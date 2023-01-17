Народный альтист: как отпразднует юбилей Юрий Башмет

Россыпь сюрпризов и рассказы о любви. Напевы Грига и трагизм Шостаковича. Реализм Горького и откровения Достоевского. А еще музыка для альта, джазовые импровизации и симфонические полотна. 24 января в Концертном зале им. Чайковского стартует IV Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Всего на семи площадках будет представлено 14 программ. «Известия» выбрали главные события форума, посвященного 70-летию народного артиста СССР.

Без выступления — не по себе

Каждый день рождения маэстро встречает на сцене и этой традиции старается не изменять.

— Свою дату я встречаю с хорошим настроением. Прежде всего — с рабочим, — поделился Юрий Башмет с «Известиями». — Всегда отмечаю день рождения концертом. И если в этот день я не на сцене, как будто и праздника не было. Когда-то так случилось, что день рождения прошел без выступления. И мне было не по себе.

Народный альтист Юрий Башмет за роялем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Концерт в этом году будет необычным, учитывая круглую дату. И опять-таки, по традиции, его участники и идея держатся в тайне до самого начала.

Свое 65-летие Юрий Башмет отпраздновал в КЗЧ программой «Планета Башмета». Центральным ее событием стала мировая премьера недавно найденной пьесы Шостаковича «Экспромт» и выступление маэстро с Концертом для альта с оркестром Шнитке. О жизненном и творческом пути народного артиста СССР рассказывали Константин Хабенский и Олег Меньшиков.

24 января, Концертный зал им. П.И. Чайковского, 19:00

«Истории любви»

Маэстро выйдет на сцену со своим Камерным ансамблем «Солисты Москвы» и актерами МХТ имени А.П. Чехова. Состав звездный: Михаил Пореченков, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Ирина Пегова, Кристина Бабушкина, Анна Чиповская.

Народный альтист 1 Юрий Башмет со своим камерным ансамблем «Солисты Москвы» Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В программу литературно-музыкального вечера включены рассказы Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова, родных для театра авторов.

Каждое повествование — история любви. Прозвучат и эти чеховские строки: «Как зарождается любовь — неизвестно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть».

Музыку написал композитор Кузьма Бодров. Событие откроет программу юбилейного года, посвященную 125-летию Художественного театра.

27 января, МХТ им. А.П. Чехова, 19:00

«Рождение Человека»

Еще один проект двух просветителей: режиссера Марины Брусникиной и Юрия Башмета. Оба считают делом жизни популяризацию классики, как известной, так и той, что не на слуху. В концерте-спектакле рассказы Горького прочтут народный артист Евгений Миронов, постоянный участник фестивалей маэстро, и Александра Урсуляк. Зрителям предстоит оценить, как слово Горького подружится с музыкой Грига, который не случайно выбран соавтором русского писателя.

Народный альтист 2 Евгений Миронов, Александра Урсуляк и музыканты камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

«Горький после упорной каждодневной работы приходил посидеть с нами, — вспоминал публицист и пианист Николай Буренин. — Он любил ворочать огромные поленья в камине и слушать Грига. В течение трех месяцев Горький неизменно слушал своего любимого Грига и часто просил неоднократно повторять какое-нибудь произведение»

В исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы» (дирижер — Юрий Башмет) прозвучат фрагменты из симфонической сюиты «Из времен Хольберга». В вечере участвует фольклорный ансамбль «Комонь».

3 февраля, Концертный зал им. П.И. Чайковского, 19:00

«Живые и мертвые»

Премьера совместного проекта фестиваля и Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Спектакль по одноименному роману Константина Симонова поставит заслуженная артистка России Полина Агуреева . Как сообщили «Известиям» в пресс-службе форума, в основу постановки положена вторая книга трилогии «Солдатами не рождаются», рассказывающая о Сталинградской битве.

— Фрагменты спектакля будут показаны на площади перед железнодорожным вокзалом в Волгограде 2 февраля, в день 80-летия победы в Сталинградской битве. А целиком нашу работу представим три дня спустя в Театре им. Гоголя , — уточнили в пресс-службе.

Народный альтист 5 Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» во главе с Юрием Башметом Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Музыку, написанную композитором Валерием Вороновым, исполнит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» во главе с Юрием Башметом . В спектакле участвуют актеры Илья Шакунов, Максим Литовченко, Алексей Вертков, Николай Чиндяйкин, Юрий Беляев, Иван Добронравов, Фёдор Малышев и другие.

5 февраля, Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя, 19:00

«Кроткая»

Фантастическую историю по мотивам одноименной повести Федора Достоевского поставил режиссер Виктор Крамер. По словам исполнителя главной роли Сергея Гармаша, «Кроткую» он предложил сделать Башмету в курилке «Современника» во время антракта: альтист с Константином Хабенским в этот вечер играли «Маленького принца».

Народный альтист 3 Константин Хабенский и Юрий Башмет во время спектакля Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— Меня вдохновил автор и то, что Достоевский прозвучит с классической музыкой, что Кроткой как таковой не будет, на сцене появится кукла , — поделился народный артист с «Известиями». — Я с недоверием отношусь к лукавым идеям, но здесь никакого лукавства не было. Достоевский — как аспирин при температуре. Я не хочу сказать, что он жаропонижающий. Федор Михайлович — жароповышающий.

Музыкальное оформление спектакля сделал Кузьма Бодров. За дирижерский пуль «Солистов Москвы» встанет Юрий Башмет.

8 февраля, Малый театр, 19:00

Симфония № 7 Дмитрия Шостаковича

В день закрытия фестиваля Всероссийский юношеский симфонический оркестр во главе с Юрием Башметом напомнит об одном из главных музыкальных событий 2022 года.

Народный альтист 4 Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

9 августа прошлого года страна отметила 80-летие первого исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича. Великую музыку подопечные народного артиста СССР исполнили на стрелке Васильевского острова. Открыло концерт видеообращение президента России Владимира Путина. Ростральные колонны превратились в огромные факелы, а финальные торжествующие аккорды, символизирующие победу, увенчались фейерверком.

— Для меня важно, что молодые музыканты соприкасаются с великой музыкой Шостаковича и через нее открывают трагическую и героическую историю, которая стоит за ней, — подчеркивает Юрий Башмет.

11 февраля, Большой зал Консерватории, 19-00