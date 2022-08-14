Над актером Болдуином нависла угроза уголовного дела после отчета ФБР

Актер Алек Болдуин, который случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на ранчо Бонанза-Крик во время съемок фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года и ранил режиссера Джоэла Соузу, может стать фигурантом уголовного дела, пишет в субботу, 13 августа, Daily Mail.

Многочисленные заверения актера о том, что он не нажимал на курок и не совершал выстрела, оказались неправдой, согласно отчету Федерального бюро расследований (ФБР), которое завершило часть экспертиз.

В новом отчете указано, что пистолет мог выпустить пулю только в случае нажатия на курок. Тестирование показало: игры Болдуина с курком пистолета, в котором должны были быть бутафорские пули, недостаточно, чтобы он выстрелил.

Судебно-медицинская экспертиза ФБР изучала все места происшествия со смертельным исходом в рамках более широкого расследования, чтобы выяснить, могут ли быть выдвинуты какие-либо уголовные обвинения при подобных трагедиях.

По данному случаю было установлено, что револьвер — однозарядный «Кольт» 45-го калибра F.lli Pietta — не мог выстрелить без чьего-либо нажатия на курок, сообщил телеканал ABC News. Пистолет при исправной работе не выпустит пулю и запал одновременно, если кто-то будет возиться с курком.

Болдуин же ранее утверждал, что именно это он делал, когда пистолет выстрелил. По его словам, он позировал с пистолетом перед камерой, пока Галина Хатчинс обучала его позированию. Следователям он заявил, что, как его предупредили, оружие не огнестрельное и заряжено бутафорскими пулями. Актер уверял: выстрел прозвучал без нажатия на курок.

Отчет ФБР всё еще может стать поводом к возбуждению уголовного дела против актера и других лиц, причастных к случайному убийству. Полиция Санта-Фе до сих пор расследует эту трагедию. Департамент шерифа подтвердил, что дело будет передано окружному прокурору.

21 октября 2021 года Болдуин держал в руках антикварный револьвер во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Когда он выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.

2 декабря Болдуин в первом интервью после гибели оператора на съемочной площадке заявил, что не считает себя виновным, поскольку не нажимал на спусковой крючок револьвера, выстрел был самопроизвольным. По его словам, Хатчинс показывала, как следует направлять оружие, сам эпизод многократно репетировали, но никогда не требовалось нажатия на спусковой крючок.

15 февраля муж оператора Галины Хатчинс подал иск против Алека Болдуина, а также компаний, причастных к созданию картины, продюсеров и членов съемочной группы. Согласно заявлению, ответчики могли предотвратить несчастный случай, если бы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности.