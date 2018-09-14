Веселый «Хищник»

В российском прокате — «Хищник» Шейна Блэка, продолжение легендарного хоррор-боевика, где инопланетный охотник устраивал в джунглях сафари на людей, пока однажды, к своему несчастью, не напоролся на героя Арнольда Шварценеггера. Новый «Хищник» образца 2018 года неожиданно оказался отличной комедией.

Волна сиквелов и ремейков культовой классики наконец добралась и до «Хищника». Не то чтобы студийные боссы забыли про него. Совсем нет — просто никому не удавалось достойно распорядиться наследством , и франшиза постоянно затухала, не разгоревшись. Почти сразу после оригинала (1987) по горячим следам был снят не слишком удачный сиквел (1990) с Дэнни Гловером. В 2000-е случилась столкнувшая Хищников с Чужими дилогия, которую хочется поскорее забыть. Наконец, в 2010 году вышли «Хищники» с Эдрианом Броуди — кровавые и невыносимо скучные. Новую часть смотреть не в пример веселее за счет остроумного переосмысления и расширения первоначальной мифологии.

Джунгли в новом фильме тоже есть, монстров даже прибавилось, а место «Железного Арни» занял молодой Бойд Холбрук из сериала «Нарко». Но фирменная жуть франшизы почти исчезла. Изредка она напоминает о себе в шорохах ночного леса, но в остальном благополучно растворяется в ностальгическом коктейле из шуток, пародий и отсылок к благословенным восьмидесятым.

Рутинную спецоперацию по нейтрализации наркокартеля прерывает рухнувший с неба звездолет. Командир отряда Куин МакКена (Бойд Холбрук) в качестве компенсации забирает с собой часть экипировки оглушенного пришельца. В силу непредвиденных обстоятельств груз попадает в руки его сыну-аутисту Рори (Джейкоб Трамбле), который принимает иноземную технику за хэллоуинский костюм. На мальчика открывается настоящая охота. Кроме Хищника (загримированный до неузнаваемости Брайан Принс), по его следу идут также правительственные агенты, и сложно сказать, кого из них стоит опасаться больше. Чтобы опередить всех и спасти сына, Куин должен найти общий язык со своими новыми знакомыми — девушкой-биологом (Оливия Манн) и пятью пациентами «психушки»...

Стоит сказать, что режиссер Шейн Блэк «хищной» франшизе отнюдь не чужой. В свое время он работал над сценарием первого фильма и сыграл там небольшую роль. А самое важное — Блэк не чужой и самому мифу киношных восьмидесятых (которые в пику календарю захватили и начало девяностых). Он сценарист таких эмблематичных фильмов эпохи, как «Смертельное оружие», «Последний бойскаут» и «Последний киногерой». В отличие от многих коллег Блэк комфортно себя чувствует и в наши дни — не только пишет, но и снимает самое разное кино: от недорогого комедийного триллера «Поцелуй навылет» до студийного блокбастера «Железный человек 3».