съемочная загадка Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» Фото: Global Look Press/Santa Fe County Sheriff's Office

— Изначально было понятно, что есть состав преступления в непредумышленном убийстве. На площадке нашли пять боевых патронов, и на поясе, который носил Болдуин, также нашли боевые патроны, которых не должно было там быть, — отметил в разговоре с «Известиями» президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов. — У него достаточно сильная позиция. Есть специалист по оружию, есть ассистент режиссера, который подавал оружие и сказал, что оно безопасно.

При этом, по словам эксперта, в защите актера всё же есть слабые стороны. Как минимум можно говорить о нарушении Болдуином техники безопасности: оружие, даже холостое, нельзя было направлять в сторону людей. Игорь Трунов также отметил, что согласно сценарию, съемка сцены стрельбы в тот момент в принципе не предполагалась. Кроме того, усугубить положение Болдуина в деле может и его звездный статус — процесс может стать своего рода «показательной поркой» . Поэтому совсем избежать наказания, говорит эксперт, у Болдуина вряд ли получится.

— Здесь нам пытаются дать понять, что неприкасаемых нет. Показательный процесс. «То есть ты думал, ты звезда, и тебе можно стрелять?» Вот как это выглядит. На этом фоне растут шансы, что наказание будет реальным , — рассказал Игорь Трунов. — Вероятно, срок всё-таки будет. Небольшой, но срок. Есть труп, как ни крути.

Съемочная загадка Оператор-постановщик фильма Галина Хатчинсон Фото: Getty Images/Myung J. Chun

«Справедливость монетизируется»

До сегодняшнего дня наказание уже понесла кинокомпания. Ее обязали выплатить штраф — больше $136 тыс. С родственниками погибшей Алеку Болдуину удалось урегулировать конфликт. Сумма не оглашается. Однако к артисту были предъявлены иски и от других членов группы. Юрист отмечает, что если актера признают виновным, то решение и по этим делам с большой вероятностью будет не в его пользу.

— Светооператор подал иск, потому что стоял в зоне поражения. Помощница режиссера подала иск, потому что она стояла на расстоянии 1 м от Болдуина и утверждает, что он не должен был стрелять в этой сцене, и она чудом не пострадала. <…> Исходя из того, какие суммы в Америке фигурируют, особенно по таким звездным фамилиям, это измеряется десятками миллионов долларов. Понятно, что Болдуин платежеспособный. Конечно, их адвокаты скажут, что они хотят справедливости. Но мы как наблюдатели понимаем, что справедливость монетизируется. Исходя из американского права, шансы у них практически 100-процентные , — объяснил Игорь Трунов.

Съемочная загадка Алек Болдуин Фото: REUTERS/Erik Thomas

Когда будет развязка?