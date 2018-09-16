Whiteface: почему белых героев всё чаще играют небелые актеры

Фанаты очередной фэнтезийной вселенной возмущены тем, что в ее экранизации одну из ролей исполнит человек не той расы или пола, что в первоисточнике. Не вопиющий случай, а обыденность, в причинах которой попытался разобраться iz.ru.

Речь идет о серии книг «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского. По ее мотивам вышло несколько популярных компьютерных игр. А в 2019 году сервис Netflix решил выпустить сериал. В сентябре появились слухи, что на одну из главных женских ролей — Цири, которая описана белокожей с пепельными волосами — ищут темнокожую, азиатку или «представительницу других национальных меньшинств».

10 сентября Лорен Хиссрич, которая работает над сценарием сериала, заявила, что перестает читать Twitter из-за травли фанатами франшизы. «Любовь здесь потрясающая, а ненависть вообще открывает глаза», — написала сценаристка и сослалась на необходимость закончить финал. В комментариях к посту продолжили поступать требования не менять персонажей из желания казаться «инклюзивными, прогрессивными и либеральными».

Началась травля после того, как пользователи форума Reset Era обнаружили объявление о поиске актрисы на роль Цири: «Мы ищем 15–16-летнюю BAME-девушку, которая может играть 13–14-летнюю. Актриса не может быть старше 18 лет». Аббревиатура BAME расшифровывается как «Black, Asian and Minority Ethnic», то есть актриса должна быть темнокожей, азиаткой или представительницей национальных меньшинств.

Тут важно заметить, что под национальными меньшинствами могут пониматься и, к примеру, румыны. Тем более, что действие романов Сапковского происходит в Польше, а основные съемки пройдут в Будапеште. Но поклонники серии, сосредоточившись на «black» и «asian», стали писать, что будут бойкотировать сериал. Кто именно будет играть Цири, станет известно уже 5 ноября, когда официально начнутся съемки.

Студиям, как ни странно, плевать на фанатов

Киностудии всё чаще дают ортодоксальным фанатам вымышленных вселенных поводы для негодования. Два ярких примера 2017 года: экранизация цикла романов Стивена Кинга «Темная башня», в которой Стрелка, прообразом которого был Клинт Иствуд, сыграл темнокожий Идрис Эльба. И «Призрак в доспехах» по манге Масамунэ Сиро, где роль, очевидно, японки Майора исполнила белокожая Скарлетт Йоханссон.

Whiteface_1 Скарлетт Йоханссон в роли японки Мотоко Кусанаги в фильме «Призрак в доспехах» Фото: Централ Партнершип

Оба фильма в прокате провалились. Но вряд ли стоит считать причиной этого бойкот со стороны фанатских сообществ — в сравнении с мировой аудиторией боевиков их численность ничтожна. К тому же фильм 2017 года о Marvel’овском супергерое «Доктор Стрэндж» окупился четыре раза. А он вызвал не меньшую волну ненависти в соцсетях еще до выхода на экраны из-за того, что Хранителя (старика-азиата, согласно комиксам) в нем сыграла белая британка Тильда Суинтон.

Обвинения сценаристов и специалистов по кастингу всех этих фильмов сходны с теми, что предъявили сценаристке «Ведьмака». Пытаясь казаться более прогрессивными, они отдают роли представителям нацменьшинств и женщинам.

Кстати, «Доктор Стрэндж» — редкий случай, когда создатели попытались объяснить свою позицию. При этом не ограничились выверенным пресс-релизом. Один из сценаристов фильма С. Роберт Каргилл выступил в подкасте Double Toasted, где заявил, что любой актер в роли Хранителя вызвал бы гнев определенной части аудитории.

— Во всей истории Marvel нет другого такого персонажа, который не представлял бы собой натуральную мину с точки зрения культуры, — сказал Каргилл, пояснив, что согласно оригинальным комиксам, родина Хранителя — Тибет. Китай считает эту территорию своей, при этом жители Тибета стремятся к автономии, что приводило к серьезным волнениям в 1987–1989 и 2008 годах.

Whiteface_2 Тильда Суинтон в роли Хранителя в фильме «Доктор Стрэндж» Фото: WDSSPR

— Если вы признаете, что Тибет является отдельным регионом, а персонаж — тибетцем, то вы рискуете настроить против себя миллиард человек, которые думают, что это чушь собачья, и заставить правительство Китая подумать: чуваки, а давайте мы запретим вам показывать ваш фильм в нашей стране, раз уж вы ударились в политику, — отметил сценарист.

Каргилл напомнил, что Китай — один из крупнейших кинорынков в мире. И фактически признал, что создатели фильма решили пожертвовать группой фанатов комиксов 1963 года в пользу миллиарда китайцев. Потому что, как ни крути, гнева «борцов за социальную справедливость» не избежать. Естественно, это вызвало еще одну волну ненависти в соцсетях, которая никак не отразилась на кассовых сборах.

Фанатам, как ни странно, плевать на первоисточники

Слова сценариста «Доктора Стрэнджа» о том, что избежать гнева «борцов за социальную справедливость» или SJW (от англ. social justice warrior) не удастся, подтверждают два совсем недавних случая.

В середине июля Скарлетт Йоханссон под давлением американских журналистов и пользователей соцсетей отказалась от главной роли в фильме Rub and Tug. Его должны были снимать по биографии Лоис Джин Джилл, авантюристки, которая называла себя Данте «Тексом» Джиллом и, возможно, была трансгендером. Общественное мнение постановило, что трансгендеров на экране должны играть трансгендеры в жизни. Потому что, как написал журналист портала Vice, «цисгендерный (чей биологический пол совпадает с восприятием себя — Прим. ред.) актер вряд ли когда-нибудь сможет понять все сложности и нюансы переживаний транссексуалов — а отсутствие пережитого личного опыта вряд ли можно прикрыть париком и макияжем».

Whiteface_3 Данте «Текс» Джилл Фото: disgustingmen.com

Проблема в том, что доказательств того, что Лоис Джин Джилл прошла операцию по смене пола, найти не удалось. Она, судя по браку с другой женщиной, была лесбиянкой. И судя по псевдониму, фотографиям в мужских костюмах и короткой стрижке, могла считать себя мужчиной. Но данных о том, что она трансгендер, в открытых источниках нет.

Может показаться, что выбор, вероятно, гетеросексуальной Йоханнсон на роль лесбиянки уже оправдывает негодование «фанатов первоисточника». Но другой скандал — вокруг сериала о Бэтвумен — показывает, что тонкость душевной организации SJW безгранична.

7 августа стало известно, что на роль Бэтвумен (суперженщины из вселенной комиксов DC) утвердили австралийскую актрису Руби Роуз. Роуз — открытая лесбиянка с 12 лет. Бэтвумен также принято считать лесбиянкой, хоть она и была введена в комиксы о Бэтмене в 1956 году как его любовный интерес, чтобы опровергнуть подозрения в его гомосексуальности. Наконец-то героиню гомосексуальной ориентации играет в большом проекте актриса гомосексуальной ориентации. Но уже 10 августа Роуз удалила аккаунт в Twitter и отключила возможность оставлять комментарии в своем Instagram (с 13 млн подписчиков) из-за обрушившейся на нее и на студию The CW критики.

Whiteface_4 Актриса Руби Роуз Фото: Global Look Press/Faye Sadou/AdMedia

По мнению пользователей соцсетей, взяв на роль персонажа-лесбиянки слишком известную лесбиянку, создатели сериала пошли по легкому пути. Потому что есть очень много неизвестных актрис-лесбиянок, и Бэтвумен была бы для них отличным шансом сделать карьеру.

Досталось Роуз и студии и за то, что она, в отличии от героини комикса, не еврейка. По этому поводу запустили хэштег #KeepKateJewish (англ. «оставьте Кейт еврейкой), «в миру» Бэтвумен зовут Кейт Кейн.

Обратное движение маятника

Посчитать все фильмы последних лет, в которых актеры были кардинально не похожи на своих персонажей, вряд ли возможно. К примеру, Уилл Смит сделал это дважды. Фильм «Я легенда» (2007), в котором он борется с зомби-вампирами в Нью-Йорке, основан на романе 1954 года про белого мужчину из Лос-Анджелеса. А «Люди в черном» (1997) — на комиксе, в котором агент Джей, как и агент Кей, — белые. Рэд — один из главных героев повести Стивена Кинга «Побег из Шоушенка» — описан как бледнолицый и рыжеволосый. Отсюда и кличка «рыжий» (англ. red — «красный»). А сыграл его чернокожий Морган Фриман.

Сменил цвет кожи и полковник Ник Фьюри из вселенной комиксов Marvel. Его в последних фильмах играет чернокожий Сэмюэл Л. Джексон. А больше полувека назад в комиксах герой появился как спецагент с внешностью и замашками Джеймса Бонда. Манипенни в последних фильмах о Джеймсе Бонде — чернокожая Наоми Харрис. А Женщина-кошка — чернокожая Холли Берри.

Whiteface_5 Наоми Харрис в роли Ив Манипенни в фильме «007: Спектр» Фото: WDSSPR

Список, разжигающий ненависть разнообразных поклонников первоисточников, можно продолжать долго. Но на самом деле обвинять студии в замене белых персонажей темнокожими странно, зная историю американской индустрии развлечений.

В первой половине ХХ века в США всё еще был популярен комедийный жанр Blackfacе, «черное лицо». В спектаклях, эстрадных выступлениях и фильмах белые артисты веселили публику, гриммируясь и ведя себя как «черные деревенщины». Реверансом в стороны комедийного мейнстрима вековой давности можно считать персонажа Роберта Дауни-младшего в комедии 2008 года «Солдаты неудачи». Правда, по сюжету австралийский актер не мазал лицо гуталином, а сделал операцию по изменению пигментации. Странно, что серьезного негодования SJW по этому поводу не было. Было по другому — из-за высмеивания инвалидов.

Whiteface_6 Роберт Дауни-младший в комедии «Солдаты неудачи» Фото: UPI

По аналогии с Blackface существовал и Yellowface, «желтое лицо». Правда, сохранился он гораздо дольше, чем «черное». В составленном The Washington Post списке из 100 фильмов, где белые актеры играли небелых персонажей, есть, к примеру, «Чайная церемония» (1956), для которой Марлон Брандо перевоплотился в хитрого японского переводчика Сакини. «Завтрак у Тиффани» (1961), где Микки Руни сыграл нелепого «стереотипного японца» мистера Юниоши. Или «Чак и Ларри: Пожарная свадьба» (2007), в котором не указанный в титрах Роб Шнайдер исполнил роль азиатского министра.

Что black, что yellow были более чем обычным делом для Голливуда ХХ века. В XXI обыденностью становится противоположное явление. Да и вряд ли все упомянутые фильмы от изменения цвета кожи, пола или ориентации актеров что-либо потеряли. Особенно «Побег из Шоушенка» — лучший фильм в истории по версии самого авторитетного кинопортала мира iMDB.