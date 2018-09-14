Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Хищник» (18+)

Режиссер: Шейн Блэк, в ролях: Бойд Холбрук, Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Манн, Стерлинг К. Браун, Томас Джейн и др.

Бывший морпех обнаруживает агрессивную инопланетную расу на Земле, но никто ему не верит. Его сын аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

Рейтинг «Известий»: 8

«Счастья! Здоровья!» (16+)

Фото: Каропрокат

Режиссеры: Леонид Марголин, Марк Горобец, Арман Марутян, Ваагн Хачатрян, в ролях: Зоя Бербер, Камиль Ларин, Марина Федункив, Наталья Рудова, Юлия Проскурякова и др.

Три влюбленные пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы. В процессе выясняется, что для Рината и Гузельки это лишь способ добыть деньги, для отца Артура важно, чтобы торжество его сына и москвички Юли прошло в Армении, а у Светы есть «скелет в шкафу» — в день ее бракосочетания с Олегом из тюрьмы вышел бывший возлюбленный…

Рейтинг «Известий»: 7

«Большой кошачий побег» (6+)

Фото: Наше кино

Режиссер: Гэри Ван

Домашний кот Пухляш привык довольствоваться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, не из таких. Ему вечно не сидится на месте. Однажды, мечтая отправиться в путешествие по Долине Розовых Снов, он сооружает летательный аппарат и выпархивает на нем через окно. Ленивому и неповоротливому Пухляшу только и остается, что отправиться на его поиски вместе с другом — волнистым попугаем.

Рейтинг «Известий»: 7

«Секс мода диско» (18+)

Фото: Пионер

Режиссер: Джеймс Крамп

Документальный фильм посвящен Антонио Лопесу — влиятельному художнику-иллюстратору 1970-х годов, работавшему на различные журналы моды и снискавшему популярность в Париже и Нью-Йорке благодаря своему оригинальному взгляду на вещи. Рисовал он точно так же, как и жил: эксцентрично, ярко и страстно, не оглядываясь на общепринятые нормы.

Рейтинг «Известий»: 8

«Временные трудности» (12+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Михаил Расходников, в ролях: Риналь Мухаметов, Иван Охлобыстин, Ян Цапник, Ирина Пегова, Виктория Соловьева, Ирина Безряднова

У Саши Ковалева была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности». Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда — каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. Мальчик победил болезнь, но возненавидел отца. Окончив школу, он уехал из дома и прекратил всякое с ним общение. 15 лет спустя Саша стал успешным бизнес-консультантом и вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис — у вас временные трудности», — говорил он своим клиентам. Но очередной бизнес-заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом...

Рейтинг «Известий»: 6

«Бельканто» (16+)

Фото: Парадиз

Режиссер: Пол Вайц, в ролях: Джулианна Мур, Кристофер Ламберт, Кен Ватанабе, Себастьян Кох, Торбьорн Харр, Олек Крупа, Эльза Зильберштейн и др.

Оперная дива Роксана Косс приезжает в одну из стран Южной Америки, чтобы выступить на приеме по случаю дня рождения японского магната. Когда гости наслаждались пением Роксаны, в дом ворвались боевики во главе с генералом Беньямином. В обмен на 490 жизней они требовали освобождения заключенных повстанцев. Месяц заложники и террористы проведут в оккупированном особняке. Чтобы выжить, им необходимо попытаться понять друг друга.

«Концерт к 120-летию Джорджа Гершвина» (6+)

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В честь 120-летия со дня рождения знаменитого американского композитора Джорджа Гершвина Игорь Бутман, Олег Аккуратов и Московский джазовый оркестр дадут большой праздничный концерт. В программе вечера — джазовые композиции начала ХХ века, произведения самого Гершвина, а также мелодии из американских мюзиклов и ностальгические саундтреки к кинофильмам начала ХХ века. Не обойдется и без легендарной «Рапсодии в стиле блюз».

15 сентября, 19.00, Московский международный дом музыки, Светлановский зал

Рейтинг «Известий»: 6

«А зори здесь тихие» (12+)

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Государственный Большой театр Китая привез в Москву оперу по одноименной повести Бориса Васильева в постановке режиссера Ван Сяонцина на музыку композитора Тян Цзянпина. В своей партитуре Тян Цзянпин совместил европейские традиции с мелодикой русской народной музыки и советских песен времен Великой Отечественной войны. Помимо концертного исполнения оперы, гостей вечера также ждет выступление солистов китайского театра в сопровождении оркестра Мариинского театра и Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

14, 15 сентября, 19.00, Театр Российской армии

«Война и мир» (12+)

Фото: пресс-служба МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко/Вадим Лапин

Опера «Война и мир» Сергея Прокофьева в постановке режиссера Александра Тителя возвращается на сцену МАМТа. Сложнейший с технологической точки зрения спектакль, количество персонажей в котором выходит за полсотни, расскажет историю страны, народа и его подвигов.

14, 15, 16 сентября, 18.30, Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Аудиенция» (16+)

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

Пьеса драматурга, сценариста и знатока британского двора Питера Моргана в постановке Глеба Панфилова. Роль Елизаветы II играет муза режиссера Инна Чурикова. Каждый вторник в шесть часов вечера королева Великобритании дает аудиенцию премьер-министру. Никто и ничто не обязывает их участвовать в этом ритуале, однако по правилам хорошего тона премьер-министр должен информировать своего монарха о событиях в стране и мире.

15 сентября, 19.00, Театр Наций

Рейтинг «Известий»: 9

«Сны господина де Мольера» (16+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Постановка режиссера Павла Сафонова по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» привлечет в театр любителей ярких сценографических решений. Спектакль назван «снами», потому что действительность, по мнению режиссера, порой напоминает дурной сон.

15 сентября, 19.00, «Ленком»

«Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Третьяковская галерея представила первый громкий проект нового сезона. Ранее масштабная ретроспектива побывала в лондонском музее «Тэйт Модерн» и в петербургском Эрмитаже. Но даже тем, кто видел ее прежде, есть смысл посетить здание на Крымском Валу: здесь не только переосмыслена организация пространства экспозиции, но и добавлены новые залы и работы. Выставка Ильи и Эмилии Кабаковых позволит увидеть ключевые произведения концептуализма.

До 13 января 2019, Новая Третьяковка

Рейтинг «Известий»: 8

«Нисский. Горизонт» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В работе над масштабной ретроспективой советского классика Георгия Нисского приняли участие 25 крупных музеев, включая Третьяковскую галерею. Экспозиция знакомит зрителей с лучшими работами художника, а также произведениями тех, кто вдохновлял и учил его самого: Аркадия Рылова, Петра Кончаловского, Николая Рериха, Александра Дейнеки, Альбера Марке. В экспозицию вошло большое количество документальных материалов, почти все они представлены впервые.

До 27 января 2019, Институт русского реалистического искусства

«Предивное художество»: иконы из собрания Григория Лепса (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Заслуженный артист России Григорий Лепс представил свою коллекцию редких икон, которую он собирал в течение 20 лет. Зрители увидят около двух сотен экспонатов, охватывающих период от XVI до начала XX века. До сих пор эта коллекция была неизвестна широкой публике и никогда не демонстрировалась публично.

До 6 ноября, Государственный исторический музей