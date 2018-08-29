Леди Гага опубликовала серию откровенных снимков

Американская певица Леди Гага опубликовала серию обнаженных фото на своей страничке в Instagram.

На двух снимках полностью обнаженная артистка надевает колготки, еще на одном — она позирует в белых колготках и бюстгальтере телесного цвета без бретелей.

Певица не стала как-либо подписывать снимки, лишь указав, что их автором является фотограф Эли Рассел Линнетц, известный по откровенным снимкам Ким Кардашьян.

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 28 Авг 2018 в 10:02 PDT

Менее чем за сутки все три фото в сумме набрали более 2,6 млн лайков. Подписчики Гаги признались ей в любви и нарекли «королевой». Однако нашлись и хейтеры, которые посоветовали певице надеть костюм.

Ранее журнал Billboard включил Леди Гагу в рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира по итогам года. Она заработала $29,7 млн.