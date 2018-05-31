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Эмили Ратаковски опубликовала серию откровенных снимков

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Фото: Global Look Press/Regina Wagner
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Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая считается одной из самых смелых и раскрепощенных манекенщиц в мире, разместила в своем Instagram серию фотографий в откровенном образе.

Снимки были сделаны во Франции, куда 26-летняя девушка приехала на благотворительное мероприятие журнала моды Vogue.

На фото модель позирует в серебристом топе. Также Ратаковски  удивила своих подписчиков новой прической с челкой.

 

Ранее СМИ сообщили, что американская актриса Анжелина Джоли встречается с британским актером Томом Хиддлстоном.

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