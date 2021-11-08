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Актер Алек Болдуин предложил приглашать полицию на съемки фильмов с оружием

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Голливудский актер Алек Болдуин предложил приглашать полицию на съемочный процесс перестрелок. Об этом 8 ноября он написал на странице своего совместного с женой фонда поддержки работников искусства в Twitter.

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«На любых съемках кино или сериала, где используется оружие, бутафорское или иное, должен присутствовать нанятый продюсерами сотрудник полиции, который будет следить за безопасностью», — написал актер.

Ранее Болдуин заявлял, что следует «принять меры по ограничению» использования боевых патронов на съемках сцен стрельбы в кино. Актер предложил заменить настоящие пули на резиновые или пластиковые.

21 октября Алек Болдуин в ходе съемки одной из сцен выстрелил из оружия и ранил двух человек — оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили вертолетом в местный травматологический центр, где она скончалась.

Актер заявил, что сотрудничает со следствием и находится в глубоком шоке в связи с произошедшим.

Как стало известно, до инцидента с Болдуином оружие на съемочной площадке «случайно» стреляло уже дважды. Дублер актера в субботу, 16 октября, случайно произвел два выстрела, после того как ему сказали, что в пистолете нет боеприпасов.

Кроме того, выяснилось, что за несколько часов до происшествия полдюжины рабочих покинули съемочную площадку, протестуя против условий работы и игнорирования техники безопасности.

У погибшей остался восьмилетний сын Андрос, названный в честь ее девичьей фамилии Андрусевич в знак уважения к ее восточноевропейским корням. Хатчинс была уроженкой Украинской ССР и выросла на советской военной базе за полярным кругом. По данным украинского МИДа, она сохранила гражданство страны, несмотря на работу и жизнь в США.

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