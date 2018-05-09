Хорошо пошла!

В Каннах состоялось торжественное открытие 71-го Международного кинофестиваля. Вечером 8 мая по знаменитой красной дорожке прошли звезды мирового кино начиная с председателя жюри, австралийской красавицы Кейт Бланшетт. Портал iz.ru выбрал самые интересные моменты церемонии начала одного из главных мировых праздников кино. На фото: члены жюри фестиваля
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Актриса Шантель Джефрис на красной ковровой дорожке
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Фильмом церемонии открытия стала картина иранского режиссера Асгара Фархади «Все это знают». На фото — участники съемочной группы: режиссер Асгара Фархади, актриса Пенелопа Крус, актеры Рикардо Дарин и Хавьер Бардем
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Члены жюри основной программы: президент жюри актриса Кейт Бланшетт, актриса Леа Седу, кинорежиссер Андрей Звягинцев, певица Хаджа Нин, режиссер Робер Гедигян, кинорежиссер Дени Вильнёв, сценарист Ава Дюверней, актер Чанг Чэнь и актриса Кристен Стюарт
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Блогер Камила Коэльо на красной ковровой дорожке во время открытия
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Российский режиссер Андрей Звягинцев на церемонии открытия
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Президент жюри актриса Кейт Бланшетт выступает с приветственной речью во время церемонии открытия
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Актриса Джулиана Мур и режиссер Тьерри Фремо во время открытия 71-го Канского кинофестиваля
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Актер Бенисио дель Торо и член жюри актриса Виржини Ледуайен во время церемонии открытия
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Модель Джорджия Мэй Джаггер позирует на красной ковровой дорожке
Фото: REUTERS/Regis Duvignau
Режиссер Мартин Скорсезе на красной ковровой дорожке
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