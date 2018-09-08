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Фильм «Рома» стал победителем 75-го Венецианского фестиваля

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Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Главную награду 75-го Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» завоевала лента «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. Как сообщает ТАСС, об этом в субботу, 8 сентября, объявило международное жюри во главе с режиссером Гильермо дель Торо.

«Серебряный лев» за режиссуру достался французу Жаку Одийяру с его вестерном «Братья Систерс», а Гран-при жюри — «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса. 

Приз за лучший сценарий получили братья Джоэл и Дэвид Коэны за фильм «Баллада Бастера Скраггса». Лучшей актрисой признана британка Оливия Колман, сыгравшая королеву Анну Стюарт в костюмированном фильме «Фаворитка», а лучшим актером стал американец Уиллем Дефо, исполнивший роль в картине «Ван Гог. На пороге вечности». 

Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссер Дженнифер Кент, снявшая историческую драму «Соловей». 

В секции «Горизонты» кинофестиваля лучшей актрисой признали россиянку Наталью Кудряшову, снявшуюся в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех». Приз за лучшую режиссуру в этом конкурсе завоевал Эмир Байгазин из Казахстана со своей лентой «Река». 

«Горизонты» представляют собой вторую по значимости часть программы Венецианского кинофестиваля после главного конкурса. В этой секции участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа.

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Торжественное открытие 75-го Венецианского кинофестиваля состоялось 29 августа. Первой официальной премьерой стала картина Дэмиена Шазелла «Человек на луне», главную роль исполнил Райан Гослинг. Победителей киносмотра назовут 8 сентября. В числе знаменитостей, которые по традиции вышли на красную ковровую дорожку, — Гильермо дель Торо, Райан Гослинг, Наоми Уоттс и Кристоф Вальц. Самые экстравагантные наряды звезд — в галерее портала iz.ru
Фото: REUTERS/Tony Gentile
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В состав жюри вошли Гильермо дель Торо (председатель жюри), Паоло Дженовезе, Тайка Вайтити, Малгожата Шумовская, Николь Гарсиа, Трине Дюрхольм, Сильвия Чан
Фото: Global Look Press/R4924_italyphotopress
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Канадский киноактер Райан Гослинг. Двукратный номинант на премию «Оскар» (2007, 2017), лауреат премии «Золотой глобус» (2017), двукратный лауреат премии «Спутник» (2007, 2012) и лауреат премии Национального совета кинокритиков США (2006)
Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Португальская топ-модель Сара Сампайо. С апреля 2015 года — один из «ангелов» компании Victoria’s Secret
Фото: Global Look Press/R4924_italyphotopress
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Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Английская актриса Клэр Фой, наиболее известная благодаря главной роли Елизаветы II в сериале Netflix «Корона»
Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Венгерская модель Барбара Палвин 
Фото: Global Look Press/R4924_italyphotopress
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Дэмиен Шазелл, Оливия Гамильтон, Джейсон Кларк, Райан Гослинг, Клэр Фой
Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Французская актриса и модель Клеманс Поэзи
Фото: Global Look Press/R4924_italyphotopress
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Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Почетного «Золотого льва Святого Марка» получила 81-летняя британка Ванесса Редгрейв за вклад в кинематограф. В рамках фестиваля будет показан фильм с ее участием «Письма Асперна», режиссер Жюльен Ландэ
Фото: REUTERS/Tony Gentile
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