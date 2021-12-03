Болдуин заявил о своей невиновности в убийстве оператора

Американский актер Алек Болдуин в первом интервью телеканалу ABC News после гибели оператора на съемочной площадке заявил, что не считает себя виновным, поскольку не нажимал на спусковой крючок револьвера, выстрел был самопроизвольным. Об этом он рассказал в четверг, 2 декабря.

Актер подчеркнул, что погибшая Галина Хатчинс показывала, как следует направлять оружие, сам эпизод многократно репетировали, но никогда не требовалось нажатия на спусковой крючок

«Что важно, не планировалось стрелять под этим углом», — уточнил актер.

Во время беседы Болдуин показал журналисту Джорджу Стефанополусу, как большим пальцем производил манипуляции со взводом курка, еще раз указав, что не нажимал на спуск. По его словам, ранее ему объяснили, что нажатие на спусковой крючок стирает механизм. Болдуин добавил: что его предупредили о том, что пистолет пуст.

«Я направлял в камеру — ты видишь это, видишь это? — Бам. Оружие должно было быть пустым. Мне сказали, он пустой», — отметил актер.

Как пуля попала в пистолет он даже не подозревает.

«Я не знаю, что произошло на той съемочной площадке. Я не знаю, как эта пуля попала в тот пистолет. Я не знаю. Но я полностью за то, чтобы сделать всё, чтобы это не смогло повторится».

На вопрос, почему впервые за 40 лет работы в киноиндустрии он не проверил, заряжен ли пистолет Болдуин ответил, что есть разделение труда, и это не его обязанность. Он полностью доверял профессионалам, отвечающим за оружие.

«Что касается обращения с пистолетом, в тот день я сделал именно то, что делал каждый день в этом фильме. Ответственность актера состоит в том, чтобы делать то, что говорит им оружейник. Когда тот человек, которому была поручена эта работа, передал мне оружие, я доверился им», — рассказал актер и подчеркнул, что у него никогда не было с этим проблем.

Говоря о том, беспокоит ли его уголовное обвинение звезда признался, что не знает.

«Я не знаю. Знающие люди сказали мне, что очень маловероятно, что мне будут предъявлены обвинения в уголовном преступлении», — объяснил он.

Что касается чувства вины, то Болдуин признался, что не считает себя виновным

«Нет. Кто-то несет ответственность за то, что произошло, и я не могу сказать, кто это, но я знаю, что это не я», — заявил актер.

В то же время, описывая свое эмоциональное состояние после случившейся трагедии, он рассказал, что пережил этот день, а потом потерял сознание.

Ранее, 30 ноября, управление шерифа округа Санта-Фе выдало новый ордер на обыск с подробным описанием того, что следователи, возможно, обнаружили причину, по которой в оружии Болдуина оказалась огнестрельная пуля.

21 октября Болдуин держал в руках антикварный револьвер во время генеральной репетиции вестерна на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Когда он выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.

Ранее, 15 ноября, актер и режиссер Джордж Клуни назвал трагедию с убийством оператора на съемках фильма «Ржавчина» «приводящим в бешенство» безумием. Он недоумевал, как на площадке со сценами стрельбы и участием актера Алека Болдуина было допущено столько «глупых ошибок».

Его поддержал и актер боевиков, мастер боевых искусств Стивен Сигал, который рассказал, что стало причиной гибели Галины Хатчинс». Он сравнил трагедию с гибелью сына Брюса Ли на съемках фильма «Ворон», так как причина у них одна.