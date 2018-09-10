«Великий уравнитель» всех победил

В российском прокате наблюдается временный штиль. Без особых усилий чарт уикенда возглавил криминальный боевик с Дензелом Вашингтоном «Великий уравнитель 2». По данным ЕАИС, сиквел франшизы про бывшего агента, ставшего вершителем уличного правосудия, взял на старте 94 млн рублей.

Лидер прошлой недели — российский хоррор-детектив «Гоголь. Страшная месть» со сборами в 77 млн спустился на вторую строчку. Его общая касса на данный момент составляет 356 млн. При этом совокупные сборы гоголевской трилогии благополучно перевалили за миллиард. Третьей же в этот уикенд стала новинка, фантастический триллер «Темные отражения», заработавший 42 млн.

Как пояснила «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, первый уикенд осени традиционно считается одним из самых слабых в году, поэтому низкие сборы в прошедшие выходные не стали для кинотеатров сюрпризом.

— Некоторые новинки не оправдали ожиданий, другие, наоборот, показали себя неплохо, — отметила эксперт. — В частности, сиквел «Великого уравнителя» выступил на уровне предыдущей части и заметно обошел другие премьеры. Это говорит о том, что и у жанра, и у исполнителя главной роли Дензела Вашингтона есть свои поклонники. Что до «Темных отражений», этот фильм выступил ниже ожиданий. Вполне вероятно, виной всему тот факт, что релиз ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию, которая в первый осенний уикенд не так активна.

На четвертой позиции оказалась «Альфа» о приключениях доисторического мальчика. Ее результат — 36 млн. В общей сложности за три недели проката проект почти достиг планки в полмиллиарда рублей. Замыкает топ-5 с 14 млн в копилке фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения», призер фестиваля «Кинотавр», о малоизвестном факте из жизни Льва Николаевича Толстого.

— Мы ожидаем, что следующий уикенд будет более результативным, — сообщила Ольга Зинякова. — Главной новинкой станет экшн-хоррор «Хищник» — новая интерпретация знаменитого хита. Нужно отметить, что перезапуск любой франшизы — это достаточно рискованный шаг, особенно через 30 лет после премьеры. Предсказать реакцию аудитории в таких случаях бывает сложно, но очевидно, что уровень ожидания у фильма весьма высокий. Многое решит «сарафан».

Среди других резонансных новинок — духоподъемная драма «Временные трудности» с Риналем Мухаметовым и Иваном Охлобыстиным. Фильм вызвал неоднозначную реакцию критиков, в диапазоне от восхищения до негодования, и тем интереснее узнать, как картину оценят зрители, отмечает эксперт. Также в прокат выходит несколько очень разных комедий. Это американский вестерн «Девица» с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковски, французский фильм о мошенниках «Мир принадлежит тебе» и еще одна отечественная вариация на тему безумных свадеб «Счастья! Здоровья!».