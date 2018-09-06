Время имеет значение: Дэдпулу добавили четверть часа

Фанаты самого озроного супергероя добились своего: все-таки у продолжения «Дэдпула» выходит расширенная версия. Подробности специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.



Не то чтобы это как-то изменит сюжет, добавит лихой интриги или прибавит Дэдпулу и без того неизбывного обаяния. Обычный зритель и не заметит изменений. И вообще подумает: по-моему, меня просто хотят заставить пересмотреть кино вторично.



Однако, по правде говоря, никто от этого не проиграет. Вторая часть супергеройской франшизы с Райаном Рейнольдсом вышла очень качественной - можно сказать, превосходящей первую в повествовательном плане. А хорошее кино не грех пересмотреть.



Фанаты же тем более обрадуются: будет добавлено целых 15 вырезанных минут. Все-таки не одним только главным героем прославилось продолжение. Появилось больше ярких персонажей, завязалось больше сложных отношений, да и вообще - сколотилась этакая банда под названием «Сила Икс». И теперь это не просто третьестепенные персонажи из вселенной «Людей Икс», которые заполняли собой пустоту экранного времени, а самостийные герои. Вот ради них любопытствующая публика и ждет новой версии.



В безумный мир Дэдпула прибывает Кейбл (Джош Бролин) - путешествующий во времени романтик, мечтающий повлиять на разрушительные события прошлого. Пусть он по-солдатски незатейлив, довольно угрюм, но ему нельзя отказать в искренности, с которой он исполняет свой долг перед историей.



Также во второй части появляются капризный юноша-мутант, способный управлять огнем, Файрфист (Джулиан Деннисон), шагнувшая прямо из анимэ-мультиков, как сказали бы сейчас, «мимимишная» Юкио (Сиори Куцуна), силами напоминающая Сэйлормун. Ну и, конечно, Домино (Зази Битц), чья сверхсила сводится, в общем, к везению. Да-да, просто ее всегда преследует удача - забавная способность, не правда ли?



Наконец, можно будет спокойно вздохнуть и сказать: злые кинобоссы ничего от нас не утаили. Ведь «были схватки боевые», показывать или не показывать сцену с путешествующим во времени Дэдпулом в сцене после титров. В ней попавший в прошлое супернаемник пытается убить маленького Гитлера. Ну это уж совсем кощунственно, подумали высокие начальники и сцену вырезали.



Нет уж, в расширенной версии все будет по-честному. Как того хотят поклонники: с безумными поступками и непарламентскими выражениями.

Выход «необрезанного Дэдпула» сопровождается даже специальной видеоакцией - пародией на рекламу с Брэдом Питтом, который, к слову, сыграл самого «заметного» из участников «Силы Икс» - кхм, Невидимку. И в качестве гонорара получившего чашку кофе…



Супергерой в своей презентации говорит: «В начале ты был пустотой, которую я наполнил адреналином, смехом и разнообразием третьесортных персонажей Марвел. Но внезапно наш миг уединения пролетел. Будто и не было вовсе. Но потом все изменилось…»