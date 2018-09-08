Фильм «Рома» стал победителем 75-го Венецианского фестиваля

Главную награду 75-го Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» завоевала лента «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. Как сообщает ТАСС, об этом в субботу, 8 сентября, объявило международное жюри во главе с режиссером Гильермо дель Торо.

«Серебряный лев» за режиссуру достался французу Жаку Одийяру с его вестерном «Братья Систерс», а Гран-при жюри — «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса.

Приз за лучший сценарий получили братья Джоэл и Дэвид Коэны за фильм «Баллада Бастера Скраггса». Лучшей актрисой признана британка Оливия Колман, сыгравшая королеву Анну Стюарт в костюмированном фильме «Фаворитка», а лучшим актером стал американец Уиллем Дефо, исполнивший роль в картине «Ван Гог. На пороге вечности».

Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссер Дженнифер Кент, снявшая историческую драму «Соловей».

В секции «Горизонты» кинофестиваля лучшей актрисой признали россиянку Наталью Кудряшову, снявшуюся в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех». Приз за лучшую режиссуру в этом конкурсе завоевал Эмир Байгазин из Казахстана со своей лентой «Река».

«Горизонты» представляют собой вторую по значимости часть программы Венецианского кинофестиваля после главного конкурса. В этой секции участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа.