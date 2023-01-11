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Считают по одежке: сколько стоят наряды «Золотого глобуса» - 2023

И какое платье церемонии российские дизайнеры назвали самым красивым
Фото: REUTERS
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Церемония награждения за заслуги в области кинематографа и телевидения «Золотой глобус» за прошедший 2022 год была особенно долгожданной, ведь в прошлом году мероприятие отменили из-за громкого скандала с Голливудской ассоциацией иностранной прессы. В ночь на 11 января в нью-йоркском Rockefeller Center наконец появились и красная дорожка, и звезды на ней под светом софитов и телекамер. Традиционно объектом внимания всего мира стали не только сами участники вечера, но и то, во что они были одеты. «Известия» выяснили, сколько могут стоить звездные наряды «Золотого глобуса» – 2023, и попросили оценить их российского дизайнера и кутюрье Игоря Гуляева.

Gucci

Этот модный дом оказал значительное влияние на красную дорожку нового сезона-2023. Самые обсуждаемые образы были созданы именно под этим брендом, что возводит Gucci на пьедестал первенства в fashion community. Струящееся платье звезды «Уэнздей» Дженны Ортеги вызвало настоящий фурор. Дизайнерам удалось создать правильный баланс между драмой и утонченностью, тем самым постепенно уводя актрису от образа мрачной Уенздей Адамс. Прекрасным дополнением к образу актрисы стало колье от ювелирного дома Tiffany.

— Платье невероятно красивого цвета. Прозрачность фактуры подчеркивает ее нежность и сексуальность. Образ смотрится женственно и романтично, — оценил Игорь Гуляев.

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Сальма Хайек

Сальма Хайек

Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer


В наряде от Gucci предстала и Сальма Хайек. Платье вспыхивает множеством бликов под лучами света — за счет расшитых в ручную мерцающих пайеток. Примерная стоимость изделия может начинаться от 900 тыс. рублей.

Dolce & Gabbana

Невозможно обойти вниманием по-настоящему звездный час актрисы Дженнифер Кулидж. Взрослевшие в нулевые знают ее как «маму Стифлера». На «Золотом глобусе» Кулидж победила в номинации «Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале» за второй сезон шоу «Белый лотос». На ковровой дорожке звезда сияла в платье от Dolce & Gabbana.

Актриса была приглашена на церемонию для вручения одной из наград (Тайлеру Джеймсу Уильямсу) и рассказала, как она нервничала, соглашаясь на этот выход.

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Дженнифер Кулидж

Дженнифер Кулидж

Фото: REUTERS

«Я ни за что не пройду до самого подиума, не разбив себе череп, — из-за всех этих натертых воском полов и прочего», — цитировала Дженнифер американская пресса.

На предложение «просто не надеть пару кроксов» актриса язвительно заметила: «Ты что, смеешься? С моим-то платьем от Dolce & Gabbana? Все эти сумасшедшие итальянцы сошли бы с ума».

Chanel

Марго Робби появилась в розовом блестящем платье от Chanel. Видимо, образ куклы Барби пришелся актрисе по вкусу — именно ее Робби сыграла в последнем своем фильме с одноименным названием. Представители модного дома сообщили, что на создание наряда ушло более 750 часов ручной работы.

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Марго Робби

Марго Робби

Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer


Спокойные линии силуэта ее платья сделали образ достаточно свежим и интересным. Нежный, лавандовый оттенок платья очень к лицу актрисе и придает этому образу романтики, — считает Игорь Гуляев.

Louis Vuitton

Ана де Армас стала одной из самых обсуждаемых актрис минувшего года, и ее появления ждали с особым трепетом. Для посещения престижного мероприятия звезда выбрала черное платье с белым жемчугом от Louis Vuitton. Стоимость изделия начинается от 1,2 млн рублей.

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Джессика Честейн

Джессика Честейн

Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer



Джессика Честейн облачилась в «голое» платье от Oscar de la Renta и явно не прогадала: внимание многих мужчин вечера было приковано именно к ней. Стоимость платья, украшенного тысячей кристаллов от Swarowski, по оценкам экспертов, может превышать в стоимости 1 млн рублей. Мастера дома вручную расшивали изделие мерцающими камнями.

— Из всей церемонии я хочу выделить платье Джессики как самое красивое и благородное. Это невероятная работа, сексуальность и изысканность на грани, и нет никакой пошлости, — вынес вердикт Игорь Гуляев.

Cartier

Невозможно было пройти и мимо утонченного образа Рианны. Певица выбрала образ, созданный специально для нее Дэниелом Роузберри — креативным директором Schiaparelli. Ослепительное бриллиантовое колье Cartier красноречиво подчеркнуло статус артистки.

К слову, визит Рианны на церемонию был не рядовым: записанный ею саундтрек к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда» (Lift Me Up) был номинирован на «Золотой глобус» как лучшая песня, но заветную статуэтку так и не забрал.

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Рианна

Рианна

Фото: REUTERS

Звезда «Аббатства Даунтон» на премию и не претендовала, была приглашена в Rockefeller Center просто в качестве гостьи, но ее наряд восхитил одного из самых известных российских дизайнеров.

Лили Джеймс в эффектном красном платье от Atelier Versace была невероятно хороша. Благодарная фактура шелковой тафты — всегда очень правильный выбор. Юбка выглядит, словно рассыпающаяся роза, оторвавшаяся от бюстье. Это невероятно эффектно! Образ смотрелся очень лаконично и женственно, — отметил Игорь Гуляев.

На шее актрисы красовалось ожерелье из 363 бриллиантов в платиновой огранке от Harry Winston. Примерная стоимость колье оценивается в 2 923 742 фунтов — довольно скромно по голливудским меркам.

Valentino

Что касается мужской части актеров, посетивших мероприятие, то и тут были образы, которые хочется выделить.

Британский актер Эдди Редмейн в коричневом костюме от Valentino не потерял своей брутальности, даже несмотря на розу, прикрепленную к его смокингу. Всё вместе выглядело смело и очень стильно.

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Эдди Редмейн

Эдди Редмейн

Фото: Getty Images/Matt Winkelmeyer

Эндрю Гарфилд в оранжевом костюме от Zegna доказал, что не боится смелых экспериментов в своих луках, и мы ему, безусловно, верим. Актер поделился с журналистами, что в этом году церемония была достаточно скромной — актеров за кулисами даже не угостили никакими закусками. Надеемся, этот недостаток не сильно омрачил вечер Эндрю.

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Золотой глобус
Одной из самых обсуждаемых тем на «Золотом глобусе», как, впрочем, и на других кинопремиях, стали наряды кинозвезд — удачные и не очень. Самым эффектным стал выход Дженны Ортеги, которая в последнее время активно пытается отойти от мрачного образа Уэнсдей Адамс из знаменитой семейки. Чем удивили публику участники мероприятия — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Золотой глобус
Колье от Tiffany дополнило новый романтичный образ Дженны
Фото: Getty Images/Variety/Michael Buckner
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Золотой глобус
Рианна ослепила публику колье от Cartier
Фото: HFPA/Chelsea Lauren
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Золотой глобус
Сальма Хаек пришла в мерцающих пайетках от Gucci
Фото: Getty Images/Kevin Mazur
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Золотой глобус
Дженнифер Кулидж для роли ведущей выбрала черный от Dolce Gabbana
Фото: Getty Images/Amy Sussman
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Золотой глобус
Марго Робби появилась на церемонии в розовом блестящем наряде от Chanel
Фото: Getty Images/Jon Kopaloff
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Золотой глобус
Ана де Армас предпочла черное с белым жемчугом от Louis Vuitton
Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Robert Gauthier
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Золотой глобус
Лили Джеймс предстала перед публикой в алом облаке от Atelier Versace
Фото: Getty Images/Jon Kopaloff
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Золотой глобус
Дополнило наряд ожерелье из 363 бриллиантов в платиновой огранке от Harry Winston
Фото: Getty Images/Variety/Gilbert Flores
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Золотой глобус
В центре внимания мужчин оказалась Джессика Честейн, облаченная лишь в кристаллы Swarowski от Oscar de la Renta
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
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Золотой глобус
Эдди Редмен выступил в скромном костюме от Valentino
Фото: Getty Images/FilmMagic/Matt Winkelmeyer
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Золотой глобус
Эндрю Гарфилд оказался посмелее и выбрал оранжевый от Zegna
Фото: Getty Images/WireImage/Daniele Venturelli
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