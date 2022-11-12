Болдуин обвинил съемочную группу «Ржавчины» в преступной халатности

Американский актер Алек Болдуин подал в суд на некоторых участников съемочной группы фильма «Ржавчина», в ходе работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщила газета The New York Times.

«В его иске упоминаются Ханна Гутьеррес-Рид, специалист по оружию <...>, Дейв Холлз, помощник режиссера, который передал пистолет Болдуину <...>, реквизитор Сара Закри и Сет Кенни, которого называют главным поставщиком оружия и боеприпасов на съемочную площадку», — говорится в публикации.

По мнению актера, халатное отношение отдельных членов команды к их непосредственным обязанностям стало главной причиной смерти Хатчинс. Аргументируя свою позицию, он сослался на ранее обнародованные правоохранителями улики.

13 августа стало известно, что актер может стать фигурантом уголовного дела, расследованием которого занимается ФБР. Многочисленные заверения актера в том, что он не нажимал на курок и не совершал выстрела, оказались неправдой, согласно отчету Федерального бюро расследований, которое завершило часть экспертиз.

Ранее, 11 марта, Болдуин подал в суд на продюсеров фильма «Ржавчина», на съемках которого погибла оператор. Болдуин настаивал на том, что не несет никакой ответственности за смерть женщины. Он также требовал возместить все убытки, вызванные судами. По мнению актера, он принимал участие только в творческих вопросах и не нес ответственности за безопасность огнестрельного оружия на съемочной площадке.

Трагический случай произошел 21 октября 2021 года во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. По сюжету герой Болдуина использовал антикварный револьвер. Когда актер выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.

Позже муж погибшей подал иск против Алека Болдуина, а также компаний, причастных к созданию картины, продюсеров и членов съемочной группы. Согласно заявлению, ответчики могли предотвратить несчастный случай, если бы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности.