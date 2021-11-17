Клуни прокомментировал трагедию на съемках «Ржавчины»

Актер и режиссер Джордж Клуни назвал трагедию с убийством оператора на съемках фильма «Ржавчина» «приводящим в бешенство» безумием. Он недоумевает, как на площадке со сценами стрельбы и участием актера Алека Болдуина было допущено столько «глупых ошибок», заявил он автору подкаста WTF Марку Марону 15 ноября.

«Может быть, они даже не использовали этот пистолет для стрельбы по мишеням, но у них были боевые патроны! Это безумие. Безумие! Это просто в бешенство повергает!» — негодовал Клуни.

Звезда «Одиннадцати друзей Оушена» уверен, что Болдуин и команда, судя по всему, игнорировали правила безопасности, используемые на съемочных площадках. Оператор Галина Хатчинс стала жертвой «множества глупых ошибок», отметил собеседник.

«Я провел на съемочной площадке 40 лет, но никогда не слышал о стоп-слове «cold gun» (холодное, небоевое оружие — Ред.). Я никогда не слышал этого термина. Буквально, они говорят о вещах, о которых я никогда не слышал. Это просто бесит», — добавил актер.

Он добавил: вместо того, чтобы верить на слово помощнику режиссера или кому-либо еще, каждый актер обязан лично убедиться, что оружие не заряжено, прежде чем выстрелить на съемочной площадке.

«Каждый раз, когда мне вручают пистолет на съемочной площадке, я осматриваю его, открываю барабан, показываю человеку, на которого направлю его в кадре, мы показываем оружие команде. Возможно, Алек тоже так сделал, надеюсь, что сделал», — сказал Клуни.

Актер отметил, что дружил с Джоном-Эриком Хексумом, который погиб в 1984 году от выстрела холостым патроном в голову на съемочной площадке фильма «Прикрытие», с Брэндоном Ли, который скончался на съемочной площадке фильма «Ворон» в 1993 году. И Клуни не понимает, как 63-летний Болдуин вместо того, чтобы проверить оружие лично, поверил словам помощника режиссера Дэвида Холлса, который передел актеру оружие, и нанял оружейника-новичка Ханну Гутьеррес-Рид.

«Это ужасный несчастный случай. Но 24-летний человек с таким небольшим опытом не должен возглавлять отдел по работе с оружием и пулями. И поэтому всё сводится к тому, что нам нужно лучше следить за тем, чтобы руководители отдела по реквизиту были опытными и знали, что они делают», — сказал он.

Ранее окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис заявила, что «на данный момент никто не исключен» из списка подозреваемых, включая самого Болдуина. В рамках расследования было изъято около 500 патронов, в том числе холостые, и некоторые предположительно боевые патроны, сообщает New York Post.

В начале ноября Алек Болдуин предложил приглашать полицию на съемочный процесс перестрелок. Так, по его мнению, удастся обеспечить лучшую безопасность на съемках, чем сейчас.

21 октября Болдуин в ходе съемки одной из сцен фильма выстрелил из оружия и ранил двух человек — Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили вертолетом в местный травматологический центр, где она скончалась.

До инцидента с Болдуином оружие на съемочной площадке «случайно» стреляло уже дважды. Дублер актера 16 октября случайно произвел два выстрела, после того как ему сказали, что в пистолете нет боеприпасов.