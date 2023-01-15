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Музы не молчат: «Чебурашка» в лидерах, Москонцерт в Донбассе, Михалков в «Кабачке»

О чем говорили на этой неделе поклонники прекрасного
Фото: Централ Партнершип
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Фильм «Чебурашка», фантазия на тему рассказа Эдуарда Успенского, стал самым кассовым в истории отечественного проката, обойдя по сборам первую часть «Аватара». «Культбригада Москонцерта» выступает в донбасских госпиталях, домах культуры и на передовой. Театр сатиры под старый Новый год возродил культовую телепередачу «Кабачок «13 стульев» и инсценировал музыкальные хиты советского кино. В «Современник» вернулся популярный артист Василий Мищенко, прослуживший в этом театре без малого 40 лет. Триумфатором премии «Золотой глобус» стал Стивен Спилберг: его автобиографический фильм «Фабельманы» получил две главные награды. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

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Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал самым кассовым в истории отечественного проката. По сборам в России он обошел первую часть дилогии «Аватар» Джеймса Кэмерона (2009). По данным ЕАИС, более 2/3 российских кинозрителей с 1 по 8 января выбирали именно «Чебурашку», обеспечив семейной картине рекордную посещаемость и кассу более чем в 3,5 млрд рублей.

Обозреватель «Известий» кандидат филологических наук Сергей Сычев объяснил, почему «Чебурашка» пользуется такой популярностью.

— Триумф фильму обеспечил целый комплекс причин, — заметил он. — Главного героя и зритель, и его дети знают лучше, чем Чука и Гека. «Богатырские» мультики уже поднадоели. Взрослые не всегда хотят смотреть анимацию, а это фильм. Кроме того, телевидение обеспечило картине мощную поддержку.

Музы не молчат
Чебурашка
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Другим фактором успеха, по мнению эксперта, стало отсутствие голливудских конкурентов.

Новый «Чебурашка», фантазия на тему рассказа Эдуарда Успенского, совмещает игровой формат с анимацией в технологии CGI. В картине снялись Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова. Рисованного Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

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Старейшая концертная организация России приступила к реализации проекта «Культбригада Москонцерта». Артисты дали серию концертов в донбасских госпиталях, домах культуры и на передовой — в 100 м от линии фронта, где выступление состоялось по радиосвязи через рацию комбата.

— Концерт послушали несколько сотен бойцов на первой линии у Донецка, который, как и всегда, подвергался в этот день активным обстрелам, — рассказал «Известиям» генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин.

По словам гендиректора, дальнейшая работа будет проходить с расчетом на собственные организационные и технические возможности. Москонцерт планирует сам прокладывать маршруты, выбирать площадки для выступлений по принципу максимальной востребованности: университеты, колледжи, ДК, формировать программы каждой поездки и каждого мероприятия. Гонорары за поездки не предусматриваются.

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Фото: пресс-служба Москонцерта

— Сейчас составляется несколько десятков программ, списки участников регулярных выездов, — поделился Илья Бачурин. — В них уже вошли артисты, спикеры и коллективы, а также бизнесмены и чиновники, занимающиеся театром и музыкой.

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Гендиректор сообщил, что ближайшая поездка состоится в третьей декаде января. Артисты театров Москонцерта повезут по территориям новых областей детскую программу.

Аншлаг заказывали

Театр сатиры под старый Новый год возродил культовую советскую телепередачу «Кабачок «13 стульев». В театральной версии под названием «Староновогодний кабачок» инсценированы музыкальные композиции из фильмов «Карнавальная ночь», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!». И еще множество прославленных песен авторства Зацепина, Петрова, Крылатова, Эшпая, Таривердиева, Пляцковского и других.

Среди почетных гостей кабачка оказались Никита Михалков, обратившийся к залу с экрана, президент театра Александр Ширвиндт, народная артистка СССР Вера Васильева, легендарные пани Катарина и пани Тереза — народные артистки России Наталья Селезнева и Зоя Зелинская.

Музы не молчат
кабачок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В сценической реинкарнации «Кабачка «13 стульев» соединились не такие уж частые на наших подмостках обозрение и капустник, — считает обозреватель «Известий» доктор искусствоведения Светлана Наборщикова. — От первого «Староновогоднему кабачку» досталось собрание инструментальных, вокальных, танцевальных номеров. От второго — импровизационность и веселое хулиганство.

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Оба вечера в зале был аншлаг, лишние билеты спрашивали на выходе из метро, а это значит, что спектакль будет иметь продолжение.

Журавли над «Современником»

В «Современник» вернулся популярный артист театра и кино Василий Мищенко, прослуживший в нем без малого 40 лет и покинувший его после ухода из жизни Галины Волчек. В родном театре заслуженный артист планирует поставить несколько спектаклей на «Другой сцене» и сыграет главную роль в новой постановке Гарика Сукачева по роману Александры Николаенко «Убить Боборыкина».

— Проект технически сложный: свет, пластика, декорации-трансформеры, цирковые номера в исполнении ребят из команды «Дю Солей». Музыку пишет Петр Налич. Готовность планируем к ноябрю, — поделился с «Известиями» актер.

Он также рассказал, как представляет себе репертуарную политику «Современника». С учетом того что происходит в стране и мире, самое время поставить «Вечно живые», считает Василий Мищенко.

Музы не молчат
Василий Мищенко
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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— В «Современнике» сам бог велел ее сделать. С пьесы Виктора Розова, по которой Михаил Калатозов снял фильм «Летят журавли», начинался этот театр, с ней он может возродиться. Там описано всё, что сегодня в нашем обществе происходит, — подытожил артист.

Спилберг о себе

Главным триумфатором премии «Золотой глобус» в этом году стал Стивен Спилберг. За режиссуру он получил награду уже в третий раз, а лучшим фильмом его картину здесь признали в пятый. В новой работе Спилберга «Фабельманы» рассказывается о семье американских евреев, живущей в середине прошлого века: сын с раннего детства мечтает снимать кино, а его родители путаются в карьерных передрягах и затянувшемся любовном треугольнике.

— Считаю «Фабельманы» лучшей картиной Стивена Спилберга как минимум за последние лет пять, — поделился с «Известиями» Максим Кулагин, режиссер одного из важнейших российских фильмов прошлого года «По-мужски». — Наивная и искренняя, это история о его жизни, становлении как режиссера, семейных проблемах. Вроде бы очень личное кино, но оно сразу цепляет любого зрителя. И меня тоже зацепило.

Музы не молчат
глобус
Фото: Global Look Press/IMAGO/Dave Bedrosian

Конкурент «Фабельманов» «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона остался без призов, хотя, по мнению эксперта, заслуживал награды за спецэффекты.

— Это действительно поражающая визуальная картина, не менее чем первая часть, — отметил Максим Кулагин.

А Джеймса Кэмерона он назвал одним из последних режиссеров, который делает авторские высокобюджетные фильмы.

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