Время «Золотого льва»: открылся 75-й Венецианский кинофестиваль

Торжественное открытие 75-го Венецианского кинофестиваля состоялось 29 августа. Первой официальной премьерой стала картина Дэмиена Шазелла «Человек на луне», главную роль исполнил Райан Гослинг. Победителей киносмотра назовут 8 сентября. В числе знаменитостей, которые по традиции вышли на красную ковровую дорожку, — Гильермо дель Торо, Райан Гослинг, Наоми Уоттс и Кристоф Вальц. Самые экстравагантные наряды звезд — в галерее портала iz.ru
На весь экран
Фото: Global Look Press/R4924_italyphotopress
В состав жюри вошли Гильермо дель Торо (председатель жюри), Паоло Дженовезе, Тайка Вайтити, Малгожата Шумовская, Николь Гарсиа, Трине Дюрхольм, Сильвия Чан
На весь экран
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Канадский киноактер Райан Гослинг. Двукратный номинант на премию «Оскар» (2007, 2017), лауреат премии «Золотой глобус» (2017), двукратный лауреат премии «Спутник» (2007, 2012) и лауреат премии Национального совета кинокритиков США (2006)
На весь экран
Фото: Global Look Press/R4924_italyphotopress
Португальская топ-модель Сара Сампайо. С апреля 2015 года — один из «ангелов» компании Victoria’s Secret
На весь экран
Фото: REUTERS/Tony Gentile
На весь экран
Фото: REUTERS/Tony Gentile
Английская актриса Клэр Фой, наиболее известная благодаря главной роли Елизаветы II в сериале Netflix «Корона»
Почетного «Золотого льва Святого Марка» получила 81-летняя британка Ванесса Редгрейв за вклад в кинематограф. В рамках фестиваля будет показан фильм с ее участием «Письма Асперна», режиссер Жюльен Ландэ
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.