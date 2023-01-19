Актеру Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Американскому актеру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинсон на съемочной площадке фильма «Ржавчина», которое произошло в октябре 2021 года. Об этом в четверг, 19 января, пишет таблоид TMZ со ссылкой на прокуратуру округа Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Отмечается, что к ответственности привлечена также главный оружейник фильма Ханна Гутьеррес-Рид. Обоим грозит до пяти лишения свободы, если их признают виновными.

Также издание сообщает, что помощник режиссера Дэйв Холлс согласился на сделку о признании вины по обвинению в небрежном использовании смертоносного оружия. Он, в свою очередь, получит условный срок и шесть месяцев испытательного срока.

При этом никаких обвинений в связи с ранением в плечо той же пулей режиссера Джоэла Соусы предъявлено не будет.

Ранее, 11 ноября 2022 года, сообщалось, что Болдуин подал в суд на некоторых участников съемочной группы «Ржавчины». В его иске упоминаются Гутьеррес-Рид, Соуса, а также специалист по оружию Дейв Холлз, реквизитор Сара Закри и Сет Кенни, которого называют главным поставщиком оружия и боеприпасов на съемочную площадку. По мнению актера, халатное отношение отдельных членов команды к их непосредственным обязанностям стало главной причиной смерти Хатчинс.

11 марта Болдуин подал в суд на продюсеров фильма «Ржавчина». Он настаивал на том, что не несет никакой ответственности за смерть женщины. Актер также требовал возместить все убытки, вызванные судами. По мнению актера, он принимал участие только в творческих вопросах и не нес ответственности за безопасность огнестрельного оружия на съемочной площадке.

Трагический случай произошел 21 октября 2021 года во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. По сюжету герой Болдуина использовал антикварный револьвер. Когда актер выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.

Позже муж погибшей подал иск против Алека Болдуина, а также компаний, причастных к созданию картины, продюсеров и членов съемочной группы. Согласно заявлению, ответчики могли предотвратить несчастный случай, если бы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности.