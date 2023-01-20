Юрист раскрыл детали дела обвиненного в непредумышленном убийстве Болдуина

Обвинение американского актера Алека Болдуина в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинсон на съемочной площадке фильма «Ржавчина» строится на том, что по сценарию там не должно было быть стрельбы вообще. Об этом 20 января «Известиям» рассказал президент Союза адвокатов России, доктор юридический наук Игорь Турнов.

О том, что актеру предъявили обвинение, стало известно накануне. Трагический случай, когда участница съемочной площадки получила смертельное ранение, произошел в октябре 2021 года.

Как отметил специалист, никаких новых данных по этому делу не появилось и непонятно, почему оно получило развитие только сейчас. Он подчеркнул, что на площадке не должно было быть боевых патронов. Изначально версия защиты строилась на том, что причиной смерти стал холостой патрон, якобы система пистолета разлетелась на осколки. Однако в ходе обысков были обнаружены пять боевых патронов.

«Изначально было понятно, что есть состав преступления в непредумышленном убийстве. На площадке нашли пять боевых патронов, и на поясе, который носил Болдуин, тоже нашли боевые патроны, которых не должно было там быть. Поэтому возник ряд вопросов, которые не имели ответов, и поэтому непонятна роль прокурора. То ли здесь оказала влияние эта звездность Болдуина, то ли непонятно что. Почему так долго, что там было разбирать, всё там было понятно изначально, ничего нового не появилось», — указал Турнов.

Юрист отметил, что, согласно сценарию, в ходе этой съемки не должно было быть стрельбы вообще: предполагался крупный кадр, на котором артист лишь опускает руку к кобуре.

«И встает вопрос — когда по сценарию нет стрельбы, тогда с какого перепуга он это сделал? Второй вопрос: есть определенная система безопасности и, когда актер стреляет, — неважно, холостыми патронами или нет, — он никогда не направляет оружие на человека. Поэтому вопросов изначально было очень много», — подчеркнул он.

По словам Турнова, он лично ознакомился с судебными исками в отношении Болдуина, в том числе поданным супругом погибшей. В документах говорится, что из-за спешки организаторы съемки не выполнили стандартные принципы проверки безопасности, а актеры не соблюдали правила безопасности при использовании огнестрельного оружия.

При этом сам актер в начале разбирательства заявил, что не нажимал на курок и не может сказать, кто это сделал. Однако человек, который подал ему оружие, признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Как пояснил юрист, этим человеком, вопреки правилам безопасности, оказался не ассистент-оружейник, а помощник режиссера. На основании этой информации Болдуину было предъявлено обвинение, пояснил юрист.

Кроме того, обвинение также предъявлено главному оружейнику фильма Ханне Гутьеррес-Рид.

«И здесь ведь ситуация какая, им предъявлены два пункта обвинения в непредумышленном убийстве, и если присяжные признают Болдуина и вот этого специалиста по оружию виновными, то они дальше уже будут выбирать между этими двумя обвинениями. И вот более серьезное — оно до пяти лет лишения свободы, а более легкое предусматривает наказание до 18 месяцев. Поэтому здесь еще ситуация в развитии», — добавил Турнов.

Ранее, в ноябре 2022 года Болдуин подал в суд на некоторых участников съемочной группы «Ржавчины». По мнению актера, халатное отношение отдельных членов команды к их непосредственным обязанностям стало главной причиной смерти Хатчинс.

В марте артист он также подал в суд на продюсеров фильма «Ржавчина». Он настаивал на том, что не несет никакой ответственности за смерть женщины.

Трагический случай произошел 21 октября 2021 года во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. По сюжету герой Болдуина использовал антикварный револьвер. Когда актер выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.