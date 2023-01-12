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Главы семьи: за что «Фабельманы» Спилберга получили «Золотой глобус»

История мальчика (и режиссера) с киноаппаратом стала суперхитом
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Фото: REUTERS
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Ретромелодрама Стивена Спилберга только что получила «Золотой глобус» как лучший фильм (плюс приз за режиссуру) и претендует на статус фаворита «Оскара». У нее пока скромные сборы, но очень высокий рейтинг у критиков. «Известия» объясняют, почему эта, в сущности, камерная лента признается многими главным фильмом прошедшего года и нравится абсолютно всем, кто ее смотрит.

Самое откровенное кино Спилберга

Сразу стоит оговориться, что увидеть «Фабельманов» на большом экране в России в ближайшее время, видимо, не удастся. «Известия» связались с рядом кинотеатральных сетей, но ни одна из них не смогла дать определенный ответ, будут ли там вообще показывать картину. Легально это сделать в любом случае невозможно: правообладатель фильма компания Universal ушла из России в прошлом году, но это не помешало многим площадкам показывать ее хиты, например, «Миньоны» или новый «Мир Юрского периода», при полных залах.

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Источники «Известий» говорят, что киносети нашли бы копии «Фабельманов», но не очень верят в потенциал картины, поэтому не делают этого. Дело в том, что даже в США фильм собрал всего $13 млн, а его мировая касса добралась только до $16 млн, пусть даже на многих территориях он еще не вышел. Зато в рунете копий «Фабельманов» в превосходном качестве сколько угодно, с качественным дубляжом и разрешением до 4К.

Критика у «Фабельманов» — большей частью восторженная. Variety пишет, что в фильме рассказана одна из лучших историй за все творчество Спилберга. The Film Stage считает, что это самое откровенное кино режиссера, и что само созерцание его ностальгии — процесс экстраординарный. TheWrap восклицает, что поначалу кажущийся слишком легкомысленным фильм постепенно становится все более глубоким и трогательным, а его концовка бьет наповал.

Говорят, сам Спилберг на съемочной площадке часто плакал, что ему вообще-то не свойственно. Потому что «Фабельманы» таинственным образом переплетает биографию его собственной семьи с семьей вымышленной, и отличить правду от воображения здесь очень трудно. С другой стороны, между воображением и памятью грань довольно призрачная, как уже не раз было доказано, а перед нами точно не документальное кино.

Фабельманы — это еврейская семья, где вместо Рождества празднуют Хануку и очень гордятся своими корнями, уходящими куда-то в сторону Российской империи. По крайней мере, мы услышим однажды даже песню на русском языке на семейных посиделках. Берт Фабельман — гениальный инженер-компьютерщик, карьера которого стремительно развивается, пусть даже никто из окружающих пока не понимает, что такое эти компьютеры и зачем нужны, ведь на дворе еще 50-е. Его жена Мици — идеальная домохозяйка, которая занимается детьми и готовит мужу завтраки и ужины. Еще есть друг семьи Бенни, которого Берт постоянно пристраивает к себе на работу, хотя у того способности не очень, зато сердце доброе.

Но главный герой этой истории — мальчик Сэмми (в честь деда режиссера Шмуэля) Фабельман. Он рано влюбляется в кино, и любительская 8-мм камера помогает ему бороться со страхами и комплексами. Спилберг сделал так, чтобы «фильмы» Сэмми максимально напоминали его детские киноопыты. Он раздал актерам свои домашние фотографии, пленки, какие-то дневниковые записи — все для того, чтобы они максимально погрузились в его личный опыт и черпали оттуда вдохновение. Исполнитель роли Берта Пол Дано лично собирал и разбирал приемники, чтобы почувствовать то же, что Арнольд Спилберг. Мишель Уильямс надевала и подолгу носила платья матери Спилберга.

Спилберг все равно заметно волновался. Он откладывал этот фильм больше 20 лет с момента, когда впервые задумал его. Более того, это вообще первый его сценарий за двадцать лет, он написал его вместе с Тони Кушнером во время пандемии. Переименовал для сюжета всех своих родственников, кроме дяди Бориса, которому отвел центральное место в действии. А еще режиссер Джон Форд остался Джоном Фордом, но это — сюрприз, который зрителю лучше не портить. Однако актеры говорят, что обстановка на площадке была удивительная и что Спилберг всячески поощрял их импровизации, доверяя образам, которые они вместе лепили.

Трижды Сэмми

Фильм делится на три неравные главы, связанные с возрастом Сэмми и переездами Фабельманов из города в город по мере того, как глава семьи получает новые престижные должности. Сэмми овладевает профессией режиссера, снимая сначала зарисовки дома в гараже, потом членов своей семьи, а дальше — одноклассников в школах, где он учится. Свой жизненный опыт он превращает в сюжеты игровых и документальных скетчей, а сам опыт у него — как у всех. Детские страхи сменяются сложностями со сверстниками, а там недалеко до первой любви, первого секса, первого разбитого сердца и т.д.

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Но есть и другая линия, которая превращает роман взросления в семейную драму. Потому что однажды на своих пленках Сэмми делает примерно то же открытие, что и персонаж фильма «Фотоувеличение», только обнаруживает он там признаки адюльтера: его мать влюблена в друга семьи! Зритель замечает это (благодаря многочисленным намекам) Спилберга куда раньше героя, но автор мастерски погружает нас в детскую трагедию, ощущение предательства, одиночества, беззащитности перед раскрытым «обманом».

Но это открытие и будет для Сэмми входом во взрослый мир, потому что теперь он по-новому увидит и своих старших близких, и самого себя. Это та самая бездонная глубина, о которой пишут критики и которая оставляет настолько мощное послевкусие, которого не было после многих поздних картин Спилберга, очень профессиональных, ярких, но не таких личных и глубоких. Пожалуй, со времен «Терминала», то есть почти уже 20 лет.

И здесь самое время вспомнить, что и «Близкие контакты третьей степени», и «Инопланетянин», и «Парк Юрского периода», и «Капитан Крюк» с «Искусственным интеллектом» помнятся до сих пор, потому что и там был такой же чуткий и глубокий взгляд ребенка на взрослый мир, с которым ему однажды приходится встречаться. Мир, наполненный монстрами и «чужими», но в который приходится вступить и даже стать там победителем, героем, спасителем. «Фабельманы» словно бы помогают нам понять, кто именно рассказывал нам все эти истории и почему. Словно бы мы сели рядом с самим Спилбергом, и он неспешно (и слегка стесняясь) рассказал нам всю правду о себе, прикрыв ее вольными допущениями и поменяв имена.

Такой личной интонации, такого цельного высказывания, бесстрашной рефлексии над прошлым и размышлением о сути и природе творчества именно сегодня не хватает особенно. Великий сказочник Спилберг сделал свой фильм в самый нужный момент. За это ему и «Глобус», и, вероятно, «Оскар», но еще важнее — общая благодарность от израненных зрительских сердец во всем мире.

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