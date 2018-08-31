Брэдли Купер представил свой дебютный фильм с Леди Гагой

Актер Брэдли Купер представил свой дебютный фильм «Звезда родилась» с Леди Гагой в главной роли. Об этом сообщает «Интерфакс».

Брэдли Купер, который был трижды номинирован на «Оскар» за работы в картинах «Мой парень псих», «Афера по-американски» и «Снайпер», представил фильм вне конкурсной программы 75-го Венецианского кинофестиваля. По сюжету картины известный музыкант Джексон Мейн знакомится с певицей Элли, которая стремится к славе. Он влюбляется в нее и помогает попасть на музыкальный Олимп.

Съемки фильма шли четыре года. По словам Купера, сыгравшего в фильме главную мужскую роль, идея ленты посетила его шесть лет назад на концерте группы Metallica, когда он впервые попал за кулисы и открыл для себя их кинематографичность, пишет телеканал «360».

Леди Гага рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться на заре карьеры. В частности, она посетовала на то, что молодым исполнителям нередко отказывают в свободе самовыражения. Премьера фильма в России намечена на 4 октября.