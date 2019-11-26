Интернет всё забывает: почему бренды не боятся обвинений в расизме
Под напором возмущенной общественности испанский модный дом Loewe снял с продажи костюм, напоминающий форму узников концлагерей. Почему бренды продолжат совершать такие ошибки и дальше и ничего им за это не будет, рассказывают «Известия».
По задумке дизайнера Джонатана Андерсона, костюм из хлопка в черно-белую полоску должен был напоминать о творчестве британского керамиста Уильяма де Моргана (1839–1917). Но автору блога Diet Prada (1,6 млн подписчиков) он напомнил лагерные робы: «Сложно представить что-то, помимо формы узников концлагерей, в этом костюме за $1840 из коллекции Loewe William De Morgan, которая должна показать свободу воображения».
На следующий день костюм сняли с продажи. А бренд извинился: «Вид одного из наших костюмов <...> мог быть неправильно интерпретирован как отсылка к одному из самых отвратительных моментов в истории человечества. У нас не было подобной задумки, и мы просим прощения у всех, чьи воспоминания могли задеть».
Такие истории никого не уничтожили
Обвинения модных брендов в оскорблении чувств разных социальных групп появляются по несколько раз в год. Дальше события развиваются по одному сценарию: оскорбленных блогеров цитируют СМИ, бренды снимают товар с продажи и приносят глубокие извинения.
Может показаться, что они специально делают это, чтобы бесплатно пропиариться, но fashion-редактор сайта GQ Татьяна Пятых так не считает. Подобные истории происходили и раньше, и больше их стало из-за соцсетей: «Обвинения в культурной апроприации, использовании блэкфейсов (Так называют карикатурный грим белых актеров под чернокожих, который использовали в театре и кино вплоть до середины XX века. — «Известия») и прочих ненамеренных оскорблений приобрели огромный размах именно в эпоху соцсетей, и в достаточно сжатые сроки бренды оказались в ситуации, когда покаяться публично проще, чем пытаться что-то кому-то объяснить».
Впрочем, Пятых не уверена, что скандалы наносят реальный ущерб репутации брендов, потому что «интернет забывает всё достаточно быстро». Правда, на пользу им это тоже не идет.
Редактор считает, что причины скандалов, подобных Loewe, не в злом умысле, а в банальном недосмотре и в том, что «дизайнеры люди творческие и на многие вещи смотрят под несколько иным углом, нежели мы». Она напомнила историю, произошедшую в начале 2018 года с H&M. На сайте компании появилось фото темнокожего мальчика-модели в кофте с надписью «Крутейшая обезьяна в джунглях». Меньше чем за сутки с брендом (который, разумеется, принес извинения) расторгли контракт селебрити вроде баскетболиста Леброна Джеймса. В ЮАР пришлось закрыть магазины одежды после погромов. А семья мальчика-модели сменила место жительства из-за травли и обвинений в «продаже сына», потому что она отказалась судиться с брендом.
«Когда за час надо отснять 300 артикулов, то очень легко упустить такие детали из виду, даже если они буквально бросаются в глаза. В то же время ты никогда не знаешь, откуда и за что может прилететь <...> Кстати, странно, что вне скандалов оказывается гастросфера, где нередко официанты носят униформу, напоминающую костюм той или иной страны. Сари на белом человеке в общепите допустимо, но, скажем, если подобным образом модель нарядит дизайнер, то его, скорее всего, обвинят в неуважении к Индии», — сказала fashion-редактор.
Павильон-чемодан модного дома Louis Vuitton, установленный на Красной площади. 2013 год
Директор исследовательской компании в области коммуникаций PR News Лилия Глазова, напротив, считает, что скандалы можно срежиссировать или по крайней мере повернуть в свою пользу. Она привела в пример чемодан Louis Vuitton. Осенью 2013 года стилизованный павильон 9x30 м установили на Красной площади. В российских СМИ поднялась шумиха, из-за того что конструкция заслоняет Мавзолей. В результате экспозицию, которая должна была пройти в павильоне, так и не открыли. А чемодан разобрали. «Что мне понравилось — они очень долго разбирали чемодан. Его, мне кажется, можно было за два дня разобрать. А они делали это месяц. В результате упоминание бренда в российских медиа увеличилось в разы. И бесплатно», — сказала Глазова.
Как образец плохой работы с кризисной ситуацией она предложила февральскую рекламную кампанию Reebok. Через несколько часов после публикации в соцсетях фотографии со слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» ее и другие снимки серии удалили. Затем их вернули, а фото, вызвавшее самый большой резонанс, — нет. «К каким негативным последствиям это привело, неизвестно пока. Но 100% не было антикризисного плана, официального ответа компании по-человечески не появилось», — прокомментировала собеседница издания.
Как бы там ни было, еще ни один бренд не обанкротился или не решил закрыть производство из-за таких скандалов, заключила Татьяна Пятых: «Иногда ударная волна сильнее, иногда слабее, но подобные истории, какими бы серьезными они ни казались, еще не уничтожили никого».
5 главных скандалов
Чтобы составить хронологию всех фешн-скандалов с обвинениями в чем-либо, придется начать, наверное, с 1994 года, когда Карл Лагерфельд расписал сурами из корана лиф платья Chanel. Или даже еще раньше. И список этот займет десяток полных экранов текста. Так что мы остановимся на пяти самых громких историях последних лет.
Жарким временем стал февраль 2019 года. В это время в США и Канаде отмечают Месяц черной истории: устраивают мероприятия, выпускают ролики, посвященные вкладу темнокожих людей в культуру и наследие. Apple, например, сделал тематический плейлист.
Итальянский дом моды Gucci, совершенно не думая об этом, в начале февраля представил черный свитер-балаклаву. У него была прорезь для рта, обведенная полоской красной ткани. В Twitter увидели в этом намек на блэкфейс.
Скандал разразился через несколько минут после того, как свитер стоимостью $890 представили публике. Бренд обозвали «омерзительными циниками», «расистами». На следующий день водолазку из продажи убрали, официальные извинения опубликовали. Текст завершался фразой: «Мы привержены идее расширить разнообразие в нашей организации и извлечь из этого инцидента опыт для команды и не только».
В те же дни Adidas анонсировал выпуск белых (!) кроссовок. И тут же, после волны негатива, отказался от идеи, написав, что кроссовки «не отражали дух или философию того, что <...> должны признавать и почитать в Месяц черной истории». А Кэти Пэрри раскритиковали за черные туфли с лицом на носке — снова блэкфейс. И, несмотря на то что представитель певицы говорил, что такие туфли есть в девяти разных оттенках (и остальные никакой реакции не вызвали), черные из продажи убрали.
Главный конкурент Adidas — Nike дважды подвергался обвинениям в оскорблении чувств мусульман. Первый раз в 1997 году. Тогда стилизованные под огонь логотипы серий напомнили членам Совета по американо-исламским отношениям слово «Аллах». Компания не только отказалась от продажи нескольких серий кроссовок, но и пожертвовала $50 тыс. исламским начальным школам в США.
Надпись на подошве кроссовок Nike
Второй раз это произошло в феврале 2018-го. На кроссовках Air Max 270 разглядели то же имя. Петиция с требованием отозвать «оскорбительные ботинки» быстро набрала почти 50 тыс. подписей. Представители Nike заявили, что стилизованная надпись имеет отношение только к логотипу марки, а любое другое толкование основано на «случайных» ассоциациях. Информации об изъятии партии — редкий случай — найти не удалось.